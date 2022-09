Lakko on alkanut Oulun kotihoidossa

Lakon oli määrä alkaa Oulussa jo aiemmin, mutta työministeri siirsi sitä kahdella viikolla.

Lakko Oulun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa on alkanut puoliltaöin. Hoitajaliittojen Tehyn ja Superin lakon on määrä kestää neljä vuorokautta.

Lakon oli määrä alkaa jo aiemmin, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi sitä kahdella viikolla.

Oulun vanhustyön johtajan viransijainen Maria Vahtola on vakuuttanut, että lakosta huolimatta kaikki asiakkaat hoidetaan.

Kotihoidon käynnit ovat kuitenkin tavanomaista lyhyempiä, ja esimerkiksi suihkussa käyntejä voidaan joutua siirtämään myöhempään aikaan. Lakon aikana yksikössä on työntekijöitä päivittäin töissä 35, kun normaalisti heitä on 40. Sijaisia on saatu töihin muun muassa rekrytointiyritysten kautta, ja työntekijöitä on myös siirtynyt tehtäviin vapaaehtoisesti muista yksiköistä.

Hoitajien työriidan sovittelua on määrä jatkaa tiistaina. Edellisen kerran riitaa soviteltiin viime perjantaina. Julkisen alan hoitajat ovat olleet vailla työehtosopimusta maaliskuun alusta asti.

Super on ilmoittanut valmistelevansa hyvin vaikean neuvottelutilanteen vuoksi joukkoirtisanoutumista kotihoitoon. Tehy puolestaan aikoo toimeenpanna joukkoirtisanoutumisen erikoissairaanhoidossa.