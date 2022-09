Vika vaikuttaa eniten asiointipalveluiden käyttöön. Verkot ja tietoliikenne toimivat normaalisti.

Aamulla

Telian verkkosivuilla ja osassa muita palveluista on alkuiltapäivästä saakka ollut laaja ongelma ja yrityksen verkkosivu on poissa käytöstä. Timo Saxén Telian viestinnästä kertoo, että vika on it-järjestelmässä ja se koskee laajasti yrityksen asiointipalveluja. Toisin sanoen asiakkaat eivät voi kirjautua omille sivuilleen eikä asiakkaille ole voitu tehdä palveluihin muutoksia.

Myöskään mobiilivarmenne ei ole toiminut, ja vika on heijastunut myös prepaid-lataukseen. Verkot ja tietoliikenne toimivat normaalisti.

Illalla kuuden jälkeen vika oli vielä etsinnässä. Saxén kertoo, että osa järjestelmistä on saatu uudelleen käynnistettyä ja elpymään, mutta koko vikaa ei vielä ole saatu korjattua. Arviota korjauksen kestosta ei vielä ole.

Vian syy on järjestelmän sisällä, eikä Saxénin mukaan kyseessä ole merkkejä ulkoisesta häiriöstä, kuten esimerkiksi palvelunestohyökkäyksestä..

Uutinen päivittyy.