Tampereen Nokia-areena jälleen ehdolla kansainvälisen palkinnon saajaksi

Nokia kerää mainetta maailmalla. Kuva on otettu vuonna 2021.

Tampereen Nokia-areena on jälleen ehdolla kansainvälisen palkinnon saajaksi. Tunnustus on nimeltään The Stadium Business Design & Development 2022 -palkinto.

Palkintoja jaetaan useassa kategoriassa. Nokia-areena on ehdolla Vuoden projekti ja Innovaatio -kategorioissa.

Vastus on kova. Samoista palkinnoista kilpailevat muun muassa Istanbulin Nef-stadion ja Yhdysvaltain Phoenixissa sijaitseva Footprint Center.

Palkinnot jakaa The Stadium Business -kokous. Se on vuosittainen tilaisuus, jossa maailman suuret areenatoimijat tutustuvat alan muihin tekijöihin.

Heinäkuussa Nokia-areena sai The Stadium Business -palkinnon sponsoroinnin, myynnin ja markkinoinnin kategoriassa. Palkinto myönnettiin areenan onnistuneesta kaupallistamisesta.