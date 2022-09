Elintärkeä diabeteslääke loppui Suomen apteekeista, syynä sen suuri suosio laihdutuslääkkeenä – ”Kaikki varastot on myyty loppuun”

Aamulehti

Pistoksena annettava diabeteslääke Ozempic on loppunut Suomen apteekeista. Syynä on valmisteen suuri suosio laihdutuslääkkeenä.

”Pitää paikkansa, kaikki varastot on myyty loppuun. Syynä on poikkeuksellisen suuri kysyntä. Näitä lääkityksiä on nyt syksyn aikana aloitettu tavallista enemmän”, kertoo farmaseutti Tuula Niemimäki Yliopiston apteekista.

Ozempicia käytetään tyypin 2 diabeteksessa verensokerin hoitoon. Lääkettä pistetään ihon alle kerran viikossa yhden milligramman annoksella.

Suolistohormonia

Lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi, joka kuuluu suolistohormoni GLP-1-johdoksiin. Lääkkeellä on havaittu myös selvästi laihduttava vaikutus, mikä on saanut sen kysynnän kasvamaan rajusti syksyn aikana.

Ozempicia saa vain lääkärin määräämällä reseptillä, ja sen ensisijainen käyttötarkoitus on diabeteksen hoito. Laihdutusvaikutuksen vuoksi lääkärit ovat kuitenkin ryhtyneet määräämään sitä myös lihavuuden hoitoon.

Suomessa Kotiliesi kertoi heinäkuussa suomalaisnaisesta, joka on onnistunut pudottamaan tämän lääkkeen avulla painoaan 16 kiloa puolessatoista vuodessa. Kela-korvauksen lääkkeestä saa kuitenkin vain silloin, kun sitä käytetään diabeteksen hoitoon.

Lihavuuslääke tulossa

Lihavuuden hoitoon on tulossa myös oma lääkkeensä, jossa semaglutidia on selvästi vahvemmalla 2,4 milligramman annoksella. Apteekkari-lehden mukaan valmisteelle on haettu myyntilupaa Euroopassa.

Tulokset ovat vakuuttavia. Semaglutidia on luonnehdittu tehokkaimmaksi ei-kirurgiseksi hoidoksi lihavuuden hoitoon. New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa semaglutidia saaneet koehenkilöt pudottivat keskimäärin 15 prosenttia painostaan 68 viikon aikana, kun lumeryhmässä tulos jäi 2,4 prosenttiin.

Saatavuusongelma

Toistaiseksi semaglutidia on kuitenkin saatavilla vain diabeteslääkkeenä, jonka suuri kysyntä on nyt johtanut saatavuusongelmiin Suomessa. Ozempicistä ovat lopussa sekä 1 milligramman, 0,5 milligramman että 0,25 milligramman vahvuudet, jotka annetaan pistoksena. Pistoksena lääke on pitkävaikutteisempi, ja se otetaan kerran viikossa. Tablettina lääkettä on edelleen saatavilla, mutta silloin lääkkeen joutuu ottamaan päivittäin.

Diabetesliiton tiedotteen mukaan saatavuushäiriö on alkanut jo elokuun puolella. Suosituimman 1 milligramman annoksen osalta se jatkuu Fimean verkkosivujen mukaan ainakin lokakuun lopulle viikolle 43. Valmisteen maahantuoja on Novo Nordisk.

Niemimäen mukaan Fimea on tiedottanut apteekeille, että lääkkeen saatavuustilanne tulee jatkumaan haastavana. ”Jos apteekeissa on sitä varastossa, niin sitä voidaan myydä, mutta tukusta ei tule lisää tavaraa”, Niemimäki kertoo.

Elintärkeä lääke

Diabeetikoille lääke on elintärkeä. Niemimäen mukaan saatavilla on myös muita valmisteita, mutta täysin vastaavaa lääkettä ei ole markkinoilla.

”Lääkkeen vaihtaminen toiseen ei ole ihan yksinkertaista. On hyvin yksilöllistä, miten se elimistössä käyttäytyy. Jos lääkettä tai sen vahvuuksia halutaan vaihtaa, se onnistuu vain lääkärin määräyksellä, eli tarvitaan uusi resepti.”

Saatavuusongelmien vuoksi Ozempicin 1 milligramman injektionesteen käyttöä on jo 8. syyskuuta alkaen rajoitettu, ja sen käyttö on pyritty rajaamaan vain ensisijaiseen käyttökohteeseensa eli diabeetikoiden lääkehoitoon.