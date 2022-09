Tällainen mies alkaa johtaa Sisä-Suomen poliisin toimintaa Tampereella – Mikko Masalin kertoo nyt periaatteistaan, joihin kuuluvat avoimuus ja kokeilukulttuuri

Pitkän uran muualla Suomessa tehnyt Mikko Masalin, 52, nimitettiin Sisä-Suomen poliisipäälliköksi. Hän kertoo Aamulehden haastattelussa, miksi hän halusi vaihtaa laitosta. Aikanaan hän asui Hervannassa. ”Se oli mukavaa aikaa.”

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäälliköksi nimitetyllä Mikko Masalinilla, 52, on aluillaan erilainen työviikko. Hän muuttaa tavarat viikkoasunnoltaan Kuopiosta ja tyhjentää työhuoneensa. Hän on toiminut noin kolme vuotta Itä-Suomen poliisin poliisipäällikkönä.

Mikä sai hakeutumaan Sisä-Suomeen vastaavaan tehtävään?

”Iso merkitys on sillä, että sehän on toiseksi suurin poliisilaitos Suomessa. Sieltä löytyy myös toiseksi vilkkain lentoasema ja paljon erilaisia sidosryhmiä, mitä kautta on odotettavissa uusia haasteita.”

Kuka? Mikko Masalin Syntynyt marraskuussa 1969 Turussa, varttunut pääkaupunkiseudulla. Asuu Keravalla. Koulutus: oikeustieteiden maisteri 2009, poliisipäällystön tutkinto 2004 ja poliisin perustutkinto 1995. Ura: Sisä-Suomen poliisipäällikkö 1.10.2022–, Itä-Suomen poliisi poliisipäällikkö 2020– 2022 ja määräaikainen poliisipäällikkö 2019–2020, Hämeen poliisilaitoksen hallinto- ja esikuntalinjan apulaispoliisipäällikkö 2014–2019, sisäministeriön poliisitarkastaja 2013–2014, Päijät-Hämeen poliisilaitoksen ylikomisario 2012–2013, Helsingin poliisilaitos komisario ja rikoskomisario 1999–2012 ja konstaapeli 1995–1999. Perheessä aviopuoliso ja kaksi täysi-ikäistä lasta, joista toinen asuu vielä kotona. Harrastukset kuntoliikunta, lukeminen.

”Ainahan jotain kesken jää. Varmaan ikinä ei ole valmista”, hän sanoo Itä-Suomen tilanteesta.

Hän arvioi, että asioita on päivitetty hyvään kuntoon vajaassa kolmessa vuodessa. ”Kuka tänne tuleekaan, saa toimivan ja hyvän poliisilaitoksen johdettavakseen.”

”Olen liputtanut kokeilukulttuurin puolesta”, hän kertoo. Tämä tarkoittaa järkevältä tuntuvien ehdotusten kokeilemista. ”Jos se ei toimi, se muutetaan, eikä syyllisiä etsitä, sillä toimimattomuus ei ole kenenkään virhe.”

”Jopa simppelimpi”

Monialainen poliisitoiminta jää Itä-Suomessa käyttöön, ja sitä on aloitettu myös Sisä-Suomessa. Siinä yhdistyvät valvonta- ja hälytystehtävät sekä päivittäisrikosten tutkinta.

Tampereen lisäksi Sisä-Suomen poliisin asemat sijaitsevat Ikaalisissa, Joutsassa, Jyväskylässä, Jämsässä, Kangasalla, Keuruulla, Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, Orivedellä, Saarijärvellä, Sastamalassa, Valkeakoskella, Viitasaarella, Virroilla ja Äänekoskella. ”Aika pian alun hässäkän jälkeen on ohjelmassa poliisiasemakäyntejä”, poliisipäällikkö Mikko Masalin kertoo.

Laaja ja itsenäinen toimenkuva on Masalinin mukaan lisännyt henkilöstön motivaatiota. Poliisipartio voi vaikkapa varkauspaikalta asti hoitaa epäillyn rikoksen esitutkintapöytäkirjan tekemiseen asti. ”Niin sanotusti omalla jutulla ollessa tulee ajateltua, että se jää kuitenkin itselle hoidettavaksi, eikä siirry muille”, hän sanoo.

Sisä-Suomen poliisilaitos sijaitsee Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa 45 kunnan alueella, mutta se ei vedä laajuudessaan vertoja kolmen maakunnan Itä-Suomelle. ”Siinä mielessä Sisä-Suomi on ehkä jopa simppelimpi.”

Kerrointa voivat tuoda Tampere ja Jyväskylä ongelmineen?

”Uskoisin, että samankaltaisia ongelmia on kuin muuallakin Suomessa, varsinkin isoissa kaupungeissa.”

Masalin mainitsee huumausaineiden käytöstä aiheutuvan rikollisuuden ja nuorten syrjäytymisen, jota koronavuosien etäkoulu ja harrastustauko saattoivat pahentaa. ”Voi olla, että verkon läpi on pudonnut vähän enemmänkin nuoria. Siitä alkaa olla merkkejä kaikissa suurissa kaupungeissa.”

Ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia viranomaisia. ”Yhteistyö ja voimassa olevat yhteistyömallit ovat tärkeitä, kuten esimerkiksi valtakunnallinen Ankkurimalli.”

Nuori kutsutaan tapaamisiin, kun viranomaisten tietoon on tullut rikosepäily, huolestuttavaa tietoa päihteiden käytöstä tai muuta lakia rikkovaa. ”Poliisipäällikön tehtävä on huolehtia, että yhteistyöhön on olemassa ihmiset ja että viranomaisyhteistyö pyörii”, Masalin sanoo.

Usein puhutaan poliisin ongelmista, mutta mikä on niin hyvin, että on kiinnostavaa vaihtaa työpaikkaa tänne?

”Yksi ihan ykkösasia on se, että poliisin henkilöstö haluaa tehdä parhaalla mahdollisella tavalla työtään. Toinen on se, että edelleen kansalaisilla on aika kova luotto poliisia kohtaan. Vihjeiden saaminen ihmisiltä on yksi osatekijä siinä, että poliisi selviytyy tehtävistään.”

”Olen varautunut, että alussa tulevat VR:n palvelut tutuksi”, kertoo Keravalla asuva poliisipäällikkö Mikko Masalin.

Huolet koskevat Masalinin mukaan perustyön isoa massaa, kuten varkauksia ja vahingontekoja. ”Pitää miettiä koko maassa ratkaisuja siihen, miten pelastetaan meidän perustyötä tekevä porukka.”

Hän kiinnittäisi erityistä huomiota rikosten esiseulontaan ja yhteistyöhön syyttäjän kanssa. ”Syyttäjä on siinä kohdin aika tärkeä yhteistyökumppani.”

Mikä on linjanne yleisölle median kautta asioista kertomisessa?

”Poliisin pitää viestiä avoimesti, mutta meidän täytyy punnita, milloin sen paikka on. Jos kyse on yksittäisestä rikostapauksesta, on tasapainoilun paikka, mitä tutkinnasta voidaan kertoa vaarantamatta esitutkintaa.”

Rikokset kiinnostavat, mutta poliisit kertovat niistä hyvin eri tavoin.

”Se riippuu tutkinnanjohtajastakin, vaikka yhtenäisen linjan luominen on tavoite. Ainakin täällä Itä-Suomessa olemme talon muun johdon kanssa pitäneet asiaa näkyvillä ja muistuttaneet siitä, että jos on tutkintaa vaarantamatta mahdollista, niin toimitaan avoimesti.”

Kolmas valtuustokausi

Kotipaikkakunnallaan Masalin osallistuu politiikkaan kokoomuksen valtuutettuna. Hän istuu kolmatta kautta Keravan kaupunginvaltuustossa. ”Joskus politiikka on ollut isompikin osa elämää, mutta tällä hetkellä se on aika vähissä, ja se on ollut tietoinen valinta.”

Paikallispolitiikassa Mikko Masalin (kok.) on halunnut vaikuttaa esimerkiksi kouluratkaisuihin.

Kipinä politiikkaan löytyi läheltä. ”Huomasin, että politiikassa pääsee vaikuttamaan oman asuinalueen asioihin.”

Kuluvan valtuustokauden jälkeisestä tilanteesta hän ei osaa vielä sanoa. Muutto Tampereelle voi olla jossain kohdin mahdollinen.

”Hyvin tiivis porukka”

Etenkin Hervanta on Tampereella Masalinille tuttu. Siellä sijaitsee Suomen ainoa poliisioppilaitos. ”Se oli mukavaa aikaa. Siihen aikaan kaikki asuivat asuntoloissa ja oli hyvin tiivis porukka. Sieltä jääneet ystävyyssuhteet ovat kantaneet nykypäivään asti.”

Hän aikoo ottaa haltuun laitoksen koko alueen, eikä edes pyynnöstä fiilistele Tamperetta. ”Aika pian alun hässäkän jälkeen on ohjelmassa poliisiasemakäyntejä.”

Tuleeko Tampereelle viikkoasunto?

”Tulee jossain vaiheessa, joka tapauksessa. Olen varautunut, että alussa tulevat VR:n palvelut tutuksi.”

