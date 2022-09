Tehy kerää Taysin parkkipaikalla hoitajien allekirjoituksia joukkoirtisanoutumiseen: ”Nimiä on tullut mukavasti”

Pääluottamushenkilö Atte Tahvola lupaa, että hoitajat saavat työpaikkansa takaisin työtaistelutoimien päätyttyä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen sanoo, ettei asiasta ole sovittu.

Työtaistelua käyvä hoitajien ammattijärjestö Tehy kerää Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin pysäköintipaikalle parkkeeratussa matkailuautossa hoitajilta allekirjoituksia joukkoirtisanoutumiseen.

”Työntekijät voivat tulla autoon keskustelemaan. Tarvittaessa on kynä ja paperiakin saatavilla”, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tehyn pääluottamushenkilö Atte Tahvola muotoilee.

Hän ei kerro, paljonko allekirjoituksia on jo saatu, mutta sanoo niitä kertyneen mukavasti. Hänen mukaansa potilasturvallisuuslain hyväksyminen eduskunnassa on saanut monet hoitajat ärsyyntymään ja allekirjoittamaan joukkoirtisanoutumisen.

”Moni kokee, että hoitajat katsotaan korvaamattomiksi, mutta arvottomiksi.”

Siitä, kuinka kattavasti Tehy toivoo saavansa allekirjoituksia joukkoirtisanoutumiseen, Tahvola sanoo: ”Nämä ovat isoja päätöksiä ihmisille. Kaikki tuskin sitä ratkaisua tekevät, mutta halutessaan kaikki saavat olla mukana. Ei tästä riitaa työntekijöiden kesken tule.”

Tehyn matkailuauto on ollut Taysin pysäköintipaikalla keskiviikkona ja torstaina 21.– 22. syyskuuta ja on Tahvolan mukaan paikalla tulevinakin päivinä. Tarkat päivämäärät Tehy kertoo jäsenille tarkoitetuilla sivuilla.

Ammattijärjestöt Tehy ja Super ajavat työtaistelussa hoitajille korotusta, jossa viiden vuoden aikana hoitajien palkkoja vuosittain korotettaisiin 3,6 prosenttia normaalien sopimuskorotusten päälle.

Tehy on ilmoittanut toteuttavansa joukkoirtisanoutumisen erikoissairaanhoidossa. Se ilmoittaa myöhemmin, mihin irtisanoutumiset kohdistuvat ja milloin ne toteutetaan. Myös lähi- ja perushoitajaliitto Super kaavailee joukkoirtisanoutumisia ensi vaiheessa kotihoitoon. Järjestöt maksavat irtisanoutuville hoitajille lakkoavustusta 100 euroa päivässä 45 vuorokauden ajan.

”Kenenkään työroolia ei saa muuttaa”

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tehyn pääluottamushenkilön Atte Tahvolan mukaan sitä vaihtoehtoa ei ole olemassa, etteivät mahdolliseen joukkoirtisanoutumiseen osallistuvat hoitajat pääsisi takaisin samaan työpaikkaan ja työhön, josta irtisanoutuvat sitten, kun työnantaja ja hoitajajärjestöt pääsevät työehdoista sopimukseen.

”Sellaista sopimusta työantajan kanssa Tehy ei tee, jossa kaikkia työntekijöitä ei otettaisi takaisin. Kenenkään työroolia ei saa lähteä muuttamaan, ketään ei saa rangaista työtaistelusta tai kohdella eriarvoisesti.”

Entä jos työnantaja joukkoirtisanoutumisen seurauksena kuitenkin muuttaa esimerkiksi jonkun hoitajan työtehtäviä tai toimenkuvaa?

”Työtaistelu ei ole peruste muuttaa kenenkään toimenkuvaa. Jos johonkin työntekijään kohdistettaisiin toimenpiteitä, Tehy riitauttaisi ne.”

”Ei ole sovittu tai neuvoteltu”

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen huomauttaa, etteivät hoitajajärjestöt ja työantajapuoli ole sopineet työpaikan ja saman työroolin saamisesta takaisin mahdollisen joukkoirtisanoutumisen jälkeen. ”Vuonna 2007, kun osapuolet pääsivät sopuun juuri, kun joukkoirtisanoutuminen oli toteutumassa, kaikki irtisanoutuneet saivat jatkaa vanhoina työntekijöinä, mutta tästä ei ole nyt neuvoteltu eikä sovittu. Nämä ovat sopimusasioita.”

Ruoranen korostaa, ettei asia ole hoitajajärjestöjen yksipuolisesti päätettävissä.

”Jos tällainen manööveri kuin joukkoirtisanoutuminen tapahtuu, työnantajan tarpeet työntekijöistä toki säilyvät ennallaan, mutta työpaikan takaisin saamisesta ei kuitenkaan ole sovittu tai neuvoteltu.”

Ruoranen sanoo, että vaikka henkilöstö vuodenvaihteessa siirtyykin hyvinvointialueelle nykyisin työehdoin, työnantajalla on toki tarve tarkastella, miten työt on tarkoituksenmukaista järjestää. ”Jos irtisanoutumiset tulevat tähän saumaan, asia on ajankohtainen kysymys.”

