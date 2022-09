Pelleteistäkin on nyt pulaa – Kysyntä monikymmenkertaistunut, valtionyhtiö keskeytti kaupan

Ukrainan sota on sekä kasvattanut pelletin kysyntää että vaikeuttanut sen saatavuutta.

Keuruulainen Juha-Pekka Laitinen on ollut tyytyväinen pellettilämmitykseen. Lämmitysjärjestelmä vaatii pieniä huoltotoimenpiteitä muun muassa pellettikattilan nuohouksen ja tuhkalaatikon tyhjäyksen kerran kuukaudessa.

Keuruulainen Juha-Pekka Laitinen laskeskelee omakotitalonsa pannuhuoneessa pellettien riittävyyttä tulevaksi talveksi. Edellisestä tilauksesta, jonka hän teki keväällä maaliskuussa, on jäljellä 2 000 kiloa. Se riittää hänen laskelmiensa mukaan marras-joulukuun vaihteeseen saakka.

Eniten Laitista harmittaa, että pellettisäiliö on niin pieni, ettei hän ole voinut tilata pellettiä jo kesällä, koska säiliöön ei mahdu. Ukrainan sodan vuoksi pelletin saatavuus Suomessa on heikentynyt, eikä lyhyellä aikavälillä ole näkyvissä, että tilanne korjaantuisi.

”Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan poisti Suomen pellettimarkkinoiltamme tarjonnasta noin yhden kolmasosan. Tilanteesta syntyi valtava vaje, joka ei ole lyhyellä aikavälillä korjattavissa”, sanoo valtionyhtiö Neova Oy:n (entinen Vapo) pellettiliiketoiminnan johtaja Jarkko Kaattari.

Kaattarin mukaan viime viikkojen aikana lämmityspelletin kysyntä ja tilausmäärät ovat ylittäneet aikaisempien vuosien tilausmääriin perustuneet ennusteet monikymmenkertaisesti. Neovan varastoissa tällä hetkellä olevat lämmityspelletit sekä tulevan talven pellettituotanto on myyty loppuun, eikä lisäraaka-aineita ole saatavissa markkinoilta pellettituotannon lisäämiseksi. Siksi lämmityspelletin kuluttaja- ja jälleenmyyntikauppa on keskeytetty toistaiseksi, eikä yhtiö voi ottaa vastaan uusia tilauksia.

”Tämä meistä riippumaton tilanne saattaa kestää aina kevääseen 2023 saakka.”

”Kun puu ei enää riitä lämmittämään, tupa alkaa lämmetä sähköllä. Nykyisillä hinnoilla sähkölasku voi olla aika iso, jos talvi on ankara”, sanoo Juha-Pekka Laitinen.

Lähinnä Keuruuta sijaitseva Neovan pellettitehdas on Vilppulassa, minne se rakennettiin vuonna 2008. Vilppulan tehdas on yhtiön suurin pellettitehdas, joka saavutti syksyllä 2021 miljoonan tuotetun pellettitonnin rajan.

Vuosikulutus 6 000 kiloa

Laitisen omakotitalon asuinkerroksessa on noin 83 neliötä lämmitettävää tilaa, jonka lisäksi taloon kuuluvat yläkerta ja kellari. Pelletin lisäksi taloon lämpöä antavat puilla lämpiävä kaakeliuuni olohuoneessa ja puuliesi keittiössä.

Pellettikattilassa on lisänä sähkövastukset, jotka käynnistyvät automaattisesti silloin, kun pelletti on joko loppunut tai kun pelletti ei riitä kovalla pakkasella tuottamaan tarpeeksi lämpöä. Myös ilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa lämpöä huoneisiin.

”Vuositasolla pellettiä kuluu noin 6 000 kiloa, joista talviaikaan 4 000 kiloa. Yläkertaa pidetään viileänä, sillä siellä ei asuta. Puuta olemme ostaneet, ja saamme sitä myös kesämökiltä puolen hehtaarin tontiltamme. Mökkinaapurin isännän kanssa olemme sopineet, että peltojen laidoilta saa kaataa vesakkoa, mikä sekin helpottaa osaltaan tilannetta”, Laitinen sanoo.

Laitisella on mahdollisuus lämmittää omakotitaloaan myös puulla. Maanantaina pihassa haapapöllit katkesivat moottorisahalla uunipesän mittaisiksi.

Pelletin saatavuusongelmat tietävät Laitiselle entistä suurempaa sähkölaskua.

”Kun puu ei enää riitä lämmittämään, tupa alkaa lämmetä sähköllä. Nykyisillä hinnoilla sähkölasku voi olla aika iso, jos talvi on ankara. Ne, joilla koti lämpenee ainoastaan pelletillä, voivat olla vaikeuksissa ensi talvena.”

Laitinen on ollut tyytyväinen hankkimaansa pellettilämmitysjärjestelmään. Kattila vaatii pieniä huoltotöitä, mutta on toiminut hyvin.

”Pellettikattila pitää nuohota kerran kuukaudessa. Nuohouksen yhteydessä tuhkalaatikkoon kertyy noin 20–30 litraa tuhkaa, mikä sopii hyvin puutarhaan lannoitteeksi.”

Laitinen on kysellyt pellettiä muiltakin toimittajilta ja löytänyt yhden toimittajan. Tilaus on jo tehty, ja toiveissa on, että ensi talven pellettitarpeet saataisiin säkeissä pihalle vielä syksyn aikana.

”Lämmitysjärjestelmän säiliöön mahtuu kaikkiaan 4 500 kiloa. Suuremman määrän säilyttämiseen meillä ei ole tiloja, joten yhtenä vaihtoehtona on säilöä niitä suojan alla pihalla.”