Pyynikin käsityöläispanimon perustaja aikoo aloittaa erikoisen bisneksen Espanjan Aurinkorannikolla – mukana maailmankuulun huumeparonin veli

Sijoittaja Jani Perkonmäki kertoo aloittavansa Peren ja kahden sijoittajan kanssa lonkeron viennin Aurinkorannikolle. Hanke rakennetaan kolumbialaisen huumeparonin brändin ympärille.

Konkurssihakemuksen jättäneen Pyynikin käsityöläispanimon perustaja ja entinen olutmestari Tuomas Pere sanoo aikovansa lähteä valmistamaan lonkeroa myytäväksi Espanjan Aurinkorannikolle.

"Hankkeessa on mukana edesmenneen kolumbialaisen huumeparonin Pablo Escobarin brändin ympärille muodostuva ryhmä ja Escobarin veli Roberto Escobar”, Pere kertoo.

Lehtitietojen mukaan Roberto Escobar on luonut edesmenneestä veljestään kaupallisen brändin ja rekisteröinyt tavaramerkikseen tämän nimen. Escobarin nimellä myydään muun muassa lippalakkeja ja liekinheittimiä.

Tamperelaislähtöinen, Hämeenkyrössä asuva Jani Perkonmäki vahvistaa olevansa kahden muun sijoittajan kanssa aloittamassa lonkeron vientiä Aurinkorannikolle. ”Pablo Escobar -tuotemerkkiä, lonkeroa ynnä muuta alkoholia myydään ihan maailmanlaajuisesti, mutta lonkerolla aloitetaan,” hän sanoo.

Perkonmäki on tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta maaliskuussa 2021. Hän myi amfetamiinia ja kannabista yhteensä 16 000 euron arvosta. Viime vuosina Perkonmäki on toiminut ravintola-alalla. Hän on entinen Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisi ja toiminut myös Hämeenkyrön kunnanvaltuutettuna.

"Kontakti Kolumbiaan”

Perkonmäen mukaan Pere halutaan hankkeeseen mukaan asiantuntijana. Hänen mukaansa tavoite on saada hanke alulle loppuvuoden aikana.

”Meitä on kolme niin kutsuttua liikemiestä, jotka ovat vaurastuneet liiketoiminnassa ja rahoittavat.”

Missä liiketoiminnassa olet itse vaurastunut?

”Minä en välttämättä ole vaurastunut, olen enemmänkin kontakti Kolumbian päähän. Tässä on kaksi varsinaista rahoittajaa.”

Perkonmäki ei halua kertoa, keitä he ovat, vaan sanoo lisää tiedotettavan, kun asiat on sovittu valmiiksi. Hänen mukaansa lonkerokauppaa aloittava firma on vasta perusteilla Espanjassa. Hän sanoo kertovansa firman nimen vasta, kun perustamispaperit on käsitelty.

”Ne miehet ovat kokeilleet sen alan”

Jani Perkonmäki kertoo tehneensä uraa ravintola-alalla ja harjoittavansa pienimuotoista kahvitoimintaa Kolumbiassa. Hän kertoo luoneensa kontaktin Escobarin perheeseen. ”Aloimme miettiä, mitä liiketoimintaa voisimme kehittää ja tuli tällainen ajatus.”

Voiko tässä käydä niin, että teitä viedään kuin litran mittaa ja löydätte itsenne ihan muualta kuin rehellisestä lonkerokaupasta? Kun Suomessa sanoo Kolumbia, huumeparoni ja Aurinkorannikko, mieleen tulevat huumeet.

”Ne miehet ovat kokeilleet sen alan. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä”, Perkonmäki vastaa.

Kotioluita joulumarkkinoille?

Paitsi ehkä lonkeroa Aurinkorannikolle, Pyynikin käsityöläispanimon perustaja Tuomas Pere sanoo aikovansa valmistaa myös kotioluita tuleville joulumarkkinoille.

”Pyydän kollegaa tekemään oluet jossakin panimossa. Puhutaan varmaan maksimissaan noin 5 000 pullosta.”

Pere kertoo saavansa suunnitelmilleen tukea uudessa, yli 1 200 hengen Facebook-ryhmässään.

Ryhmän nimi on Operaatio Cervisia era Novum. Sivujen esittely lupaa ryhmäläisille ”huomattavia” etuuksia hankkeen edetessä. Jäsenten kerrotaan pääsevän näköalapaikalta seuraamaan hanketta, maistelemaan kehitettäviä tuotteita, antamaan niistä palautetta ja osallistumaan elämyksiin.

Sivustolla kerrotaan, että ryhmän jäsenillä on hankkeen edetessä mahdollisuus saada 30 prosentin alennus tuotteista verkkokaupassa, panimoravintolassa ja kivijalkamyymälässä?

”Jos siis se johtaa siihen, että tulee jotain luvanvaraista toimintaa”, Pere vastaa.

Minkä firman alla tämä toiminta tapahtuisi?

"Tämä on hanke, jossa idea on tarkastella tällaista mahdollisuutta. Teen testioluen, jota sitten maistellaan porukalla. Idea on, että ihmiset pääsevät mukaan kehittämään tuotetta ja minä saan palautetta”, Pere vastaa. Hän kaavailee, että hankkeeseen löytyisi rahoitus ulkopuolisilta sijoittajilta.

Tuomas Pere katsoo oman ammattitaitonsa liittyvän ennen muuta siihen, että hän osaa tehdä tarinoita. ”Olut on aina osa tarinaa. Jos katsoo meidän oluita, niissä on tosi paljon viestintää, joka ei aukea suurelle osalle ihmisistä. Olut liittyy minulla tunnemuistoihin, ne tulevat reseptiikkaan, kun pystyy yhdistämään vaikkapa ilman lämpötilan maltaaseen tai tuulen raikkauden johonkin humalalajikkeeseen”, Pere sanoo. Aamulehti kuvasi hänet 12. elokuuta 2022.

”Sijoittajat ottaneet yhteyttä”

Pyynikin käsityöläispanimo jätti konkurssihakemuksen 13. syyskuuta. Yhtiö on tehnyt tappiota koko 10-vuotisen olemassaolonsa ajan ja sillä on velkaa 3,3 miljoonaa euroa.

Tuomas Pere sanoo, että konkurssipesän kauppaamasta yhtiöstä saattavat jättää tarjouksen sijoittajat, jotka haluavat hänet takaisin yhtiöön. "Totta kai lähden silloin mukaan. Saan tehdä asioita, jotka osaan ja joita rakastan.”

Uuden yhtiön aikeet haudattu

Tuomas Pere rekisteröi viime maaliskuussa Pyynikin Experience -yhtiön, jonka päätoimiala on virvoitusjuomien valmistus ja pullotettujen vesien tuotanto. Pere kommentoi Aamulehdelle kesäkuussa, että yhtiö on perustettu juoma-alan pilotointeja, projekteja ja elämystoimintaa varten.

Vielä elokuussakin Pere kertoi Aamulehden artikkelissa aikovansa tämän vuoden aikana perustaa uutta panimotoimintaa ja terveysjuomien valmistusta Tampereelle. Hän kertoi, että jouluksi myyntiin tulisi olutjoulukalenteri. ”Myös panimoelämystoiminta oluthuoneineen kiinnostaa”, Pere sanoi vielä elokuussa.

Nyt hän sanoo, ettei hänellä ole minkäänlaisia rekisteröimäänsä Pyynikin Experienceen liittyviä aikeita tai suunnitelmia. ”Olen työtön työnhakija”, hän sanoo ja jatkaa: ”Panimoelämystoiminta ja oluthuoneet oli aiottu tukemaan Pyynikin käsityöläispanimon elämystoimintaa.”

Mihin aikeet kaatuivat muutamassa viikossa elokuusta syyskuuhun?

”Olin esittänyt Pyynikin panimon toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle nämä hankkeet ja he pitivät mahdollisena, että järjestäisin esimerkiksi panimokierroksia”, Pere sanoo ja lisää hankkeen hautautuneen panimon konkurssihakemukseen.

Täydennys 20.9.202 kello 15.52: Lisätty tieto Jani Perkonmäen tuomiosta ja taustoista.