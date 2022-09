Aamulehti vahvistaa toimitustaan – Palkkaamme kolme journalistia ja live-lähetysten tuottajan

Aamulehti palkkaa kaksi journalistia uutistoimitukseen ja yhden feature-toimitukseen sekä live-lähetysten tuottajan. Etsimme joukkoomme toimittajia tekemään juttuja, jotka ovat sekä yhteiskunnallisesti merkittäviä että läheisiä.

Aamulehti palkkaa neljä vakituista journalistia: kolme kirjoittavaa toimittajaa ja yhden live-lähetysten tuottajan. Kaksi toimittajista tulee uutistoimitukseen ja yksi feature-toimitukseen. Tuottaja työskentelee Aamulehden liven ja kuvan tiimissä, joka vastaa suorista lähetyksistä.

Aamulehti hakee jo kokemusta hankkineita journalisteja, jotka verkostoituvat ja ovat taitavia hankkimaan lähteitä kertoakseen asioita, joita ei ole ennen kerrottu. Uutistoimittajiksi etsimme journalisteja seuraamaan osaamisensa mukaan erityisesti yhteiskuntaa, taloutta, politiikkaa sekä rikos- ja oikeusasioita. Featuren toimittajan työssä korostuvat reportaasit, henkilöjutut ja ilmiöt.

”Aamulehti on samaan aikaan valtakunnallinen ja paikallinen, samoin parhaat juttumme: tavoitteemme on kirjoittaa ihmiseltä ihmiselle ilmiöistä, jotka ovat sekä läheisiä että valtakunnallisia ja globaaleja”, sanoo Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu.

”Lukijamme toivovat meiltä lisää syventävää ja tutkivaa journalismia vakavista mutta kiehtovista aiheista. Nyt lisäämme sellaista.”

Uutisten toimituspäällikkö Riina Nevalainen, miksi kannattaa tulla töihin juuri Aamulehden uutistoimitukseen?

”Aamulehti on Tampereen ja Pirkanmaan vaikuttavin media ja tunnetaan myös valtakunnallisesti laadukkaasta journalismista. Vahvuutemme on luonteva kyky tarttua toimeen. Usein tuloksena on raikasta journalismia. Emme halua ajatella lukijoidemme puolesta, vaan antaa puheenaiheita ja työkaluja arkeen. Toimitus tunnetaan hyvästä yhteishengestään ja journalisteista, jotka ruokkivat toistensa kunnianhimoa. Tekemistämme leimaa jatkuva into oppia uutta ja halu auttaa lukijoita."

Lue esimerkki uutisjutusta: Vakuutusyhtiöstä paljastui törkeyksiä: seksuaalista häirintää, vuosien kiusaamista, bordellitarinoita, erikoisia mökkitalkoita – Päähenkilönä ”Pirkanmaan keisari”

Featuren toimituspäällikkö Kimmo Koski, miksi kannattaa tulla juuri töihin Aamulehden feature-toimitukseen?

”Feature-toimittaminen on koko ajan enemmän ihmisten mukana elämistä, arjesta ja juhlasta kertomista sekä raportointia paikan päältä, mutta myös taitavaa haastattelua ja luovaa kirjoittamista. Työ feature-toimituksessa on hyvin monipuolista. Työn suola ovat laajat henkilöjutut ja reportaasit erikoisistakin paikoista, jonne muilla ei ole pääsyä.”

Lue esimerkki feature-jutusta: Taysin erikoislääkäri Markku Terho joutui poikkeukselliseen koettelemukseen pelastaessaan 3-vuotiaan hengen – ”Tyttö olisi kuollut, jos olisin lähtenyt siitä johonkin”

Aamulehdessä toimittaja tekee työtä itsenäisesti mutta yhdessä kollegoiden kanssa. Juttuprojekteissa saa muun muassa työskennellä yhdessä palkittujen visualistiemme kuten kuvaajiemme kanssa sekä tehdä yhdessä datajournalistiemme kanssa selvityksiä ja visualisointeja. Kunnianhimoinen mobiilikerronta on työn osa.

Miksi kannattaa tulla tuottamaan suoria lähetyksiä Aamulehteen, liven ja kuvan päällikkö Tuukka Välimäki?

“Liven tuottaja pääsee kehittämään aitiopaikalta suoria lähetyksiä, jotka ovat tärkeä osa digitaalista tarjontaamme. Olemme jo nyt Pirkanmaan johtava toimija livessä. Näytämme valtavan määrän tapahtumia suorana joka viikko. Olemme paikalla siellä missä tapahtuu, oli sitten kyse urheilusta, kulttuurista tai uutisista. Haluamme tehdä lähetyksiä yhä enemmän ja yhä paremmin, ja tässä liven tuottaja on avainroolissa.”

Katso esimerkki live-lähetyksestä: Tätä et näe MM-kiekkohuumasta muualta: Aamulehti välitti jokaisena Leijonien pelipäivänä tuntien suoran ennakkostudion kisahulinan keskeltä

”Meillä on rento tiimi ja reipas tekemisen meininki. Villitkin ideat ovat aina tervetulleita, ja usein ne myös toteutetaan. Olemme paikalla jääkiekon MM-kisoissa, mutta myös jokamiesluokan Teiskon Kardaanikunkussa, Tamkin opiskelijoiden Tursajaisissa ja juniorien futisturnauksissa sekä voimistelukisoissa. Meillä pääsee tekemään hienoja monikameralähetyksiä, mutta myös nopeita uutislivejä, jos vaikkapa Rantatunnelissa sattuu onnettomuus ja Tampereen liikenne menee sekaisin.”

