Tamperelaisessa koulussa on niin paljon seiskaluokkalaisia poikia, että siellä tehtiin hämmästystä aiheuttanut ratkaisu – ”Jotkut tulivat ovelta katsomaan”

Tampereen kaupungin perusopetuksen johtajan mukaan yhden sukupuolen luokkia pitäisi välttää. Oppilaiden keskuudessa poikaluokka jakaa mielipiteitä, mutta luokanohjaajan mukaan 7. luokka ei eroa muista mitenkään.

Sammon koulussa on luokka, jossa on pelkästään poikaoletettuja oppilaita. Perjantain koulupäivän viimeisellä tunnilla huomaa, että meno on välillä luokassa hieman levotonta.

Aamulehti

Kauhea melu. Se on ensimmäinen ajatus, kun astuu Sammon koulun 7. luokan ruotsin tunnille. Toisaalta se kuuluu asiaan, sillä oppilaat tekevät pareittain suullista harjoitusta.

Taululla lukee ”solen skiner” ja ”det regnar”. Ruotsin opettaja Päivi Pulkkinen tankkaa oppilaiden kanssa sääsanastoa.

Välillä luokan meno menee liian levottomaksi, ja Pulkkinen joutuu toistamaan usean otteeseen, että oppilaiden täytyy kuunnella. Yhdelle jaetaan kahden minuutin rangaistusaika, vähän kuin jääkiekossa. Luokkaan täytyy jäädä pariksi minuutiksi pidempään kuin muut.

”Maanantain tunnit keskellä päivää ovat yleensä rauhallisempia kuin perjantai-iltapäivät”, Pulkkinen toteaa, kun oppilaat ovat jälleen uppoutuneet paritehtäviin.

”Energisiä oppilaita”, hän kuvailee poikkeuksellista luokkaa, jossa kaikki 21 oppilasta ovat poikia.

Kaapo Volannon ja Alpo Papinsaaren huomio kiinnittyy ruotsin sanastosta välillä vähän muihin juttuihin.

Eero Valtonen on ihan mielellään poikaluokalla. Hänen mielestään se ei kauheasti eroa tavallisesta sekaluokasta.

Mutta millaista on olla poikaluokalla? Siihen osaavat vastata ainoastaan oppilaat.

”Hauskaa”, sanoo Eero Valtonen. ”Eihän se kauheasti eroa (sekaluokasta). Aika kivaa”, hän lisää.

Valtosen mukaan hänen edellisessä luokassaan alakoulussa oli 15 poikaa ja viisi tyttöä. Siten nykyinen meno ei kauheasti eroa entisestä.

Joona Murtosen mukaan meno on välillä aika villiä, mutta myös hauskaa.

Entä olisivatko oppilaat mieluummin seka- vai poikaluokalla? Tämä selkeästi jakaa mielipiteitä. Osa oppilaista huutaa kovaan ääneen seka, osa poika.

Miten perustelisitte tätä?

”En mä tiiä”, sanoo Alpo Papinsaari, joka kertoo haluavansa olla mieluummin sekaluokalla.

”Siellä on toisen sukupuolen henkilöitä”, lisää Kasper Irmola pilke silmäkulmassa. Muut rävähtävät nauramaan.

”Olisi se varmaan aika erilaista”, Papinsaari jatkaa pohdintaansa.

Pelkkää sattumaa?

Sammon koulun 7.-luokkalaisista 65 prosenttia on poikia. Tampereen kaupungin perusopetuksen johtajan Kristiina Järvelän mukaan tyttöjä ja poikia on jakautunut kaupungin eri kouluihin epätasaisesti sattumalta. ”Muistan omiltakin opetusvuosilta Kaukajärveltä, että on ollut aikoja, jolloin tietyllä asuinalueella tietyssä ikäluokassa on vain sattumalta paljon poikia tai tyttöjä.”

Lähtökohtaisesti oppilaalle valikoituu osoitteen mukainen koulu, joka on aina lähikoulu.

Kuitenkin kouluissa on myös eri painotuksia, jotka saattavat Järvelän mukaan vaikuttaa jollain tapaa siihen, miten oppilaat jakautuvat kouluihin. Sammon koulussa painotuksena on esimerkiksi urheilu elämäntapana. Juhannuskylän koulussa taas on painotuksena kuvataideopetus. Painotuksiin ei ole Järvelän mukaan sukupuolikiintiöitä lukuun ottamatta Sammon koulun urheilupainotusta.

”Sinne sisäänotto on puolet ja puolet. Se on ainoa (painotus), jossa sisäänotto on tällaista sukupuolittunutta vielä toistaiseksi, koska sisäänottorajat on tehty eri sukupuolille ihan olympiakomitean ohjeistuksesta.”

Kasper Irmola viittaa vastatakseen.

Oppilaiden mukaan luokkien sekoittuminen esimerkiksi valinnaisissa aineissa tuo kivaa vaihtelua. Luokat sekoittuvat oppilaiden mukaan lähes päivittäin.

Sammon koulun poikavaltaisuus urheilupainotuksen sukupuolittuneesta sisäänottojaosta huolimatta selittyy sillä, että painotukset ovat vain hyvin pieni osa koulun toimintaa. Painotukset ovat lähiosoitteen jälkeen vasta toissijainen oppilaaksi ottamisen muoto.

Järvelä painottaa, ettei kaupunki seuraa, minkä sukupuolisia oppilaita minnekin menee. Kuitenkin, jos esimerkiksi painotukset alkavat tuottaa ”epätoivottuja ilmiöitä”, painotuksia voidaan lakkauttaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä.

"Sitäkään ei haluta, että sukupuoli aiheuttaisi sen, että on pakko mennä toiseen kouluun, kun täällä on liikaa tyttöjä tai poikia.”

"Aiheutti hilpeyttä”

Poikaluokan luokanohjaaja Antti Heino ei muista, että vastaavanlaista luokkaa olisi koskaan aikaisemmin ollut Sammon koulussa. Hänen mukaansa tieto yhden sukupuolen luokasta aiheutti koulussa aluksi hilpeyttä ja hämmästystä.

”Jotkut tulivat ovelta katsomaan, että tämäkö on se poikaluokka, mutta se oli hyväntahtoista mielenkiintoa asiaa kohtaan”, sanoo Heino.

Luokanohjaaja Antti Heino on kysynyt kollegoiltaan, eroaako poikaluokka jollain tavalla muista. Palautteen mukaan ei. ”Kuvaamataidon opettajakin sanoi viime viikolla, että ei luokka ole sidottu sukupuoleen. Pojat innostuivat pakopistepiirtämisestä kuulemma niin, että jäivät vielä välitunnillakin piirtämään.”

Heino opettaa Sammon koulussa uskontoa ja elämänkatsomustietoa. Hän sanoo, ettei hän huomaa mitään eroa oman ohjattavan luokkansa ja muiden luokkien välillä. Opettajiltakaan ei ole Heinon mukaan tullut palautetta, että poikaluokka eroaisi jollain tapaa muista.

”Vanhemmatkaan eivät ole kokeneet tällaista tilannetta kiusalliseksi. Ei ole tullut sellaisia kysymyksiä, että miksi näin ja miksi poikamme on joutunut tällaiselle luokalle. Se ei ole noussut ollenkaan ongelmaksi.”

Luokat muutenkin sekoittuvat joidenkin oppiaineiden opetusten yhteydessä, kuten kielissä ja taito- ja taideaineissa – riippuen siitä, mitä oppiaineita oppilaat ovat valinneet.

Sammon koulun Teiskontien koulutalossa opiskelee noin 800 oppilasta, ja Heinon mukaan oppilaat ovat jatkuvasti tekemisissä toistensa kanssa. Kun oppilaille tulee valinnaisia, luokkien sekoittaminen lisääntyy entisestään.

Keskittyminen on ruotsin opettajan mukaan oppilaille vaikeampaa perjantaina iltapäivällä kuin maanantaina keskellä päivää. Alpo Papinsaari ja Kaapo Volanto nahjaavat pulpetilla. Taustalla vasemmalta oikealle Eino Heikura, Aarni Mitrunen, Fernando Okeh ja Joona Murtonen.

Heino myöntää, että nuhjaamista ja nahjaamista on ollut luokalla, mutta koulussa välien selvittely on arkipäivää. ”Ei täällä ole mitään vakavia juttuja ollut. Se on sellaista, että joku tönäisi jotain jossain tai joku sanoi jollekin jotain. Me opettajat menemme niihin tilanteisiin aikuisina.”

Ryhmän dynamiikkaan vaikuttaa Heinon mukaan sukupuolta enemmän muun muassa oppilaiden persoonallisuus, harrastukset, koulun toimintakulttuuri ja yhteistyö kotien kanssa.

Ylipäätään Heino ajattelee, että kyseessä ovat kuitenkin lapset. ”Haluan, että he saavat rauhassa kasvaa lapsina. En halua tehdä sukupuolesta numeroa.”

Heinon mukaan jokainen saa olla oma itsensä, eikä omaa itseään ole pakko määritellä. ”Tunneilla, kun puhutaan ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta, jokainen voi tulla siihen keskusteluun siinä roolissa kuin haluaa.”

Aarni Mitrunen tietää ruotsin tunnilla oikean vastauksen ja viittaa. Hänen taustallaan näkyvät Fernando Okeh ja Joona Murtonen.

Kysyttäessä, mitä hyviä puolia poikaluokassa on, Alpo Papinsaari vastaa hymyillen, että hyviä puolia ei ole. Papinsaari olisi mieluummin sekaluokalla.

Yhden sukupuolen luokkia vältetään

Onko sukupuolella enää koulumaailmassa mitään merkitystä? Opetussuunnitelman sukupuolitietoisuus ei Kristiina Järvelän mukaan ainakaan tunnista sukupuolia.

”Sukupuolen moninaisuus pyritään mahdollistamaan opettamisen kokonaisuudessa, koska sukupuolella ei ole merkitystä.”

Toisaalta taas yhden sukupuolen luokkia halutaan Järvelän mukaan välttää sukupuolittuneisuuden vuoksi ja siksi, että luokissa säilyisi monimuotoisuus. Onko tässä ristiriita?

Järvelä selventää, että sukupuolella ei ole merkitystä opetuksen järjestämisessä.

”Opetus ei ole sellaista, että tämä on tytöille ja tämä pojille, mutta kun muodostetaan luokkia, on tärkeää, ettei tehdä hyvin sukupuolihomogeenisia luokkia.”

Etenkin yläluokilla painotusluokkia pyritään välttämään. ”Emme missään nimessä suosi tyttö- tai poikaluokkia, mutta se on rehtorin päätösvaltaa toki, että millaisia opetusryhmiä ja luokkia hän muodostaa.”

Millaisia ajatuksia heräsi, kun tajusi tulevansa poikaluokalle yläkoulussa? ”Järkytys”, yksi heittää ja muut nauravat.

Opettaja joutuu välillä hyssyttelemään oppilaita. Perjantaina iltapäivällä he opettelivat ruotsiksi sääsanastoa. Kuvassa vasemmalta oikealle Kaapo Volanto, Fernando Okeh, Joona Murtonen, Eemeli Kuuskeri ja Markus Veskimäe.

Toimivia ryhmiä

Sammossa luokat muodostaa rehtori yhdessä kuraattorin ja erityisopettajan kanssa. Sammon koulun rehtori Maaret Tervonen kertoo, että luokkamuodostukseen vaikuttaa moni asia, kuten kielivalinnat, elämänkatsomusaineet, kaveritoiveet sekä tuen tarpeet.

”Meille alkoi muodostua luokka, jossa on vain poikia, emmekä siinä vaiheessa lähtenyt väkisin laittamaan muutamaa tyttöä sinne.”

Tervosen mukaan luokkia muodostaessa tärkeintä on katsoa, että ryhmät ovat toimivia ja sellaisia, joissa oppilaiden on turvallista olla ja joissa jokaisella oppilaalla olisi tuttu kaveri.

”Totta kai yritämme välttää yhden sukupuolen luokkia, mutta jos sellaisia muodostuu, se ei haittaa. Tänä vuonna on tällainen tilanne, ensi vuonna voi olla toinen.”