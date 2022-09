Helsinkiin puuhataan Tukholman Globenia suurempaa jättiareenaa – Tampereen Nokia-areena toivottaa kilpailijan tervetulleeksi: ”Joudumme myymään ei-oota ihan liian paljon”

Helsinkiin suunnitteilla olevasta Suvilahden areenasta tulisi suurempi kuin Tampereen Nokia-areena ja Tukholman Globen. Nokia-areenan toimitusjohtajan Marko Hurmeen mielestä Suomi tarvitsee toisen kansainvälisen tason monitoimiareenan.

Joukko nimekkäitä kiinteistökehittäjiä ja sijoittajia haluaa Helsinkiin Pohjois-Euroopan suurimman monitoimiareenan kulttuuri- ja urheilutapahtumille. Toteutuessaan se veisi voiton Tukholman golfpalloa muistuttavasta Globenista, joka tunnetaan nykyisin Avicii Arena -nimellä.

Tavoitteena on, että parhaimmillaan 17 000 asiakasta vetävä Suvilahden areena avautuisi kesällä 2027. Se tulisi suurin piirtein Hanasaaren hiilivoimalan ja vanhojen kaasukellojen väliselle alueelle, jossa nyt järjestetään esimerkiksi Flow- ja Tuska-festivaalit.

Hankkeen taustalla on kokenut ryhmä muun muassa kiinteistökehityksen, rakentamisen, rahoituksen, juridiikan ja urheilun ammattilaisia.

Hankeryhmään kuuluvat NHL-pelaajien neuvonantaja Todd Diamond, jääkiekkovalmentaja Olli Jokinen, rakennusyhtiö SRV:n perustaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila, rakennuttaja Juha Kokkila, kiinteistösijoittaja Marko Kuusisto, NHL-pelaajien neuvonantaja Ilkka Larva, SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen, asianajaja ja urheiluvaikuttaja Heikki Penttilä, jääkiekkoilija Karri Rämö ja asianajaja Urpo Väänänen.

Ryhmä kertoi torstaina jättäneensä Helsingin kaupungille Suvilahden aluetta koskevan kehitysvaraushakemuksen. Hanketta varten he ovat perustaneet Suvilahden Areena -nimisen osakeyhtiön. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä selviää, että yhtiölle on myönnetty y-tunnus syyskuussa.

Rakennusyhtiö SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen on yksi Suvilahden areenahankkeen kehittäjistä. Nieminen jää vuodenvaihteessa eläkkeelle, minkä jälkeen hän aikoo keskittyä areenahankkeeseen. Kuva on jääkiekon MM-kilpailujen tiedotustilaisuudesta. Taustalla näkyy Tampereen nykyinen Nokia-areena, jonka pääurakoitsija SRV oli.

Tapahtumia sivu suun

Hankkeen puuhaihmisten mukaan Helsinki tarvitsee nopeasti suuren mittaluokan tapahtumapaikan, joka täyttää kansainvälisten viihdekiertueiden ja urheilun suurturnausten vaatimukset. Näin kaupunki voi säilyttää kansainvälisen maineensa tapahtumien järjestäjänä, he sanovat.

Helsingistä puuttuu nyt toimiva kansainvälisen tason sisäareena, minkä takia kaupunki uhkaa menettää suuria tapahtumia ja sen myötä tuloja kilpaileville kaupungeille, kuten Tampereelle.

Syynä ovat entisen Hartwall-areenan venäläiset omistajakuviot. Venäjä-pakotteiden takia halli on toistaiseksi pannassa, eikä varmuutta ole, milloin se saadaan uudestaan käyttöön. Helsingin vanha jäähalli on taas kooltaan verraten pieni.

Suvilahden areena on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan maanpäällisenä. Kerrosneliöitä tulee enintään 65 000. SRV:n Timo Nieminen arvioi rakentamisen maksavan 150–200 miljoonaa euroa. Areenan yhteyteen ei ainakaan näillä näkymin ole suunnitteilla hotellia. Tarkoitus on, että areena voitaisiin osittain avata ja konserttia voitaisiin seurata sekä sisältä että ulkoa.

Areenan kivijalkaan halutaan kaikille avoimia palveluja, kuten ravintoloita, kahviloita ja klubeja. ”Kun ulkoseinän tilat avautuvat myös ulos, syntyy elävää elämää ja katumiljöötä”, Nieminen maalailee.

Toinenkin vireillä

Vireillä on edelleen myös Garden Helsinki -areena, joka on Töölöön Nordenskiöldin kadun varrelle suunnitteilla oleva kiinteistökehityshanke. Hallia on kaavailtu Helsingin IFK:n kotihalliksi jääkiekon SM-liigassa. Gardenista suunnitellaan modernia kansainvälisen tason tapahtuma-areenaa.

Suvilahden areenan kehittäjiin lukeutuva Timo Nieminen ei näe tätä ongelmana. Hän uskoo, että Helsingissä riittää asiakkaita useallekin suurelle areenalle.

”Kuluttajien halu päästä nauttimaan elävästä musiikista, elävästä esiintymisestä ja elävistä tapahtumista paikan päälle on kasvanut huolimatta siitä, että voi ostaa suoratoistopalveluja.”

Tampereella täyttä

Tampereen Nokia-areenassa on noin 15 000 katsojapaikkaa. Toteutuessaan Suvilahden areena olisi Suomen suurin. Nokia-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme ei pelkää kilpailua.

”Nokia-areenan avaus on sujunut hienosti, ja meillä on varauskirjat lähes täynnä seuraaviksi 2,5 vuodeksi. Suurtapahtumille ei enää ole juurikaan vapaita hetkiä, vaan joudumme myymään ei-oota ihan liian paljon.”

Hurme toteaa, että erityisesti kansainvälisiä tapahtumia ajatellen olisi todella tärkeää, että Suomessa olisi Nokia-areenan lisäksi edes yksi toinen iso monitoimiareena avoinna.

”Isoille kiertueille ja tapahtumajärjestäjille se on tärkeää, etteivät ne jätä Suomea väliin.”

Hurmeen mukaan tapahtuma- ja elämysalalla menee tällä hetkellä hyvin ja liput käyvät kaupaksi. ”Toivotan tervetulleeksi minkä tahansa toisen areenan, joko nykyisen tai suunnitteilla olevan. Pitkässä juoksussa olisi erittäin tärkeää, että myös Helsingissä olisi toimiva ja nykyaikainen areena. Pitää miettiä Suomea ja koko tapahtuma-alaa. Myös jääkiekkoliiga tarvitsee elinvoimaiset olosuhteet.”

Hartwall-areenan boikotin vuoksi Tampereen Nokia-areenaan on tähän mennessä siirtynyt kolme suurkonserttia, kaksi Queenin ja Adam Lambertin konserttia sekä Eric Claptonin konsertti.

”Pääosin tapahtumat ovat kuitenkin meidän omia ja ne olivat kalenterissa jo ennen Venäjän pakotteita.”