Presidentti Niinistö kiristäisi kiinteistöjä omistavien ulkomaalaisten viisuminsaantia – ei hamuaisi Suomelle tiettyä roolissa Natossa

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on tärkeää, että Euroopassa syntyy venäläisille myönnettävistä viisumeista yhteinen ratkaisu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiristäisi Suomen viisumipolitiikkaa asunnon tai kiinteistön omistaville ulkomaalaisille. Niinistön mukaan asiasta voitaisiin antaa ilmoitus. Ilmoituspäivän jälkeen hankittu kiinteistö ei muodostaisi mitään erityistä myönteistä perustetta viisumin saantiin.

Niinistö sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen kanssa järjestetyssä tapaamisessa, että viisumin saanti johonkin maahan ei ole kenellekään subjektiivinen oikeus. ”Viisumin myöntäjällä on aina harkintavalta. Vaikka turistiviisumit on meillä painettu alas, tätä näkökulmaa kannattaa pitää esillä.”

Niinistön mukaan tärkeää on, että Euroopassa syntyy venäläisille myönnettävistä viisumeista yhteinen ratkaisu. Hän huomautti, että monet maat myöntävät edelleen viisumeja runsaskätisemmin kuin Suomi.

Hän myös toivoi, että viisumien myöntämisessä huomioitaisiin edelleen perheyhteydet sekä mahdollisesti myös työ- ja opiskelumahdollisuudet. Niinistö ei siis sulkisi itärajaa kokonaan.

Lisäksi Niinistö nosti esille toiveen bulvaanilainsäädännön edistämisestä. Hän sanoi keskustelleensa asiasta useiden hallitusten kanssa. ”Jos joku kätkee toimintaansa bulvaanin taakse, silloin on jotain hämärää tekeillä. Minusta sellaiseen reippaaseen toimintaan bulvaanilain suhteen olisi nyt korkea aika.”

Sivusi myös Natoa

Tapaamisessa Niinistö sivusi myös Suomen hakemaa Nato-jäsenyyttä. Niinistö sanoi vierastavansa ajatusta siitä, että Suomi ottaisi sotilasliitto Natossa tietyn roolin. Hän ei ole havainnut muiden Nato-maiden erityisesti omineen jotain roolia.

Presidentin mukaan Natossa toimitaan perussopimuksien, -velvoitteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Niinistö pitää kenties viisaampana reagoida tilanteisiin sitä mukaa, kun niitä syntyy. ”Kun Suomen jäsenyys tulee tuplaamaan Naton Venäjä-rajan, niin melko automaattisena lähtökohtana tuntuu olevan, että Suomi pitää tästä huolen.”

Niinistö huomautti, että Yhdysvallat on maailmanlaajuinen toimija. Hän kiinnittää huomiota siihen, että ainakin eräissä puheenvuoroissa Yhdysvalloissa on pidetty esillä sitä, että Suomen jäsenyys vahvistaisi eurooppalaista Natoa. ”Ehkä joissakin ajatuksissa kääntyy se pääasialliseksi syyksi myönteiseen suhtautumiseen Suomen Nato-jäsenyyteen. Meidän on tämä ymmärrettävä.”

Suomi haki Nato-jäsenyyttä keväällä Ruotsin kanssa ja odottaa jäsenyyden vahvistamista viimeisiltä jäsenmailta. Käsittelyn odotetaan jatkuvan useissa maissa vielä tässä kuussa. Epävarmoja tapauksia on kaksi. Niinistö luonnehti, että Turkki on edelleen kirjoittamaton lehti, ja Unkarin asennoitumisesta hän odottaa lisää tietoa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) torstaisen vierailun myötä.