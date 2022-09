Työmaa keskeisellä paikalla jumiuttaa toistuvasti liikenteen Tampereen keskustassa – ruuhka-aikoina syntyy yli kilometrin autojono

Tampereen sähkölaitoksen verkkopäällikkö kertoo, miksi työmaa kestää samassa paikassa kuukausikaupalla.

Aamulehti

Kaukojäähdytystyömaa haittaa liikennettä Tampereen valtatien ja Sorinkadun risteyksessä Tampereella. Ruuhkia syntyy iltapäivällä neljän aikaan, kun ihmiset palaavat töistä. Pahimmillaan Viinikan liikenneympyrää kohti suuntautuva autojono on yltänyt Ratinansillan yli runsaan kilometrin matkan jopa Hämeenpuistoon asti.

”Ruuhka-aikaan jonoutumista on, mutta muuten tuntumani on, että liikenne on päässyt kulkemaan työmaan ohi aika sujuvasti”, arvioi Tampereen sähkölaitoksen verkkopäällikkö Marko Pajunen.

Tampereen sähkölaitoksen kaukojäähdytysliittymän rakentamistyö aloitettiin elokuun puolivälissä. Se on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.

Verkkopäällikkö Marko Pajunen, työmaanne näyttää hiljenevän rakentajista jo iltapäivällä. Eikö näin keskeisellä ja vilkasliikenteisellä paikalla sijaitsevalla rakennustyömaalla voisi työskennellä esimerkiksi kolmessa vuorossa, jotta työ saataisiin nopeasti päätökseen?

”Toimimme urakoitsijan kanssa vuosisopimusjärjestelyllä ja meillä on paljon muitakin töitä eli työmaa vaikuttaa muiden töiden resurssointiin. Ehkä sitä kuitenkin olisi voinut miettiä sitäkin kautta, että olisi tehnyt töitä kolmessa vuorossa, mutta siinäkin on omat haasteensa. Työaikalaki tulee vastaan ja melun aiheuttaminen öiseen aikaan ja ympäristöluvat aiheuttavat tiettyjä haasteita. Myös ruuhka-aikaan kovalla liikenteellä siinä on hankala tehdä töitä. Mutta on siinä kyllä puolitotuutta, että työtä olisi voinut tehdä kolmessa vuorossa.”

Pajusen mukaan töitä tehdään nyt päiväsaikaan ja tarvittaessa öisin, kun liikenne on vähäisintä.

Kaukojäähdytysliittymän rakentaminen Sorinkadun ja Tampereen valtatien risteyksessä on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.

Kesän ajan tauolla

Tampereen valtatien kaukojäähdytystyötä on tehty useassa vaiheessa. Nyt tekeillä olevassa työvaiheessa rakennetaan Tampereen Kannen uusiin kerrostaloihin kaukojäähdytysliittymä.

Putki on rakennettu useassa osassa Sorinkadun pohjoispäästä Tampereen valtatien ja Sorinkadun risteykseen ja liitetään nyt kaukojäähdytysverkkoon.

Myöhemmin kaukojäähdytysverkon rakentaminen etenee Rautatienkadulle ja Kyttälänkadulle. ”Se tulee tulevaisuudessa palvelemaan isoa kokonaisuutta.”

Lue lisää: Tampereen valtatien työmaalta unohtuivat tärkeät liikenneopasteet – Valvoja: ”Tajusimme aamulla, että eihän tästä pääse lainkaan Hatanpäälle”

Remontti on kestänyt Tampereen valtatien ja Sorinkadun risteyksessä pitkään, sillä viime vuoden keväällä siinä korjattiin ensin kaukolämpövuoto, sitten alettiin rakentaa kaukolämpöliittymää Hatanpään valtatie 30:n kiinteistöön ja nyt vuorossa on jäähdytystä varten tehtävä liittymä.

”Töitä on vaiheistettu ja pyritty näin saamaan mahdollisimman vähäinen haitta liikenteelle. Työt on helpompi työteknisesti ajoittaa vaiheisiin, koska emme tietenkään voi katkaista liikennettä Tampereen valtatieltä kokonaan.”

Jääkiekon toukokuisten MM-kisojen ajaksi työ pantiin tauolle. ”Sitten odotimme vähän suunnitelmien valmistumista ja työt alkoivat uudelleen elokuun puolivälissä”, Pajunen kertoo.