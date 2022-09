Nopeasti tehty uudistus toi hoitajille keskimäärin 200 euron korotukset kuukausipalkkaan – Pirkanmaalla pitää odottaa vielä vuosia: ”Siinä on noin 20 000 riviä excelissä”

Kymenlaakso ehti jo toteuttaa palkkauudistuksen, johon Pirkanmaalla menee vielä vuosia. Hoitajat ovat saaneet tämän vuoden ajan keskimäärin 200 euroa parempaa palkkaa. Pirkanmaalla odotellaan vielä valtakunnallista linjausta.

Aamulehti

Terveisiä sote-uudistuksen eturintamalta: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote toteutti alueellaan palkkaharmonisoinnin jo tänä vuonna. Harmonisoinnista tulee tänä vuonna jäsenkunnille yli 20 miljoonan euron lasku.

Kuuden kunnan Kymsote aloitti toimintansa jo 2019. Kymsotesta tulee lähes valmiin Kymen hyvinvointialueen runko, johon jo vuosia sitten maakunnallistettu pelastuslaitos liittyy. Senkin palkat on jo harmonisoitu. Kunnista siirtyvät koulukuraattorit ja -psykologit istuvat Kymsoten palkkaluokkiin ennakkotiedon mukaan hyvin.

Tarkoitus oli alkujaan harmonisoida palkat viiden vuoden aikana, mutta työmarkkinajärjestöjen vaatimuksesta operaatio toteutettiin jo ennen hyvinvointialueen aloittamista.

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo, että aikataulusta käytiin pitkään keskusteluja kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa, lykätäänkö hanketta vuoteen 2023. Jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

”Saimme työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvoteltua, ettei sopimusta riitauteta keskusjärjestötasolla, jos se saadaan aikaan tänä vuonna. Lähes tulkoon kaikki muut hyvinvointikuntayhtymien sopimukset ovat menneet keskusjärjestöpöytiin.”

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi viime huhtikuussa talousarviomuutoksen, joka toi lähes 14 miljoonan lisärahan harmonisointia varten. Jäsenkunnat vastustivat esitystä, koska niille tuli miljoonien lisälasku.

Nousua 200 euroa

Pääosa Kymsoten työntekijöistä sai palkkojaan kesällä takautuvasti vuoden alusta alkaen, sillä harmonisointipäätös koski koko kuluvaa vuotta. Pienempi osa sai korotuksensa jo vuoden alussa, sillä tämän vuoden budjetissa oli valmiina jo 7 miljoonan määräraha.

”Korotuksen on saanut leijonanosa koko 6 300 ihmisen henkilöstöstä. Meillä ei ole kuin yksittäisiä hallinnon työntekijöitä, joita se ei koskenut, koska heillä ei ollut mitään palkkavertailuryhmää.”

Lähi- ja sairaanhoitajien palkat nousivat keskimäärin 200 euroa kuukaudessa, samoin sosiaalialan ammattilaisten. Yksittäisen työntekijän korotus on voinut olla tätä suurempikin muun muassa työn vaativuuden arvioinnin perusteella.

”Lääkäreillä muutokset olivat pienempiä, koska palkkaeroja on jo tasattu järjestelyvaraerillä vuodesta 2019 lähtien. Lääkäreiden korotukset olivat arvioitua pienemmät.”

Palkkoja voidaan harmonisoida esimerkiksi mediaanipalkkojen mukaan, jolloin kunkin vaativuustason palkkahaitarin keskimmäistä palkkaa alemmat palkat nostetaan mediaaniin. Yksi vaihtoehto on nostaa palkkoja kärkipalkkojen eli korkeimpien mukaisiksi, mikä on tietysti kalliimpi vaihtoehto.

”Meille tehtiin malli siltä väliltä. Järjestöt eivät millään suostuneet mediaanipalkkoihin, se tuli selväksi. Leikkasimme yksittäisten ihmisten yleistä tasoa selvästi korkeammat palkat pois ja vertailukohta jäi siten kärjen tuntumaan”.

Pirkanmaan hyvinvointialueella pelkästään tehtävänimikkeitä on 500–600 ja henkilöstön palkkatiedot sisältäväsä excel-tiedostossa rivejä 20 000. Arkistokuva Taysin Acutasta elokuulta 2022.

Pirkanmaalla alkuvaiheessa

Pirkanmaan hyvinvointialueella on saatu nyt koottua henkilöstön tehtävä- ja palkkatiedot. Seuraavaksi aletaan aineiston louhinnalla haarukoida palkkahaitareita.

”Siinä on noin 20 000 riviä excelissä. Tietoja katsotaan ammattiryhmittäin ja pyritään arvioimaan työn vaativuutta. Kaikilla sairaanhoitajilla, lähihoitajilla tai sosiaalityöntekijöillä ei ole eikä kuulukaan olla sama palkka, mutta yhtä vaativista tehtävistä kuuluu maksaa samaa palkkaa”, sanoo hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Paljonko eri ammattiryhmiä on?

"Tehtävänimikkeitä meillä on 500–600 ja saamme lähiviikkoina tästä tarkempaa tietoa, kun henkilöstötiedot on louhittu."

Mikä on palkkaerojen haitarin suuruusluokka?

"Tyypillisesti puhutaan satasista, 200–300 eurosta. Isoimmat ammattiryhmät ovat hoitohenkilöstössä. Palkkaeroja on sielläkin. On myös isoja, jopa tuhansien eurojen eroja, mutta ne eivät päädy harmonisointiin. Jos ammattiryhmässä on yksi palkkajohtaja, emme voi harmonisoida tuhannen muun palkkaa sen yhden mukaiseksi.”

Onko kunnissa ollut heikompi palkkataso kuin erikoissairaanhoidossa?

"On kuntia, joissa hoitohenkilökunnalla on kohtuullisen hyvä palkkataso ja sitten niitä, joissa se on alempi. Ei voi suoraan sanoa, että erikoissairaanhoidossa olisi paremmat palkat.”

Miten käytännössä edetään sen jälkeen, kun tietomassa on käyty läpi?

"Meillä on Pirkanmaalla niin iso massa työntekijöitä, että tähän menee aikaa. Toivoisin valtakunnallista linjausta harmonisointiajasta ja -tavasta, että tiedettäisiin, miten se tullaan toteuttamaan. Pitäisi tietää, mille tasolle palkat pyritään harmonisoimaan.”

Miten pitkään esimerkiksi kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvän hoitajan palkanmaksu jatkuu nykyisellään ja kauanko menee, että harmonisointi on tehty?

"Teemme ensin harmonisointisuunnitelman. Jo itse suunnitelma yleensä rauhoittaa työntekijöitä kun he tietävät, että se on tulossa joka tapauksessa. Käytännössä harmonisoinnit ovat menneet 2–3 vuodessa, mutta jotkut ovat saaneet menemään viisikin vuotta.”

Harmonisointiin asti työntekijät saavat nykyistä palkkaa?

"Kenenkään palkka ei voi laskea siksi, että tulee hyvinvointialueelle. On eri asia, jos tehtävät muuttuvat kovasti nykyisestä. Silloin palkka voi muuttua.”

Palkankorotusta odottava työntekijä ei henkilöstöjohtaja Niirasen mukaan saa lisää palkkaa takautuvasti, vaan mahdollinen korotus alkaa juosta vasta harmonisoinnin tultua voimaan.

Harmonisointi Yli 19 000 ihmistä Pirkanmaalla hyvinvointialueelle siirtyy yli 19 000 työntekijää, joista vakinaisia vajaat 18 000. Henkilöstön palkat harmonisoidaan arviolta 2–3 vuodessa alueen toiminnan alettua 2023. Saman vaativuustason samasta työstä kuuluu saada samaa palkkaa. Harmonisoinnin malli on vielä auki Pirkanmaalla, mutta kenenkään palkka ei laske. Valtakunnallinen linjaus on vielä tekemättä. Osa jo toimivista sote-maakunnista on ehtinyt harmonisoida palkat.

Onko aikataulussa alueellisia eroja eri puolilla Suomessa?

"Ne maakunnat, jotka ovat valmiiksi sote-maakuntia eli joista puuttuu vain pelastuslaitos, ovat jo tehneet harmonisointisuunnitelmansa. Niitä ovat Itä-Suomessa Kymsote, Eksote, Essote., Siunsote ja Keski-Uudellamaalla Keusote. Ne ovat etulinjassa ja niiltä meidän kannattaa ottaa oppia.”

Paljonko rahaa tarvitaan harmonisointiin?

"Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan valtakunnallisesti rahaa menisi noin 124–400 miljoonaa euroa, mutta kuntatyönantajan mukaan tarvittava rahasumma on noin 680 miljoonaa. Sieltä keskeltä se ehkä löytyy.”

40–100 miljoonaa

Pirkanmaalla on aiemmin arvioitu, ettei valtion varaama rahamäärä riitä. Ennakkoarvioiden mukaan täällä harmonisointiin rahaa kuluisi 40–100 miljoonaa siitä riippuen, minkä mallin mukaan palkkoja yhtenäistetään.

Hoitajien tuleva palkkaratkaisu ei poista palkkaeroja?

"Ei, tokihan se voi jopa lisätä niitä, jos tulee prosenttikorotukset. Alin palkka ei nouse yhtä paljon kuin korkein palkka vaan ero kasvaa.”

Tuleeko Pirkanmaalla käyttöön mediaani- vai kärkipalkkoihin pohjautuva malli?

"Siitä ei ole vielä tietoa, mutta työnantaja haluaisi käyttää mediaania ja työntekijät haluaisivat verrata kärkipalkkoihin. Työntekijäleirissäkin kyllä ymmärretään, ettei tuhansien eurojen eroja voi harmonisoida.”

Pirkanmaalla tehdään parin viikon aikana laskelmat eri harmonisointiasteiden vaikutuksista. Mitä se tarkoittaa?

"Teemme erilaisia laskelmia, mitä tarkoittaisi, jos palkat harmonisoidaan esimerkiksi mediaanipalkkoihin, kärkipalkkoihin tai sitten malliin, jossa arvioidaan erikseen huomioitavat hurjimmat yksittäiset palkat. Talouden realiteetit ovat kuitenkin palkkaharmonisoinnissa ihan keskeinen tekijä. Valtion tulee ottaa nämä kustannukset huomioon hyvinvointialueiden rahoituksessa.”