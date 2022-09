Presidentti Niinistö matkustaa YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin – käy myös Washingtonissa

Niinistön Yhdysvaltain-matka kestää koko ensi viikon.

Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö matkustaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksen avajaisviikolla New Yorkissa.

Niinistön matka kestää maanantaista sunnuntaihin. Hän vierailee matkan aikana myös Washingtonissa, kertoo presidentin kanslia.

Tiistaina Niinistö pitää Suomen kansallisen puheenvuoron yleiskokouksen avajaisissa. Suomen yleiskokousvaltuuskuntaan kuuluvat Niinistön ohella ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) ja opetusministeri Li Andersson (vas.).

Presidentti osallistuu myös terrorismin ja ekstremismin vastaisen Christchurchin vetoomuksen korkean tason tapahtumaan, jonka ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern. Lisäksi Niinistö pitää videopuheenvuoron YK:n biodiversiteettiosapuolikokousta valmistelevassa tapahtumassa.

Keskiviikkona Niinistö osallistuu ydinkoekieltosopimuksen ystäväryhmän kokoukseen ja ohjelmassa on myös kahdenvälisiä tapaamisia New Yorkissa. Torstain ohjelmassa on useita kahdenvälisiä tapaamisia Washingtonissa.