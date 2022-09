Tamperelaistutkija löysi kiinnostavan yhteyden alkoholiriippuvuuden ja todellisuuspaon väliltä – Jos hukuttaa ongelmiaan päihteisiin, kannattaa kysyä itseltään yksi kysymys

Riippuvuuden taustalla voi olla halu paeta todellisuutta, osoittaa Tampereen yliopiston tutkimus. ”Tunteitahan alkoholin ja muiden riippuvuutta aiheuttavien asioiden avulla halutaan säädellä”, sanoo toinen tutkimuksen tekijöistä, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki.

”En mä jaksa näitä asioita, mä otan paukun.”

Juotko alkoholia välttyäksesi ajattelemasta stressaavia työasioita tai muita ikäviä, raskaita asioita? Juotko alkoholia saadaksesi hetken loman kaikesta, vapaahetken arjesta, nollataksesi mielesi tai unohtaaksesi?

”Kun puhutaan riippuvuuksista, puhutaan usein aidan sijaan aidanseipäästä. Puhutaan esimerkiksi itsekurista, mutta ei siitä, että tunteitahan alkoholin ja muiden riippuvuutta aiheuttavien asioiden avulla halutaan säädellä”, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja, tamperelainen Hannu Jouhki.

Hän kuvaa, että kun elämä kuormittaa, päihteestä voi tulla paikka tai tila, turvan ja jaksamisen lähde, johon ihminen haluaa paeta.

Jouhki tekee väitöskirjaa eskapismin eli todellisuuspakoisuuden yhteydestä riippuvuuksiin. Todellisuuspakoisuudella tarkoitetaan tosielämän ongelmien välttelyä.

Kuka? Hannu Jouhki Työ: A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja. Koulutus: Ekonomi Helsingin kauppakorkeakoulusta, yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Tutkimustyö: Tekee Tampereen yliopistoon sosiaalipsykologian tieteenalaan kuuluvaa väitöskirjaa aiheesta riippuvuudet ja todellisuuspakoisuus. Tunnustus: Hannu Jouhki ja Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen saivat Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran palkinnon artikkelistaan ”Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys”. Artikkeli julkaistiin Substance Use and Misuse -tiedejulkaisun numerossa 2/2022 ja sen verkkoversiossa 23.11.2021. Ikä: 49. Perhesuhteet: Naimisissa, kaksi aikuista lasta. Harrastukset: Lenkkeily, kuntosali, hiihto, lukeminen. Valokuvaus mustavalkofilmille ja vedosten tekeminen omassa pimiössä. Asuinpaikka: Tampereen Ruotula.

Todellisuuspakoisuus vähentää tyytyväisyyttä

Todellisuuspakoisuudella on yhteys alkoholin ja huumeiden käyttöön ja tupakointiin, totesivat Hannu Jouhki ja Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen tutkimuksessaan, joka julkaistiin Substance Use and Misuse -tiedejulkaisussa viime marraskuussa.

Sen sijaan todellisuuspakoisuuden yhteyttä rahapelaamiseen ei tässä tutkimuksessa havaittu, mutta Jouhkin mukaan joissakin muissa tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä myös siihen.

A-klinikkasäätiön toimitusjohtajan Hannu Jouhkin mukaan moni päivittelee suonensisäisten huumeidenkäyttäjän nähdessään, miten voikin ihminen joutua sellaiseen jamaan. ”Mutta jos ensimmäinen päihdekokeilu onkin ollut se paikka, jossa on kerrankin ollut hyvä olla? Jos päihteestä on tullut turvan ja jaksamisen lähde, joutuu siitä pois pyrkiessään aina uudelleen ja uudelleen valitsemaan jotakin muuta”, Jouhki sanoo.

Jouhki ja Oksanen havaitsivat tutkimuksessaan, että sekä todellisuuspakoisuudella että ongelmajuomisella on kummallakin erikseenkin yhteys alhaisempaan elämäntyytyväisyyteen, mutta jos nämä yhdistyvät eli ihminen juo sekä todellisuuspakoisesti että liikaa, hänen elämäntyytyväisyytensä on vielä alhaisempi.

Liika tietoisuus itsestä voi kuormittaa

Hannu Jouhkin mukaan riippuvuuksia ilmenee nykyään enemmän kuin ennen ja ne ovat ainakin monimuotoisempia kuin ennen.

”Pari kolme vuosikymmentä sitten päivässä oli paljon tyhjiä hetkiä. Ihmiset esimerkiksi odottivat bussia tai istuivat bussissa tekemättä mitään. He olivat enemmän itsensä kanssa. Nyt, kun älylaitteet ovat koko ajan mukana, voi bussissa ja kaikissa muissa tyhjissä hetkissä hoitaa pankkiasioita, lukea uutisia, seurata viihdettä, katsoa koulun Wilma-viestejä. Tämä tekee nykyajasta ikään kuin ahtaampaa, mikä vaikuttaa mieleen.”

Todellisuuspakoisuudella on yhteys alkoholi-, huume- ja nikotiiniriippuvuuteen. Sen sijaan Hannu Jouhki ei tutkimuksessaan professori Atte Oksasen kanssa löytänyt yhteyttä rahapeliriippuvuuteen. Jouhkin takana näkyy Tampereen kasino.

Jouhki kuvaa, että muun muassa yhteisöllisyyden murentuminen ja työelämän koventuneet vaatimukset voivat synnyttää yksinäisyyttä ja vieraantuneisuutta sekä kuulumattomuuden ja hallitsemattomuuden tunteita ja näin tarvetta päästä pois. ”Jos ihminen kokee joutuvansa jatkuvasti rimpuilemaan esimerkiksi pysyäkseen mukana työelämän vaatimuksissa ja yhteiskunnan kehityksessä, hän voi alkaa pyrkiä mielihyvän tilaan päihteiden avulla. Kun tämä toistuu ja tähän tottuu, voi syntyä riippuvuus”, Jouhki sanoo.

Jouhki viittaa pakoteoriaan, jossa tietoisuus itsestä muuttuu liian kuormittavaksi. ”Ihminen voi kokea joutuvansa kaiken aikaa vertaamaan itseään johonkin normiin ja tuntea, ettei riitä. Voi esimerkiksi kokea, että pitäisi osata kätevästi näppäillä erilaisia digitaalisia sovelluksia, koska kaikkihan niitä käyttävät, mutta jos tämä ei itseltä onnistukaan sujuvasti, se ruokkii huonommuuden tunnetta. Tällöin voi haluta helpotuksen esimerkiksi päihteistä.”

Jouhki viittaa myös pelkoon, jota monet digitaalisen ajan kasvatit tuntevat, kun joutuvat sosiaalisessa mediassa tahtomattaankin vertaamaan omaa elämäänsä muiden elämään. Tämä voi synnyttää pelon siitä, että jää jostakin paitsi: että jossakin on aina paremmat bileet menossa, huikeampi seikkailu koettavana tai hienompi urakehitys saatavilla. ”Jos ymmärtäisimme välillä jättää puhelimen sivuun, säästyisimme paljolta mielipahalta.”

Jouhki sanoo, että nopeaa mielihyvää tarjoavia asioita on myös tarjolla enemmän kuin ennen: makeita välipaloja, houkuttelevia verkkosisältöjä, huikaisevia elämyksiä sekä digitaalisia sovelluksia, jotka on suunniteltukin koukuttamaan ihmiset niiden pariin. ”Esimerkiksi pelimaailmassa on tarjolla nopeita onnistumisen tunteita. Siksi se voi tuntua paljon palkitsevammalta kuin reaalielämä.”

Riippuvuus voi vaihtua toiseen

Hannu Jouhki kehottaa tarkkailemaan itseään ja jos toistuvasti huomaa pakenevansa asioita päihteisiin, kysymään itseltään, onko kyse riippuvuuskäyttäytymisestä.

Jouhki painottaa, että on päästävä kiinni riippuvuuskäyttäytymisen juurisyihin. ”Jos perimmäiset syyt jäävät käsittelemättä, käy helposti niin, että kun yksi riippuvuus loppuu, ihminen hankkii tilalle toisen, jolla hän pyrkii edelleen ratkaisemaan sitä samaa käsittelemätöntä tunnetta.”