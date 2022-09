Raivostuneet Wolt-lähetit osoittivat mieltään Tampereella yhtiön uutta palkkiomallia vastaan – ”Joudumme käytännössä tekemään ilmaista työtä”

Ruokalähettien mukaan kilometrikorvauksia on leikattu ja tilauksia yhdistellään heille epäedullisin ehdoin. Maksupolitiikan muutos on Wolt-kuskien mukaan saanut aikaan sen, että heidän tulonsa ovat romahtaneet noin puoleen aiemmasta. Yhtiö kiistää lähettien väitteet.

Arviolta 60–70 raivostunutta Woltin ruokalähettiä kokoontui maanantaina illansuussa osoittamaan mieltään Tampereen keskustaan. Syynä ovat uudet sopimusehdot, joilla Woltin lähettikumppanit joutuvat nyt tekemään työtään.

”Meille ilmoitettiin mitään kysymättä uudesta maksukäytännöstä, joka astui voimaan 5. syyskuuta. Osoitamme mieltämme, koska emme ole tyytyväisiä tähän uuteen systeemiin”, kertoi Nana Berko-Boateng.

Ruokalähettien mukaan kilometrikorvauksia on leikattu ja tilauksia yhdistellään heille epäedullisin ehdoin. Maksupolitiikan muutos on Wolt-kuskien mukaan saanut aikaan sen, että heidän tulonsa ovat romahtaneet noin puoleen aiemmasta. Samaan aikaan bensan hinta ja elämisen kulut kuitenkin nousevat koko ajan.

”Jos kolme asiakasta tilaa ruokaa esimerkiksi Tampereen keskustasta Hervantaan, me saamme siitä nyt Woltilta vain yhden korvauksen, vaikka kaikki kolme asiakasta maksavat. Aiemmin saimme korvauksen kaikista kolmesta”, Berko–Boateng toteaa.

Nana Berko-Boateng ei ole tyytyväinen Woltin uuteen maksupolitiikkaan. Hänen mielestään ruokalähettejä riistetään.

Kilometrikorvaus putosi

Reza Nawrozi kuvaa, että jos asiakas tilaa ruokaa esimerkiksi Kaukajärveltä tai Vuoreksesta, Wolt perii jokaiselta asiakkaalta 11 euroa eli kahdesta tilauksesta 22 euroa. ”Me saamme kuitenkin vain 11 euroa siitä viennistä. Lisäksi Wolt perii vielä ravintolalta 30 prosenttia.”

Miikka Leskisen mukaan lähetti saattoi aiemmin saada esimerkiksi kolmesta Hervantaan menevästä tilauksesta noin 45 euroa, mutta uudessa systeemissä korvaus on vain 15 euroa. Yhdestä toimituksesta korvaus on vain 8,50 euroa.

Leskisen mukaan hänen ansionsa ovat pudonneet jopa vain kolmasosaan aiemmasta. ”Puolitoista vuotta sitten saatoin ihan hyvin tienata päivän aikana 200 euroa. Parhaimmillaan sain yhdeksän tunnin päivästä 300 euroa, kun nyt saan enimmillään 120 euroa.”

Kilometrien mukaan

Kilometrikorvaukset lasketaan nyt todellisten ajettujen kilometrien mukaan, mikä tosin oli alun perin myös kuskien oma toive. Se kuitenkin tarkoittaa, että jos esimerkiksi Hervantaan on kaksi tilausta, lähetti saa nyt korvausta vain yhdestä ajosta Hervantaan ja siellä näiden kahden kohteen välisistä kilometreistä.

”Samaan aikaan korvauksia on leikattu 1,72 eurosta 50 senttiin kilometriltä. Auton omistaminen ja ajaminen maksaa vähintään sen eikä käteen jää mitään. Pitkänmatkan tilauksissa joudumme käytännössä tekemään ilmaista työtä”, Leskinen sanoo.

Reza Nawrozin mielestä on epäreilua, että Wolt perii jokaiselta asiakkaalta maksun erikseen, mutta lähetit saavat maksun vain yhdestä keikasta, jos tilaukset tulevat samasta kaupunginosasta.

Odotuksesta ei makseta

Kuljettajat eivät saa korvausta siitä ajasta, kun he odottavat tilauksia tai ruoan valmistumista ravintolassa. ”Sain aiemmin korvauksen, jos ravintola tuhlasi aikaani ja jouduin odottamaan tilausta. Nyt korvausta ei makseta, vaikka aika on meille rahaa”, Berko–Boateng toteaa.

Hänen mukaansa ruoan odottamisesta ravintolassa maksettiin aiemmin maanantaista perjantaihin kaksi euroa kymmeneltä minuutilta ja viikonloppuisin kolme euroa. ”Nyt en saa mitään, vaikka joutuisin odottamaan tunnin. Se ei ole oikein.”

Lähetit arvelevat, että tiukentuneet sopimusehdot ovat seurausta Woltin myynnistä yhdysvaltalaiselle Doordashille. Nykyiset ehdot ovat ruokalähettien mukaan niin huonot, että he olisivat mieluummin työsuhteessa olevia työntekijöitä kuin yrittäjiä, kuten nykyisin. Työsuojeluviranomainen on jo marraskuussa 2021 katsonut, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa. Wolt kuitenkin valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, missä asian käsittely on yhä kesken.

Ruokalähetit kokevat, että heitä huijataan.

Näin Wolt vastaa

Woltin mukaan palkkiomallia on muutettu kokonaisuudessaan eikä sen yksittäisten osasten vertaaminen aiempaan ole mielekästä. Yhtiön mukaan lähettien palkkiotaso ei suinkaan romahda, ja malli näyttää toimivuutensa vasta pidemmällä aikavälillä.

Minkälaisilla sopimuksilla Woltin ruokalähetit tekevät tällä hetkellä työtä, Woltin Suomen operaatiosta vastaava johtaja Lauri Hallavuo?

”Woltin lähettikumppanit ovat yrittäjiä. Woltin alustalla tarjotaan läheteille keikkoja, jotka he voivat vapaasti joko hyväksyä tai hylätä. Woltin kumppanit saavat vapaasti valita myös työaikansa sekä tekemiensä kuljetusten määrät.”

Mikä on nyt muuttunut aiempaan verrattuna?

”Tampereella on maanantaista 5. syyskuuta lähtien ollut käytössä uusi palkkiomalli. Suurimpana erona on tapa, miten etäisyys lasketaan. Lähetin etäisyys ravintolalle huomioidaan tarkemmin. Ennen muutosta etäisyys laskettiin linnuntietä, mutta uudessa mallissa se lasketaan arvioidun ajetun etäisyyden mukaan.”

Miksi sopimuksia on muutettu?

”Tavoitteena on maksaa kuljetuksista oikeudenmukaisesti ja yleisimmistä kuljetuksista enemmän. Hinnoittelu on entistä loogisempaa. Tietyistä kuljetuksista maksetaan hieman vähemmän, mihin osa on ollut tyytymättömiä. Toiset ovat kokeneet mallin palkitsevan aiempaa reilummin ja se on saanut myös kiitosta. Otamme lähettikumppaneiden ilmaiseman huolen vakavasti. Ymmärrämme hyvin, että he ovat huolissaan ansioistaan erityisesti näinä aikoina.”