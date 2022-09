Keikyän vesitornin rakenteet Sastamalassa tutkittiin ultraäänellä – Jyväskylässä saman rakennuttajan torni romahti

Keikyän vesitornin rakenteet on tutkittu tarkkaan, koska saman valmistuttajan vesitornin säiliöosa romahti Jyväskylässä vuonna 2012.

Keikyän vesitornin tutkimusten taustalla on vuonna 2012 Jyväskylässä sattunut onnettomuus, jossa saman rakennuttajan elementtirakenteisen vesitornin vesisäiliö romahti maahan.

Keikyän vesitornin betonirakenteiden erikoistutkimus toi helpottavia tietoja Sastamalan Vedelle.

Erikoistutkimuksessa ei käynyt ilmi sellaisia asioita, mitkä vaatisivat välittömiä toimenpiteitä, kuvailee Sastamalan Veden käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen.

Tutkimuksessa vesitornin betonielementtien jänneteräkset tutkittiin ultraäänellä.

Tutkimusten taustalla on vuonna 2012 Jyväskylässä sattunut onnettomuus, jossa saman rakennuttajan elementtirakenteisen vesitornin vesisäiliö romahti maahan. Onnettomuuden myötä esimerkiksi Huittisissa sijainnut Jyväskylän vesitornin kanssa samanlainen torni otettiin pois käytöstä sortumavaaran vuoksi.

Keikyän vesitorni on kuitenkin rakenteeltaan hieman erilainen kuin Jyväskylän sortunut torni. Siinä missä Jyväskylän ja Huittisten tornit olivat lieriömuotoisia, Keikyän torni on niin sanotusti sienen muotoinen.

Keikyän torniin on tehty jo aiemmin kuntokartoitus, minkä jatkotoimenpiteitä nyt valmistunut betonirakenteiden erikoistutkimus on. Erikoistutkimuksessa selvitettiin tornin jänneterästen kestävyyttä, jotta voidaan varmistua siitä, ettei samanlainen onnettomuus käy Keikyässä.

Sinänsä Jääskeläisen mukaan betonirakenne vaatii säännöllistä seuraamista, sillä korroosiovaurio voi aiheuttaa riskejä, jos sitä ei huomata ajoissa.

”Nyt tiedämme, että torni ei vaadi välittömiä toimenpiteitä”, Jääskeläinen sanoo.

Keikyän vesitorni on Sastamalan ainoa elementtirakenteinen vesitorni. Muut paikkakunnan vesitornit ovat paikallaan valettuja.

Seuraavaksi vesitornille tehdään kuntotutkimuksen ja erikoistutkimuksen perusteella saneeraussuunnitelma.

Jääskeläisen arvion mukaan käytännössä saneerauksen kohteena on julkisivun lohkeamien paikkaamiset ja saumojen kunnostukset. Saneerauksen aika on lähivuosina. Keikyän vesitornilla on tehty isompia saneerauksia viimeksi 2010-luvun alkupuolella, jolloin tornin sisäpuolella olevan vesipussin kalvo uusittiin.

Vesitornien tehtävänä on turvata veden jakelua varastoimalla vettä ja ylläpitämällä vedenpainetta. Jääskeläinen kuvaa vesitorneja vesijohtoverkostoissa ”avoimiksi astioiksi”. Vesitornit vähentävät esimerkiksi vesikatkojen riskiä.