Tamperelaisessa autohallissa seisoo kuorma-auto, jonka sisältä paljastuu poikkeuksellista tekniikkaa – Pian se kulkee dieselin sijaan sähköllä

Aura-autona toimivaan kuorma-autoon asennettu akku riittää kaupunkinopeuksilla muutaman tunnin ajoon. Kesto tarkentuu kokemuksen myötä ja riippuu paljon työtehtävästä. ”Hanke on ollut välillä hermoja raastava ja välillä palkitseva”, sanoo projektityöntekijä.

Tampereen Lielahdessa sijaitsevassa autohallissa seisoo arkisen näköinen Scania P320 -kuorma-auto, jonka sisuksista paljastuu kaikkea muuta kuin tavanomaista tekniikkaa. Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) väki on muuttanut aura-autona toimivan kuorma-auton kulkemaan diesel-polttoaineen sijaan sähköllä.

Pari vuotta kestänyt hanke alkaa olla loppusuoralla. Auto on tarkoitus saada liikkeelle lokakuun aikana ja auraamaan tulevana talvena.

Kyseessä on yksi ensimmäisistä kuorma-autoista Suomessa, joka muutetaan kulkemaan sähköllä. ”Hanke on ollut välillä hermoja raastava ja välillä palkitseva. Oppimiskäyrä on ollut aika jyrkkä”, sanoo projektityöntekijä Tuomo Leppäkoski.

Aura-auton omistaa Helsingin kaupungin liikelaitos Stara, joka poisti autosta dieselmoottorin ja polttoainetankit. Tampereella niiden tilalle on asennettu sähkömoottori, akut ja muu tarvittava tekniikka, kuten IoT-alusta. Se seuraa reaaliaikaisesti auton sijaintia, nopeutta, tehoa ja akun kapasiteettia ja antaa tietoa auton energiankulutuksesta eri tilanteissa.

Akut sijaitsevat polttoainesäiliöiden tilalla auton kummallakin sivulla. Akkupakettien suunnitteleminen ja rakentaminen ei ole ollut helppoa. Akuston teho on noin 200 kW ja jännite 700 V. Akkuun mahtuu energiaa noin 200 kWh.

Suurimmat pulmat ovat liittyneet ohjainlaitteiden ohjelmointeihin, joita tarvitaan ajoneuvon sähköisen voimalinjan sekä akkujen ja niiden latauksen ohjaamiseen. Uusien osien sovittaminen valmiiseen auton runkoon on ollut työlästä, koska suoraan sopivia osia ei ole saatavilla.

Katsastus takkuaa

Auto on nyt valmistunut testausvaiheeseen. Akustoa on päästy lataamaan ja purkamaan, mutta autoa ei ole vielä ajettu. Ensin pitää saada kompressorin asetukset kohdalleen, jotta jarrut toimivat. Sen jälkeen päästään testaamaan ajomoottoria ja varmistamaan, että vaihdelaatikko toimii. "Tämän jälkeen pääsemme kokeilemaan, liikahtaisiko auto. Jos ongelmia ei tule, niin kuukauden päästä se voisi liikkua.”

Autoon asennettu akku riittää kaupunkinopeuksilla muutaman tunnin ajoon. Arvio on vielä karkea ja riippuu paljon ajoneuvon työtehtävästä. Akun lataamiseen menee nelisen tuntia.

Tiealueelle ei päästä auraamaan ennen kuin auto on katsastettu. Sen järjestäminen on aiheuttanut vaikeuksia. Muutoskatsastajan tulisi kyetä katsastamaan kuorma-auto, jossa on pioneeritekniikkaa.

Pehmeästi liikkeelle

Leppäkosken mukaan valmiin auton ajotuntuman pitäisi olla huomattavasti mukavampi kuljettajalle kuin diesel-moottorilla kulkevan kuorma-auton: liikkeellelähtö on pehmeämpi, hytissä on hiljaisempaa, eikä auto tärise samalla tavalla.

Hankkeessa luotua tekniikka pystytään hyödyntämään monenlaisissa kuorma-autoissa. ”Ainakin tämä on hyvä pohja, josta lähteä tekemään. Toki eri malliseen kuorma-autoon joutuu tekemään erilaisia sovitteita ja esimerkiksi laskemaan, riittääkö moottorin teho ja akuston kapasiteetti suunniteltuun tehtävään.”

Sähkömoottori on asennettu entisen dieselmoottorin paikalle kuorma-auton hytin alle. Autoon ei löytynyt sellaista sähkömoottoria, joka olisi yksin jaksanut liikuttaa autoa, kun siinä on kuormaa tai se auraa. Siksi autoon on jätetty alkuperäinen vaihdelaatikko.

Sähkömoottorissa hyötysuhde on parempi kuin polttomoottorissa. Leppäkosken arvion mukaan raskaillakin ajoneuvoilla on halvempi ajaa sähköllä kuin dieselillä. Lisäksi sähkömoottorissa on vähemmän liikkuvia osia, jolloin se vaatii vähemmän huoltoa.

”Pitkälti kysymys on siitä, millä hinnalla autoja saadaan muutettua. Oma arvioni on, että aika paljon arvokkaampaa on ostaa valmistajalta suoraan sähkökuorma-auto kuin tehdä näin."

Hanke Hiilineutraali vuonna 2035 Hankkeessa selvitetään Helsingin kaupungin liikelaitos Staran ajoneuvokaluston sähköistämistä. Taustalla on Helsingin tavoite olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Tamkin rooli on muuttaa aurauskäyttöön tarkoitettu dieselkuorma-auto sähköiseksi. Kokonaisuudesta vastaa innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki.

Tamkissa on osaamista

Viime vuonna säädetty laki puhtaista ajoneuvoista määrää, että julkisissa hankinnoissa tietty määrä ajoneuvoista pitää jatkossa olla nolla- tai vähäpäästöisiä. Leppäkoski uskoo, että tämä on omiaan lisäämään kuorma-autojen muuttamista diesel-käyttöisistä sähkökäyttöisiksi.

Teollisuusteknologian osaamispäällikkö Aija Paananen Tamkista sanoo, että siirtyminen vihreään liikenteeseen on hidasta, jos se tehdään pelkästään uuden kaluston avulla. ”Tavoite on pystyä pidentämään hyötyajoneuvojen elinkaarta käyttämällä runko hyväksi ja kehittämällä siihen älykkäitä ratkaisuja.”

Tamk on hänen mukaansa ”oiva paikka” tämänkaltaiselle pioneerihankkeelle, sillä oppilaitoksesta löytyy monialaista osaamista kone- ja autotekniikasta sekä tieto- ja sähkötekniikasta. ”Hanke on motivoinut ja kehittänyt lehtoreita, projektityöntekijöitä ja opiskelijoita, jotka ovat päässeet olemaan mukana.”