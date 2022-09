Olkiluoto 3:n koekäytön ongelmat eivät ole poikkeuksellisia, sanoo TVO:n turvallisuus­johtaja: ”Moni on ollut sitä mieltä, että tämä on huono laitos”

Aamulehti tapasi Teollisuuden voiman turvallisuusjohtajan Veli-Pekka Nurmen Olkiluodossa. Nurmen mukaan on normaalia, että monimutkaisen ydinvoimalan koekäytön yhteydessä ilmaantuu ongelmia. Sitä varten tuhansia testejä tehdään.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalayksikön käyttöönoton yhteydessä ilmenneet viivästykset eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Teollisuuden voiman turvallisuusjohtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan on tavallista, että näin monimutkaisen laitoksen koekäyttövaiheessa tulee vastaan erilaisia ongelmia.

”Olisi ihme, jos mitään ongelmia ei olisi ilmennyt. Silloin voisi melkein sanoa, että koekäyttöä ei ole tehty kunnolla”, Nurmi sanoo.

Aamulehti tapasi turvallisuusjohtaja Nurmen tiistaina Olkiluodossa, kun alueelle järjestettiin ensimmäinen toimittajavierailu ydinreaktorin ollessa käynnissä.

Mikä? Olkiluoto 3 Eduskunta hyväksyi valtioneuvoston periaatepäätöksen Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakentamisesta toukokuussa 2002. Ydinvoimalalle annettiin rakennuslupa 2005. Voimalan piti valmistua jo 2009. Olkiluoto 3:n ydinreaktori käynnistettiin 21. joulukuuta 2021 aamuyöllä kello 3.22. Sähköä OL3 tuotti ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022. Jo sitä ennen oli tehty tuhansia testejä. Ydinvoimalan koekäytön aikana jokaisen tehonnoston jälkeen tehdään useita testejä. Testivaiheessa tyypillistä on, että voimalan tehoa lasketaan testien tekemisen ajaksi. Täydellä teholla OL3:n on määrä tuottaa sähköä lokakuun alkupuolelta lähtien. Kaupallisen sähköntuotannon on määrä alkaa 10. joulukuuta. Sen jälkeen OL3 tuottaa sähköä noin 60 vuotta.

Testejä jatketaan edelleen koko koekäytön ajan aina voimalan kaupallisen sähköntuotannon alkamiseen asti. Tämän on tarkoitus tapahtua 10. joulukuuta.

”Moni on ollut sitä mieltä, että tämä on huono laitos, kun on löytynyt kaikenlaista”, Nurmi sanoo. ”Koekäyttöohjelmassa on lukuisia testejä, ja säätöjä tehdään sen mukaan mitä testeissä vastaan tulee. Tähän mennessä kaikki on hoidettu, mitä vastaan on tullut.”

Epävakaa tilanne energiamarkkinoilla ja sähkön hinnan kova nousu ei testien tekemiseen vaikuta millään lailla.

”Emme ota paineita energiakriisistä. Me pyrimme hoitamaan oman osuutemme parhaamme mukaan voimalan turvallisuudesta tinkimättä.”

Toimittajat pääsivät tiistaina vierailemaan ensimmäisen kerran Olkiluoto 3:n alueella sen jälkeen, kun voimala käynnistettiin. Kuvassa ydinvoimalan jalkapallokentän kokoinen turbiinihalli. Sinisen kuvun alla kolmen turbiinin valtaisat jättiroottorit pyörivät 1 500 kierrosta minuutissa. Oikeassa reunassa näkyy osa generaattorista, missä sähköä tehdään.

Monta keskeytystä

Olkiluoto 3 on kärsinyt monista vaikeuksista rakentamisen aikana. Voimalan piti alun perin valmistua jo 2009, mutta toinen toistaan seuranneet viivästymiset ovat siirtäneet valmistumista yli vuosikymmenellä.

Ongelmia on riittänyt myös sen jälkeen, kun voimalan sähköntuotanto aloitettiin maaliskuussa.

Voimalaa ehdittiin koekäyttää vain pari kuukautta, kun käyttö jouduttiin keskeyttämään jopa kuukausiksi. Ongelmia ovat aiheuttaneen muun muassa booripumpun turvajärjestelmät sekä jäähdytysjärjestelmän vuoto sähkögeneraattorissa. Lisää päänvaivaa aiheuttivat turbiinihallin välitulistimesta löytyneet hajonneesta höyryn ohjauslevystä irronneet osat.

Elokuun puolivälissä koeohjelman keskeytti pariksi viikoksi vielä käyttöautomaation ohjelmiston päivitystarve.

Myös häiriöt testataan

Nurmen mukaan ei riitä, että testeissä tarkkaillaan vain sitä, miten ydinvoimala toimii normaalikäytössä. ”Me haluamme testata kaikki järjestelmät myös häiriötilanteissa.”

Yksi erittäin tärkeä häiriötilannetesti tehtiin viime viikon torstaina. Silloin simuloitiin, miten laitos toimii omakäyttösähköllä, jos se putoaa yllättäen valtakunnan verkosta. Tällainen äkillinen tilanne normaalikäytön aikana haastaa laitoksen toimintaa monella tasolla.

Nurmen mukaan on koko laitoksen kannalta iso juttu, kun se siirtyy itse tuottamaan oman sähkönsä.

”Kun laitosta ajetaan täydellä teholla ja teho pudotetaan nopeasti alas, se on reipas tapahtuma sekä itse laitoksen että kantaverkon kannalta”, Nurmi sanoo. ”Kun kantaverkosta yhtäkkiä häviää sen suurin sähköntuotantoyksikkö, myös kantaverkko joutuu koetukselle.”

Omaa sähköntuotantoa varten kolmosyksiköllä on useita dieselgeneraattoreita. Olkiluodossa sijaitsevat kolme ydinvoimalayksikköä voivat siirtää virtaa myös laitosyksiköltä toiselle.

”Omakäyttötesti meni hyvin. Luottavaisin mielin jatkamme koeajo-ohjelmaa eteenpäin.”

Lupa nostaa tehoa

Elokuun lopusta lähtien käyttöönotto-ohjelmaa on pystytty jatkamaan ongelmitta.

Kun Aamulehti vieraili tiistaina Olkiluodossa kolmosreaktori tuotti sähköä tasaisella 853 megawatin teholla. Samaan aikaan Olkiluoto 1 tuotti sähköä 884 megawatin ja Olkiluoto kakkonen 878 megawatin teholla.

Olkiluodon kolme ydinvoimalaa tuottivat tiistaina puolilta päivin kolmasosan kaikesta Suomessa tuolla hetkellä käytetystä sähköstä, kertoo Olkiluodon vierailukeskuksen infotaulu.

Yhteensä Olkiluodon saarella sijaitsevat kolme ydinvoimalaitosta tuottivat sähköä runsaat 2 600 megawattia eli kolmasosan Suomen sen hetkisestä sähkön kulutuksesta, joka oli tiistaina puolen päivän aikaan 7 800 megawattia. OL3 tuotti Suomen sähköstä 10 prosenttia.

Turvallisuuspäällikkö Nurmi oli tiistaina hyvin luottavainen siihen, että Olkiluodossa päästään täyden tehon eli 1 600 megawatin tuotantoon lokakuun alkupuolella. Kaupallisen sähköntuotannon on ilmoitettu alkavan 10. joulukuuta.

Jos aikataulu pitää, OL3 on tuolloin Pohjoismaiden suurin sähköntuotantoyksikkö ja yksi maailman suurimmista.

”Aikataulu on ilman muuta realistinen. Uskomme, että tilanne on hallinnassa. Emme me muuten uskaltaisi tällaista ennustetta tehdä.”

Nurmi vertaa tilannetta maratonjuoksuun. ”Kun lähtee juoksemaan maratonia, loppuaikaa on vaikea ennustaa ensimmäisellä kilometrillä. Nyt olemme juosseet yli 42 kilometriä ja pystymme aika hyvin sanomaan, mikä loppuaika on.

Keskiviikkona Säteilyturvakeskus (Stuk) ilmoitti antaneensa luvan nostaa Olkiluoto kolmosen tehoa yli 60 prosenttiin täydestä tehosta eli yli 850 megawatin sähkötehoon.

Tehoa nostetaan ensin 65 prosenttiin, minkä jälkeen kokeet jatkuvat kuormanvaihtokokeella, eli tehoa lasketaan alas ja taas nostetaan. Kun testit 65 prosentin teholla on tehty, teho nostetaan 80 prosenttiin eli noin 1 300 megawattiin. Jos kaikki menee suunnitellusti, tämän pitäisi toteutua hyvin pian.