Infektiotautien ylilääkäri Jaana Syrjänen palkittiin Tampereen lääkäripäivillä – Perustelut kertovat paitsi urasta myös äärimäisen hyvistä hermoista

Syrjänen sai Arkkiatri Risto Pelkosen palkinnon. Bertell Laurellin kunniapalkinnon sai pitkän linjan vatsaelinkirurgi Marja Hyöty.

Arkkiatri Risto Pelkosen palkinnon saanut ylilääkäri Jaana Syrjänen on tullut pirkanmaalaisille tutuksi koronapandemian aikana. Hänet kuvattiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa marraskuussa 2021.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön ylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, sisätautiopin dosentti Jaana Syrjänen on palkittu Arkkiatri Risto Pelkosen palkinnolla Tampereen lääkäripäivien avajaisissa keskiviikkona.

Syrjänen on tullut pirkanmaalaisille tunnetuksi koronaepidemian aikana viikoittaisissa tiedotustilaisuuksissa ja lukuisissa haastatteluissa. Palkinnon perustelujen mukaan Syrjänen on ”antanut kasvot koronaepidemian hallinnalle Pirkanmaalla, johtanut toimia ja huolehtinut myös tiedottamisesta esimerkillisesti”.

Syrjäsellä on takanaan pitkä ja ansiokas ura. Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta ja erikoistui sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäriksi Tampereen yliopistossa infektiosairauksien sekä aivoinfarktien mahdollisista yhteyksistä. Hän sai sisätautiopin dosentin arvon vuonna Tampereen yliopistossa vuonna 2007. Syrjänen on ansioitunut myös tutkijana, opettanut lääkäreitä jo neljällä vuosikymmenellä ja toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Syrjäsen kuvaillaan olevan taitava, innostava ja kannustava lääkäri, kollega, opettaja ja esihenkilö, joka järjestää mielellään asiat parhain päin. Palkintoperustelujen mukaan: ”Syrjänen tunnetaan myös äärimmäisen hyvähermoisena ihmisenä. Hänellä on poikkeuksellinen keskittymiskyky, vaikka ympärillä olisi hälyä. Hän on terävä ajattelija ja nopea käänteissään.”

Palkinto on kuvanveistäjä Pirkko Nukarin pronssityö Pikkutikka. Palkinnolla halutaan korostaa lääkärin työssä tarvittavia ominaisuuksia. Se myönnetään kollegoiden arvostamalle lääkärille, jonka ammatilliseen osaamiseen liittyy muun muassa halu toimia potilaiden parhaaksi ja ihmisläheinen asenne.

Gastroenterologisen kirurgian osastonylilääkäri Marja Hyöty palkittiin Bertell Laurellin kunniapalkinnolla Tampereen lääkäripäivillä.

Bertell Laurellin palkinto vatsaelinkirurgille

Lääkäripäivillä jaettiin torstaina myös Bertell Laurellin kunniapalkinto. Sen sai Taysin gastroenterologisen kirurgian osastonylilääkäri Marja Hyöty. Vuodesta 1985 myönnetty palkinto annetaan pitkän kliinisen uran tehneelle lääkärille, jota kuvaa ammattitaidon lisäksi viisaus, sosiaalisuus ja elämänmyönteisyys.

Hyöty valmistui lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1983 ja lääketieteen tohtoriksi vuonna 1992 Tampereen yliopistosta. Tampereen yliopiston gastroenterologisen kirurgian dosentin arvon hän sai vuonna 2019.

Hyöty on Taysissa erikoistunut vatsaelinkirurgiaan ja 2000-luvun alusta erityisesti suolistokirurgiaan. Hyöty on kehittänyt suolistosairauksien hoitoa, leikkaustekniikoita ja moniammatillista yhteistyötä. Hän on toiminut myös useissa kansainvälisissä ja kansallisissa asiantuntijatehtävissä.

Palkintoperusteluissa Hyödyn kerrotaan opettaneen paitsi kirurgiaa myös potilaan inhimillistä, lämmintä ja arvostavaa kohtaamista. ”Hänet tunnetaan taitavana, sitoutuneena ja huolellisena kirurgina”, perusteluissa kirjoitetaan.