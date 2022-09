Main ContentPlaceholder

Tamperelaispoliitikko kertoo, kuinka Sanna Marin kimpaantui kahdesti kahvipöytä­keskustelussa – Näin 14 vaikuttajaa arvioi pääministeriä: ”Hän istuu kuin puujumala vilkuilematta ympärilleen”

Vuonna 2008 Sanna Marin oli tamperelainen opiskelija ja ainejärjestönsä bileministeri. Nyt hän on bilekohuun joutunut pääministeri ja kansainvälinen julkkis. Aamulehti haastatteli Sanna Marinin työskentelyä läheltä nähneitä pirkanmaalaisia vaikuttajia. Miten he luonnehtivat pääministeriä? Miten hän on muuttunut? ”Kiivaus on yleisesti tiedossa”, sanoo yksi. ”Hän ei ole tervehtinyt minua koskaan”, kertoo toinen. Tukijat kuvaavat Marinia huomaavaiseksi ja ahkeraksi.

Sanna Marinista tuli Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja alle kymmenen vuotta sitten. Nyt hän on kansainvälisestikin tunnettu poliitikko.

Aamulehti Nokialaisella kansanedustajalla Jari Kinnusella (kok.) on eduskunnan istuntosalin takaosasta hyvä näköala ministeriaitioon. Hän kertoo jo jonkin aikaa katsoneensa huolestuneena pääministeri Sanna Marinin (sd.) olemuksesta huokuvaa jännittynyttä vaikutelmaa. ”Hän istuu kuin puujumala vilkuilematta ympärilleen. Tuntuu, että paineet ovat kovat. Se huolestuttaa.”