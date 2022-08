Maailmanlaajuisesti Marinin tanssivideo nousi pääministerikauden Googlen neljänneksi haetuimmaksi asiaksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) tanssivideo nousi Suomessa koko hänen pääministerikautensa toiseksi haetuimmaksi hakusanaksi Googlessa.

Se, että tanssivideo on noussut niin lyhyessä ajassa toiseksi googlatuimmaksi hakusanaksi kertoo, että videota on haettu todella paljon. Ainoa, jota on googlattu pääministerikauden aikana tanssivideota enemmän, on Sanna Marinin Twitter.

Tiistaina tanssivideo trendasi Suomen haetuimpana asiana. Tämä selviää Google Trends -verkkosivustolta, jossa voi tutkia tehtyjen hakujen trendejä. Toisin sanoen, sivusto näyttää, mitä asioita ihmiset ympäri maailmaa ovat hakeneet ja kuinka hakujen suosio on kehittynyt. Google Trendsin tarjoama tieto ei ole aukotonta, mutta se on parasta, mitä Google voi näyttää haetuimmista sanoista.

Maailmanlaajuisesti Marinin tanssivideo nousi pääministerikauden neljänneksi haetuimmaksi hakusanaksi. Edelle menivät hakusanat Sanna Marin, Suomen pääministeri sekä Sanna Marinin Instagram.

Näitä asioita Marinista etsitään

Kuukauden sisään Suomessa on googleteltu eniten Sanna Marinin pituutta. Toiseksi googlatuin on tanssivideo. Muita Mariniin liittyviä googlattuja hakusanoja ovat ruisrock, Trevor Noah sekä uutiset. Trevor Noah on eteläafrikkalainen koomikko, joka käsitteli Mairinin kohua The Daily Show with Trevor Noah -uutissatiirissaan.

Sen sijaan koko pääministerikauden aikana googlatuimpia hakusanoja ovat olleet Twitterin ja videon lisäksi koulutus, Seiska, Instagram, ikä, pituus, Ylilauta, vanhemmat, mies, lapsi, Vogue, isä, trikoot ja fetapiirakka.

Maailmanlaajuisesti eniten on googletettu Sanna Marin, Finland Prime Minister (Suomen pääministeri) ja Instagram. Neljäntenä on party video (bilevideo), mutta sen jälkeen eniten on haettu puolisoa, ikää, ”yökerhoilua” (clubbing), bikinejä sekä vanhempia.

Pääuutinen Ruotsissa

Marin joutui torstaina 18. elokuuta Suomessa myrskyn silmään, kun julkisuudessa lähti leviämään tanssivideo, jossa Marin juhlii ja tanssii railakkaasti. Samana päivänä uutinen lähti leviämään myös ulkomaalaisiin uutissivustoihin, ja torstaina Marin oli esimerkiksi ruotsalaisen Aftonbladetin verkon etusivun pääuutinen.

Viikonloppuna brittiläinen uutismedia BBC uutisoi Marinin saamasta kritiikistä sen jälkeen, kun yksityinen video vuodettiin julkisuuteen.

Kohu syveni, kun sosiaalisessa mediassa lähti leviämään kuva, joka on otettu heinäkussa Kesärannassa Ruisrockin jälkeen. Sen jälkeen Marin nousi jälleen BBC:n otsikoihin. Uutisen mukaan Sanna Marin on joutunut kritiikin kohteeksi sen vuoksi, että hän ”rakastaa juhlimista”. Saksalainen Bild nimesi Marinin ”maailman cooleimmaksi pääministeriksi”. Myös brittiläinen Guardian julkaisi uutisen Marinista, kun hän pahoitteli julkisuuteen päätynyttä kuvaa Kesärannasta.

Daily Mail julkaisi uutisen, jossa kerrottiin Marinin menevän huumetestiin ja videosta, jolla Marin tanssii lähekkäin suomalaisen poplaulajan kanssa.

”Naimisissa oleva johtaja, 36, sanoo, että ’mitään sopimatonta’ ei ole tapahtunut vuodetussa videossa, jossa hän tanssii intiimisti poplaulajan kanssa neljältä aamuyöllä”, uutisessa sanotaan.