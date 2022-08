Oikeudenkäynti Helsingin Sanomien toimittajia vastaan alkaa – syytetään maanpetosrikoksesta

HS julkaisi vuonna 2017 artikkelin Puolustusvoimien salaisesta Viestikoekeskuksesta. Lähteenä oli käytetty salaiseksi leimattuja asiakirjoja.

Helsingin Sanomien toimittajia koskevan Viestikoekeskus-jutun käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa valmisteluistunnolla.

Kolmea HS:n toimittajaa syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä.

Syytteet koskevat loppuvuonna 2017 julkaistua artikkelia Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Toimittajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta

Joulukuussa 2017 julkaistussa artikkelissa kerrottiin Puolustusvoimien salaisen keskuksen toiminnasta ja lähteenä käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja. Viestikoekeskuksesta oli aiemmin kerrottu vain vähän tietoa julkisuuteen. Keskuksen lisäksi juttu käsitteli laajemminkin sotilastiedustelua ja maanpuolustusta.

Syytteessä on kaksi jutun kirjoittajaa sekä esimiesasemassa ollut henkilö. Syyttäjän mukaan kolmikko julkaisi oikeudettomasti tietoja seikoista, jotka on säädetty tai määrätty salassa pidettäviksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen kuuluu rikoslaissa maanpetosrikoksiin. Siitä voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Kuinka paljon oikeusjutusta salataan?

Valmisteluistunnossa käydään läpi esimerkiksi jutun riitaisia ja riidattomia seikkoja sekä todistelun tarvetta ja sen aikatauluja.

Yleensä valmisteluistunnossa myös syytteet, syytettyjen vastaukset niihin sekä poliisin esitutkintamateriaali tulevat julkisiksi. Tässä tapauksessa on kuitenkin odotettavissa, että asiakirjoista isoja osia tullaan määräämään salaisiksi. Esimerkiksi keskusrikospoliisi (KRP) on jo etukäteen kertonut, että tämän takia esitutkintamateriaali voidaan luovuttaa medialle vasta mahdollisesti viikkojen kuluttua.

Varsinaisen pääkäsittelyn on määrä alkaa 29. syyskuuta.

Julkaisupäätöksen tekijä selvittämättä

Esitutkinnassa rikoksesta epäiltiin myös Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä ja toimituspäällikkö Esa Mäkistä, mutta heitä vastaan syytteitä ei nostettu. Poliisi epäili, että Niemi ja Mäkinen olivat hyväksyneet Viestikoekeskus-artikkelin julkaisemisen.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, kuka teki lopullisen julkaisupäätöksen. Syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen mukaan asiassa ei löytynyt näyttöä siitä, että Niemi olisi tiennyt artikkelista ennen sen julkaisua ja Mäkisen tietoisuus artikkelista jäi epäselväksi. Nykyisen sananvapauslain mukaan yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta vastaavat vain ne henkilöt, jotka ovat osallisia rikoksen tekemiseen.

Aiemmin Niemi ei ole vastannut STT:n kysymyksiin siitä, milloin artikkeli tuli hänen tietoonsa. Hän ei syyttämättäjättämispäätöksen mukaan vastannut kysymyksiin myöskään poliisitutkinnassa vedoten itsekriminointisuojaan.

Tietovuodon tutkinta edelleen kesken

Jutussa on myös toinen haara, jossa esitutkinta on edelleen kesken. Siinä selvitetään tietovuotoa itsessään.

STT:n tietojen mukaan Helsingin Sanomien epäillään saaneen sotilastiedustelun salassa pidettävää aineistoa muistitikulla jo vuonna 2014. KRP epäilee vuodosta Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikköä Georgij Alafuzoffia. Alafuzoff siirtyi Suomen sotilastiedustelusta EU:n tiedustelupäälliköksi vuonna 2013.

Yksi syytteessä olevista Helsingin Sanomien toimittajista, Tuomo Pietiläinen, haastatteli häntä Brysselissä joulukuussa 2014. STT:n tietojen mukaan aineiston epäillään päätyneen toimittajalle muistitikulla haastattelun yhteydessä.

Alafuzoff on aiemmin julkisuudessa vahvistanut, että häntä on kuultu tietovuototapauksen esitutkinnassa, mutta hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Aamulehti ja Helsingin Sanomat kuuluvat molemmat Sanomaan, joka on myös uutistoimisto STT:n pääomistaja.