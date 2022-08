Pääministeri Marin liikuttui puhuessaan juhlintakohusta – sanoi kaipaavansa joskus synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta

Marin korosti, että hän ei ole jättänyt yhtään työpäivää tekemättä eikä yhtään työtehtävää hoitamatta vapaa-ajanviettonsa takia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) liikuttui voimakkaasti puhuessaan hänen vapaa-ajanvietostaan nousseesta kohusta Sdp:n toritapahtumassa Lahdessa.

Marin sanoi, että kulunut viikko ei ole ollut hänelle helppo. Hän sanoi haluavansa luottaa siihen, että ihmiset katsovat ennemmin sitä, mitä työtä poliitikot tekevät kuin sitä, mitä he tekevät vapaa-ajallaan.

”Minä olen ihminen, ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta”, Marin sanoi ääni voimakkaasti väristen.

”Siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia mitä en itse haluaisi nähdä ja mitä tiedän että te ette haluaisi nähdä. Siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää”, Marin jatkoi.

”Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä enkä yhtään työtehtävää ole jättänyt hoitamatta enkä jätä tämänkään keskellä”, Marin sanoi.

Päivitys 24.8.2022 kello 11.54: Päivitetty uutista Marinin kommenteilla.