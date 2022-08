Melontaseura Tampereen Vihuri lähti putsaamaan Ratinan suvantoa Blockfestin jäljiltä – Ensin ei löytynyt mitään ja sitten löytyi paljon

Tampereen Vihurin melojat siivosivat sunnuntaina Ratinan suvannosta viikonlopun juhlijoiden jälkiä. Tempaus järjestettiin ensimmäistä kertaa.

Ensimmäinen ajatus Laukontorin venesatamaan saavuttaessa on, että ammutaanko kohta tykillä kärpästä.

On sunnuntain aamupäivä, ja perinteikäs melontaseura Tampereen Vihuri käynnistelee parin kilometrin päässä Rantaperkiön uimarannalla siivoustempausta. Noin parikymmentä Vihurin melojaa on valjastettu putsaamaan Ratinan suvanto ja Viinikanlahti kelluvista roskista lauantaina päättyneen Blockfestin jäljiltä.

Suvanto vaan näyttää ensisilmäyksellä kovin siistiltä. Ja toisellakin. Yksinäinen mehupurkki kelluu vedessä, ja valokuvaaja Timo Marttila miettii, olisiko pitänyt tuoda omat roskat.

Mehupurkki kellui Laukontorin venesataman edessä sunnuntaina noin kello 11.30.

Puhdas Viinikanlahti

Juhani Anttila ja Ville Vahtokari melovat Viinikanlahden suunnalta sovittuun kohtaamispaikkaan saunalauttojen luo. Muita ei näy, putsausjoukkio on hajaantunut. Rantaperkiöstä on edetty rantoja myötäillen. Osa on lähtenyt katsastamaan Eteläpuiston edustan.

Se ei ole enää ihan Ratinanniemen välitöntä läheisyyttä, mutta virtaus on otettava huomioon.

Melojat liikkuvat pareittain, jos roskia kurkotellessa joku vaikka kellahtaa. Roskat on usein myös helpompi laskea kaverin kajakin etuluukkuun kuin omaan. Työtä helpottavat Tampereen kaupungin lainaamat pihdit.

”Yllättävän nopeasti edennyt, ei ole tarvinnut pysähdellä poimimaan. Muutama tölkki ja hienoina isoina saaliina pari muovipussia”, Anttila kertaa Ratinan sillan eteläpuolen kuulumiset.

”Joku löysi sellaiset muoviset rinnat.”

Retkikajakkien etuluukut toimittivat tällä kertaa roskisten virkaa. 16 kajakin lisäksi liikkeellä oli myös kaksi soutuvenettä siltä varalta, että roskia kertyisi paljon ja etuluukuista pitäisi vapauttaa tilaa. Ville Vahtokarin roskis ei Viinikanlahdelta vielä täyttynyt.

Melonnan ilosta

Idea siivoustempaukseen tuli Vihurin suunnalta. Seura ehdotti yhteistyötä Blockfestille, joka suostui.

Vihurille maksetaan urakasta 500 euroa. Raha menee seuran vajan laajennuskassaan. Vihurin vaja sijaitsee Rauhaniemessä.

Tästä syystä talkoolaisia ei ollut vaikea houkutella paikalle. Näsijärven rannalla majaa pitävän melontaseuran melojat eivät pääse turhan usein Pyhäjärvelle, varsinkaan nyt, kun Pispalan uittotunneli on kiinni.

Summa ei ole suuren suuri, mutta melojat haluavat meloa, Anttila tiivistää.

”Harvinainen tapaus saada retki tänne. Mukavaa nähdä kaupunkia tästä kulmasta, en ole itsekään täällä melonut”, viitisen vuotta Vihurin toiminnassa ollut Anttila kertoo.

Tässä vaiheessa Ratinan sillan alle ilmestyy lisää melojia. Anttila ja Vahtokari lähtevät vastaan. Kun joukko on kasassa, loput suvannosta haravoidaan yhdessä.

Seura Tampereen Vihuri ry Melontaseura. Perustettu vuonna 1947. Toimintaan kuuluu mm. retkimelontaa, kilpailutoimintaa, kursseja, junioritoimintaa, kanoottipooloa ja koskimelontaa. Seuran melontavaja sijaitsee Rauhaniemessä, Näsijärven rannalla. Sitä suunnitellaan laajennettavaksi 2020-luvulla. Jäseniä seuralla on noin 600.

Kultasuoni

Parikymmentä minuuttia myöhemmin Anttilalta tuleekin tekstiviesti. ”Kuuma-ravintolan ja Laukontorin nurkasta löytyi kaikki. Olivat ajelehtineet tänne. Hyvin paljon varsinkin pulloja ja tölkkejä.”

Olihan siinä etäisyyttä peräti joitain kymmeniä metrejä. Hyvä, että putsausoperaatio myönnettiin melontaseuralle eikä Aamulehden viikonloppuvuorolle.

Anttila vetää yhteen koko melojajoukon löydöksiä: pulloja, tölkkejä, nuuskapurkkeja, take-away-pahveja, housuja, kenkiä, meikkikyniä, ilmapallon riekaleita, tupakka-askeja, pahvimukeja, muutama ruisku ja mappi.

Anttila kertoo, että Blockfestin jälkeisestä siivousmelonnasta ei ole välttämättä tarkoitus tehdä perinnettä. ”Idea on, että kiinnitetään huomiota siihen, ettei roskia heitettäisi veteen.”

Suvantoon oli nakattu kaikenlaisia nesteiden säilöntään tarkoitettuja asioita, esimerkiksi lonkerotölkkejä ja maitopurkki.