Eurooppaa parhaillaan koetteleva kuivuus voi olla pahin 500 vuoteen – Tällaisia seurauksia sillä voi olla

Tutkija varoittaa, että kuluvan vuoden kuivuus saattaa olla pahinta 500 vuoteen. Maastopalojen tuhot ovat vuonna 2022 Euroopan maastopalojärjestelmän mittaushistorian laajimmat.

Euroopassa vallitseva kuivuus voi olla pahin 500 vuoteen, varoittaa Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus.

Kuivuus saattaa vielä pahentua ja levitä melkein puoleen Euroopan alueesta, tutkimuskeskus ennustaa.

Asiasta ovat uutisoineet sekä Euronews että brittilehti Guardian.

Tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija Andrea Toti kertoi tällä viikolla, että 500 vuoden aikana pahin kuivuus koettiin vuonna 2018, ja että tämä vuosi on mahdollisesti ollut jopa pahempi. Kuluvan vuoden kuivuuden analysointi on vielä kesken.

Kuivuuden takia monien Euroopan jokien vedenkorkeus on laskenut. Esimerkiksi Ranskan Loire on niin matala tänä kesänä, että sen voi Guardianin mukaan paikoin ylittää kävellen.

Lisäksi uutistoimisto AFP raportoi, että Euroopan maastopalojen tuhojen laajuus on rikkonut ennätyksen jo nyt, vaikka metsäpalokausi on vielä käynnissä.

Edelliset ennätykset muutama vuosi sitten

Edelliset kyseenalaiset ennätykset on rikottu vain muutamia vuosia aiemmin: Eurooppaa koetteli harvinaisen vakava kuivuus myös vuonna 2018.

Tuolloin Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus YTK ei löytänyt vertailukohdetta edes usean sadan vuoden takaa.

”Vuoden 2018 kuivuus oli niin äärimmäistä, että vaikka tarkasteli [sääilmiöitä] ainakin 500 vuotta taaksepäin, ei ollut muita vastaavia tapahtumia”, YTK:n vanhempi tutkija Andrea Toreti sanoi Euronewsin mukaan.

Tutkija kertoi, että kuluvan vuoden kuivuus on vielä käynnissä, joten sen analysointi on vielä kesken. Alustava arvio on kuitenkin synkkä: Tutkijan mukaan riski kuivien olojen jatkumiselle seuraavan kolmen kuukauden aikana on ”hyvin suuri”.

”Kokemukseni perusteella luulen, että tämä vuosi on mahdollisesti vielä äärimmäisempi kuin vuosi 2018”, Toreti kertoi Euronewsin mukaan.

Kuivuus laskenut vesien pintoja

Kuivuus on laskenut merkittävästi eurooppalaisten jokien vedenkorkeuksia.

Esimerkiksi Saksan kansallinen hydrologiainstituutti (BfG) tiedotti torstaina vesiväylien tavallista matalammista vedenkorkeuksista jo seitsemättä kertaa elokuun aikana. Lähiviikkoina tilanteeseen odotetaan vain hienoisia parannuksia.

Matalammaksi on kuivunut esimerkiksi Rein, joka saa alkunsa Alpeilta Sveitsin ja Italian raja-alueelta. Saksan ohella sen varrella ovat muun muassa Itävalta, Ranska ja Alankomaat. Jokea käytetään laajasti kuljetuksiin, energia- ja juomavesituotantoon ja kasteluun.

Samoin Italian pisimmän joen Pon ja Ranskan Loiren vedenkorkeus on laskenut huomattavasti.

Historian laajimmat metsäpalot

Kuivuus näkyy myös metsäpalojen laajuudessa. Euroopan metsäpalotietojärjestelmä EFFIS aloitti mittauksensa vuonna 2006, ja vuoden 2022 palojen tuhot ovat mittaushistorian laajimmat.

”Kuivuus ja äärimmäisen korkeat lämpötilat ovat vaikuttaneet koko Eurooppaan tänä vuonna ja kokonaistilanne alueella on huolestuttava, koska maastopalokausi on vielä meneillään”, EFFIS-järjestelmän koordinaattori Jesús San-Miguel sanoi AFP:lle.

Palot ovat aiheuttaneet tuhoa Euroopassa yhteensä 659 541 hehtaarin kokoisella alueella. Edellinen ennätys on vuodelta 2017, jolloin palojen tuhot ulottuivat elokuun 13. päivään mennessä 420 913 hehtaarin alueelle.

Tuhoa on nähty muun muassa Itävallassa, Kroatiassa, Ranskassa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa. Pahiten paloista on tänä vuonna kärsinyt Espanja.

San-Miguel sanoi AFP:lle myös, että palojen laajeneminen eteläisistä Välimeren maista ”maihin, joiden alueella paloja ei normaalisti ole” on ollut nähtävissä vuodesta 2010 lähtien.

Esimerkiksi Sloveniassa nähtiin viime kuussa sen nykyhistorian laajin maastopalo.

Päivitetty 14.8.2022 kello 14.58: Juttua päivitetty kauttaaltaan.