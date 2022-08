Main ContentPlaceholder

Antti Turunen osti Tampereelta omakotitalon, mutta vanha lämmitysmuoto ei kelvannut – Uusi ratkaisu tuo säästöä ja neliökaupalla uutta varastotilaa

Aamulehti kysyi lukijoilta, mikä sähkössä ja sen hinnassa nyt askarruttaa. Tamperelainen Antti Turunen on yksi kyselyyn vastanneista. Hän on kokenut sähkön hinnan nousun omassa lompakossaan. Turusen ostaman talon lämmitysmuoto vaihtuu pian öljystä ilma-vesilämpöpumppuun. Myöhemmin hän aikoo tuottaa sähköä itse aurinkopaneeleilla. ”Kyllä me ne hankitaan, se on varma.”

Antti Turunen ei halunnut olla riippuvainen kalliista öljystä. Suunnitelmissa olevat aurinkopaneelit lisäisivät omavaraisuutta entisestään. Talon takana on myös polttopuita takkaa varten.

Aamulehti Antti Turusen keväällä ostaman talon piha Tampereen Leinolassa on melkoisessa remontissa. Salaojat, sadevesijärjestelmät ja piha laitetaan uusiksi lokakuuhun mennessä, mutta ne eivät ole ainoita isoja muutoksia. Muutaman viikon päästä vanha kolmen kuution öljysäiliö paloitellaan ja se saa lähteä. Samoin lähtevät viereisen oven takana olevat öljykattila ja öljypoltin, joiden tilalle tulee ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö. ”Siihen tulee se pömpeli ja ekstravaraaja, ja pattereille menevät putket liitetään uusiin putkiin.”