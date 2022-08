Tältä näyttää uusi Tampere: iso muutos paljastuu kaupungin kattoterasseilta ja kaduilta – Asiantuntija: ”1970-luvun betonitaloja puretaan turhan helposti”

Puistot ja pihat ovat tärkeitä hengähdyskohtia kaupungeissa. Iida kalakoski on kuvassa Tallipihalla, joka on osa Tammerkosken rantojen säilynyttä teollisuusympäristöä. ”Tallipiha on muuttunut. Se on nykyisellään jotain vanhaa ja herttaista, jossa turistien ja tamperelaisten on kiva kävellä. Käyn täällä itsekin”, Kalakoski sanoo.