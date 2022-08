Terveydenhuollon johtaminen pitää tuoda nykyaikaan – ”Muuten eivät riitä hoitajat eikä raha, vaan joudumme lyömään lappuja luukuille”

Tamperelaisen väitöskirjatutkijan Marjo Räsäsen mielestä terveydenhuollossa tarvitaan vahvoja johtajia, jotka hallitsevat ennen kaikkea johtamisen. Räsäsen mukaan pitäisi pyrkiä kohti dialogista johtamista, joka korostaa avointa vuorovaikutusta. Se lisää työntekijöiden jaksamista ja työhön sitoutumista, jolloin myös palvelu paranee.

Terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen täytyy ulottua myös johtamiseen. Johtamiskulttuurin muutos pitää ottaa keskeiseksi tavoitteeksi, kun hyvinvointialueita rakennetaan ja sote-uudistusta viedään maaliin.

”Muuten meillä eivät riitä hoitajat eikä raha, vaan joudumme lyömään lappuja luukuille. Muutos on välttämätön, kun ihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja palveluiden tarve kasvaa koko ajan”, toteaa Marjo Räsänen, joka toimii akuuttihoidon yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Räsänen tietää, mistä puhuu, sillä hänellä on erikoissairaanhoitajan, sairaanhoidon opettajan, terveydenhuollon maisterin, hallintotieteiden lisensiaatin ja nyt myös hallintotieteiden tohtorin tutkinnot. Hänen väitöskirjansa Dialoginen johtaminen lähijohtamisen kompetenssien kehittäjänä terveydenhuollossa tarkastettiin Tampereen yliopistossa 18. kesäkuuta 2022.

Vanha tapa ei toimi

Sairaaloita johdettiin ennen hyvin hierarkkisesti, tarkkaa arvojärjestystä noudattaen. Räsäsen mukaan terveydenhuollon johtamisessa näkyy edelleen vanhan johtamiskulttuurin painolasti.

”Kun väestö ikääntyy ja vaatimukset kasvavat, vanhakantainen johtaminen ei enää toimi. Se on valitettavasti nyt jo näkyvissä. Saa olla itsekin huolissaan, kuka meitä jatkossa hoitaa.”

Vielä 1980-luvulla oli Räsäsen mukaan tavallista, että sairaanhoitaja eteni osastonhoitajaksi tai apulaisosastonhoitajaksi käytyään vuoden erikoistumiskoulutuksen. Tästä koulutuksesta vain noin puoli vuotta antoi valmiuksia myös hallintoon ja johtamiseen.

”Kun organisaatiot olivat pieniä, vahva substanssiosaaja eteni muita nopeammin osastonhoitajaksi.” Lähijohtajiksi päätyivät siis usein hoitajat, joilla oli vahvaa käytännön hoitotyön osaamista, mutta ei ehkä tarvittavia johtamistaitoja.

Ammattijohtajia

Nykyään johtamiskoulutusta tarjotaan 3,5-vuotisen sairaanhoitajakoulutuksen jälkeen joko ylempänä ammattikorkeakoulututkintona tai hoitotyön maisteriohjelmissa. Ilman näitä opintoja ei pääsääntöisesti voi edetä osastonhoitajaksi. ”Kouluttautumista tarvitaan, mutta siihen kuluu vähintäänkin viisi vuotta, eikä väki riitä.”

Räsäsen mukaan terveydenhuollossa tarvitaan vahvoja johtajia, jotka hallitsevat ennen kaikkea johtamisen. ”Kliinisen käytännön työn osaamisesta ei toki ole mitään haittaa, mutta voisiko pätevä johtaja saada henkilöstönsä toimimaan ilmankin. Se on mahdollista, kun henkilöstön ammattitaito, osaaminen ja ideat otetaan maksimaalisesti käyttöön.”

Nykyään hoitotyön lähijohtajat ovat yleensä itsekin pohjakoulutukseltaan hoitajia. ”Selkeästi toiselta alalta tulleet johtajat ovat harvinaisia. Omissa verkostoissani en tunne yhtään.”

Räsänen toteaa, että hoitotyö on muuttunut valtavasti muutamassa vuosikymmenessä, joten johtamisenkin on pakko muuttua.

”Esimerkiksi vuodeosastoilla hoidetaan nykyään hyvin iäkkäitä ihmisiä. Ennen leikkaus saattoi vaatia kahden viikon sairaalassa olon, mutta nyt se sama leikkaus tehdään päiväkirurgisesti ja potilaat lähtevät suoraan leikkauksesta kotiin.”

Marjo Räsäsen mukaan terveydenhuollossa tarvitaan vahvoja johtajia, jotka hallitsevat ennen kaikkea johtamisen.

Uusi tapa johtaa

Räsäsen mukaan pitäisi pyrkiä kohti dialogista johtamista, joka korostaa ihmisten arvostamista, kuuntelemisen taitoa ja avointa vuorovaikutusta. ”Se antaa tilaa keskustelulle ja opettaa työntekijöitä ja esimiehiä kuuntelemaan kaikkien ideoita. Sitten yhdessä mietitään, mikä on paras tapa toimia. Siinä keskustelussa kaikki ovat tasavertaisia.”

Päätöksiä ohjaavat yksikön tavoitteet ja talon strategia. ”Kaikilla pitää ensin olla tiedossa, mihin organisaatiossa yhteisesti pyritään, muuten mikään ei toimi. Yksi suuntaa energiansa sinne ja toinen tänne, päivät täyttyvät ja tekijät kuormittuvat.”

Räsäsen mukaan perinteiseen johtamiseen ei kuulunut yhdessä tekeminen ja keskusteleva työkulttuuri. ”Hoitotyötä tekevien kehitysideat ja parannusehdotukset eivät tulleet kuulluksi, vaikka joku asia voi olla hyvin pienelläkin korjattu.”

Tiivistettynä dialoginen johtaminen on sitä, että kuunnellaan toista, keskustellaan avoimesti ja pohditaan yhdessä, miten toimitaan. ”Tämä lisää hoitotyön tekijöiden jaksamista ja työhön sitoutumista. Samalla se näkyy myös siinä palvelussa, mitä tuotetaan. Asiakkaat saavat parempaa hoitoa ja ovat tyytyväisempiä.”

Persoona korostuu

Räsäsen mukaan tätä tukevat myös tutkimustulokset. Hänen väitöstutkimuksessaan oli mukana neljä empiiristä osatutkimusta, jotka on julkaistu aikavälillä 2013–2018. Empiirinen tutkimus tarkoittaa kokemusperäistä, havaintoihin perustuvaa, ja mittaamalla selvitettyä.

Tällä hetkellä todellisuus on toinen: hoitotyön tekijät ovat väsyneitä ja uupuneita, päivystykset ruuhkautuvat eikä asiakkaiden puheluihin vastata.

Dialogisessa johtamisessa johtajan persoona ja itsensä tunteminen korostuvat. Räsänen toteaa, että avoimessa vuorovaikutuksessa johtaja kehittyy antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

”Jos johtaja saa aina kiitosta siitä, että hänen luokseen on helppo tulla puhumaan, niin se asia on kunnossa. Jos taas palaute kertoo, että johtaja on aina kiireisen oloinen ja vaikeasti lähestyttävä, se asia vaatii petraamista.”

Hyvä johtaja ymmärtää kehittää ja kouluttaa myös itseään.