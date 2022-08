Aamulehti

Aamulehdessä oli virhe 4.8.2022 sivulla B14 olevassa 10 kysymystä -visassa. Visassa kysyttiin, missä on Finnhemsin hallinnoima Suomen pohjoisin lääkärihelikopteritukikohta. Oikeaksi vastaukseksi annettiin Rovaniemi. Rovaniemellä on kyllä Finnhemsin tukikohta, mutta siellä miehistöön kuuluu kaksi ensihoitajaa eli kyseessä on lääkintähelikopteri. Oulu on pohjoisin tukikohta, jossa miehistöön kuuluu aina ensihoitolääkäri.