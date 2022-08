Yhdysvaltain alukset ja merijalkaväki harjoittelevat Merivoimien kanssa tulevina viikkoina.

Yhdysvaltain laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge saapuu satamavierailulle Helsingin Hernesaareen perjantaina 5. elokuuta, Merivoimat kertoo tiedotteessaan.

Kyseessä on Wasp-luokkaan kuuluva 257-metrinen alus, jonka kyydissä on muun muassa helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. Mukana on myös noin 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta. Aluksella ei Merivoimien mukaan järjestetä vierailun aikana yleisöesittelyjä.

Siirtyy harjoittelemaan Pohjoiselle Itämerelle

Ensi viikolla vierailun jälkeen alus siirtyy harjoittelemaan pohjoiselle Itämerelle ja Hangon seudulle yhdessä Merivoimien kanssa. Harjoitukset alkavat maanantaina ja päättyvät perjantaina 19. elokuuta. Harjoituksiin osallistuvat Yhdysvaltain laivastosta myös alukset USS Arlington ja USS Gunston Hall. Lisäksi harjoituksiin liittyy osia Yhdysvaltain merijalkaväestä, tiedotteessa sanotaan.

Merivoimista harjoituksiin osallistuu Merivoimien esikunnan, Uudenmaan prikaatin, Rannikkoprikaatin ja Rannikkolaivaston joukkoja sekä aluksia. Ilmavoimista harjoitukseen osallistuu Hornet-hävittäjiä.

Lisäksi Merivoimien joukkojen siirtoja harjoituksessa tukevat muun muassa Utin jääkärirykmentin NH90-helikopterit ja yhdysvaltalaiset Chinook- sekä Blackhawk-helikopterit.

Lisääntynyttä alusten liikettä ja lentomelua

Merivoimien mukaan harjoitukset koostuvat useista kokonaisuuksista Pohjoisella Itämerellä ja rannikolla Hankoniemen sekä Upinniemen alueilla. Harjoittelu aiheuttaa lisääntynyttä pinta-alusten liikettä harjoitusalueella. Lisäksi lentotoiminnasta aiheutuu lentomelua Hankoniemen ja Upinniemen alueilla kaikkina harjoituspäivinä, tiedotteessa sanotaan.