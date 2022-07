Kaksi Finnairin asiakasta sai matkalaukkunsa takaisin viikkojen odottelun jälkeen: yksi laukku palautui rikkinäisenä – ”Laukut lähtivät suunnilleen purkamattomina takaisin”

Kesän aikana Euroopan lentokentillä on ollut merkittäviä ongelmia matkatavaroiden toimittamisessa henkilöstöpulan takia. Eetu Autereen luotto Finnairin lentoyhtiötä kohtaan on edelleen hyvä, kun taas Utami Vilponen lentäisi Finnairilla vain viimeisenä vaihtoehtonaan.

Helsinki-Vantaan lentokentällä on ollut tänä kesänä kovia ruuhkia. Kuva otettu 10. kesäkuuta.

Aamulehti uutisoi 10. heinäkuuta kahden Finnairin matkustajan epäonnisesta matkalaukkujen myöhästymisestä. Sekä Eetu Autere että Utami Vilponen saivat lopulta matkatavaransa takaisin, mutta joutuivat odottelemaan niitä pitkään.

Autereen laukku saapui kotiovelle vajaan kuukauden jälkeen, ja Vilponen sai matkatavaransa 15 päivän jälkeen.

Lentomatkustajien matkatavaroita on viivästynyt kesällä poikkeuksellisen paljon Euroopan lentoasemien henkilöstöpulan vuoksi. Koronavuosien jälkeen matkustajamäärät ovat lähteneet kasvuun nopeammin kuin mihin on varauduttu, ja Helsinki-Vantaan lentokentällä on ollut kovia ruuhkia.

Toinen laukku rikkoutui

Utami Vilponen on tyytymätön Finnairin toimintaan. Hän sai matkatavaransa 15 päivän odottelun jälkeen, ja toinen laukku tuli takaisin rikkinäisenä.

”Kukaan Finnairilta ei soittanut minulle tai edes vastannut sähköposteihini. Kymmenen päivän jälkeen minulle sanottiin, että ainut vaihtoehto oli odottaa.”

Utami Vilposen matkalaukku tuli takaisin myöhässä ja rikkoutuneena.

Vilponen oli lentänyt Indonesiasta Suomeen 10-vuotiaan tyttärensä kanssa tapaamaan aviomiestään Rami Vilposta. He joutuivat ostamaan välttämättömät tavarat uutena.

”Yritimme tyttäreni kanssa kovasti pärjätä ilman matkatavaroitamme, ja olin todella turhautunut, koska matkustin lapsen kanssa. Ostimme uutena tavarat, joita todella tarvitsimme päivittäin, koska emme voineet mitään muuta.”

Kun laukut saatiin kahden viikon odottelun jälkeen, Rami Vilposen mukaan Utami ja hänen tyttärensä joutuivat jo lähtemään takaisin Indonesiaan.

”Laukut lähtivät suunnilleen purkamattomina takaisin”, Rami Vilponen sanoo.

Utami Vilponen on hakenut korvauksia matkatavaroiden myöhästymisen ja rikkoutuneen matkalaukun vuoksi. Mitään ei ole vielä kuulunut takaisin.

”Olen yrittänyt olla heihin yhteydessä nettisivujen chat-palvelun kautta, mutta minulle on jälleen sanottu, että täytyy vain odottaa. En varmasti lennä Finnairilla uudestaan, ja se on viimeinen vaihtoehtoni tulevaa matkustamista ajatellen. En halua enää ikinä joutua kokemaan tätä uudestaan.”

Matkatavaran käsittely ruuhkautunut

Finnair kertoi heinäkuun alkupuolella, että viivästyneen matkatavaran käsittely sekä asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse on ruuhkautunut. Toimitukset saattavat kestää normaalia kauemmin ja viedä useamman päivän.

Jos matkatavara on vahingoittunut tai viivästynyt, matkustajan on tehtävä kirjallinen muistutus lentoyhtiölle. Finnairilla niin voi tehdä verkossa olevan palvelun kautta tai lentoaseman tulopalvelussa. Sen jälkeen asiakas saa seurantanumeron, jonka avulla hän voi seurata viivästyneen matkatavaran tilannetta World Tracer-palvelussa.

Finnairin sivuilla kerrotaan, että viivästyneestä tai vahingoittuneesta matkatavarasta voi hakea korvausta joko omalta vakuutusyhtiöltä tai Finnairilta. Viivästyneiden matkatavaroiden tapauksissa Finnair kertoo korvaavansa kohtuullisen määrän matkan aikana hankittuja välttämättömiä tarvikkeita.

Lentoyhtiöiden matkustajasitoumus määrää, että asiakkaan kirjalliseen valitukseen vastataan 28 päivän sisällä.

Ei intoa möyhöttää

Eetu Autere kertoo olevansa tyytyväinen, vaikka sai matkalaukkunsa vasta lähes kuukauden odottelun jälkeen. Autere ei hakenut lentoyhtiöltä korvauksia.

”Olihan tuo pitkä odotteluaika varsinkin puolentoista tunnin lennon takia. Olen kuitenkin tyytyväinen, kun tavarat tulivat ehjänä takaisin, ja jatkoin sitten elämääni. En jaksanut lähteä möyhöttämään, kun tiedän millainen kaaos lentokentillä tällä hetkellä on.”

Autereen matkatavarat katosivat hänen paluulennollaan Kööpenhaminasta Suomeen. Hän epäilee, että laukku katosi jonnekin Kastropin lentokentälle.

Autere kertoo, että hänen luottonsa Finnairia kohtaan ei ole horjunut.

”Totta kai jännitän vastaisuudessa, käykö sama uudestaan, mutta voi olla, että lennän seuraavan kerran vasta kun lentokenttien kaaos hieman laantuu. Laukun odottelu oli toki turhauttavaa, mutta seuranta onnistui suhteellisen vaivattomasti. Kun laukku oli saatu Helsinki-Vantaalle, se oli jo melkein seuraavana päivänä kotiovella.”

Autereen matkatavaroiden joukossa oli hänen itse tekemäänsä taidetta, jonka arvoksi hän arveli muutamia satoja euroja.

”Olin luvannut toimittaa nämä tilaajalle, ja jouduin sitten laittamaan hänelle surullisia viestejä, ettei matkalaukku ole vieläkään tullut, mutta lähetän sitten heti kun saan sen. Mietin pitääkö kaikki työt tehdä uusiksi, mutta loppu hyvin kaikki hyvin.”