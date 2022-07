Riski taudin laajaan leviämiseen väestössä on edelleen pieni, painottaa THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti apinarokon kansainväliseksi kansanterveys­uhaksi perjantaina. Suomessa julistus ei aiheuta mitään välittömiä toimia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jari Jalava.

”Tämän julistuksen takia ei ole mitään erityisiä toimenpiteitä tulossa, mutta niitä on tehty jo aiemmin”, sanoo Jalava.

Hän viittaa siihen, että Suomen hallitus lisäsi apinarokon Suomessa valvottaviin tartuntatauteihin heinäkuun alussa.

Lisäksi Suomeen ollaan heinäkuun aikana hankkimassa isorokkorokotteita, joilla on tarkoitus suojata ihmisiä apinarokkoa vastaan, HS kertoi perjantaina. Aluksi Suomeen tulee yli tuhat rokotetta. Rokotteita suunnitellaan annettavan niille ihmisille, jotka ovat olleet lähikontaktissa apinarokkoon sairastuneiden kanssa.

Tarkemmat rokotusohjeet on tarkoitus julkaista lähipäivinä, eikä niihinkään ole WHO:n julistuksen myötä tulossa muutoksia, kertoo Jalava.

Entä tarvitaanko Suomeen lisää rokotteita WHO:n päätöksen takia?

”Julistus ei vaikuta siihen. Tartuntojen määrähän tulee vaikuttamaan siihen, paljonko rokotteita tarvitaan.”

Taudin julkistaminen kansainväliseksi kansanterveysuhaksi on vahvin toteamus, jonka WHO voi tehdä. Aiemmin WHO on julistanut esimerkiksi ebolan ja koronaviruksen kansainvälisiksi kansanterveysuhiksi. Kun tällainen päätös tehdään, WHO:n asiantuntijakomitea voi muun muassa antaa suosituksia taudin leviämisen rajoittamiseksi.

Jalava painottaa, että riski taudin laajaan leviämiseen väestössä on edelleen pieni, eikä apinarokko leviä yhtä helposti kuin koronavirus.

”Koronavirushan on hengitysteitse leviävä virus. Sen leviämiskyky on aivan toista luokkaa kuin apinarokon, joka vaatii hyvin läheisen kontaktin tarttuakseen henkilöstä toiseen.”

Koronavirus myös muuntuu huomattavasti nopeammin kuin apinarokko.

”Tässä puhutaan aivan erityyppisestä riskistä pandemian syntymiselle. Siinä mielessä näitä ei voi verrata, vaikka molemmat tietysti ovat kansainvälisiä ja rajat ylittäviä ongelmia.”