Tältä jutulta puuttuvat kasvot

On helppo ymmärtää, että jaksamista ylimääräiseen ei ole, kun elämä seisoo vuosia epävarmuuden tilassa, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Henriikka Korte kommentissaan.

Pitkittyneistä turvapaikanhakuprosesseista kertovasta jutusta puuttuu yksi olennainen elementti: turvapaikanhakijoiden ääni. Jutulta puuttuvat kasvot.

Haastateltavan löytäminen tähän juttuun osoittautui poikkeuksellisen vaikeaksi.

Tampereella asuvia turvapaikanhakijoita, jotka ovat pakolaiskriisissä vuosina 2015–2016 Suomeen saapumisen jälkeen jumiutuneet välitilaan, tavoitettiin eri reittejä, muun muassa kolmannen sektorin toimijoiden kautta.

Haastateltavaa ei silti löytynyt. Se on kirjoitettava auki, sillä vaikeus voi kertoa jotain olennaista turvapaikanhakijoiden asemasta.

Haastattelun ja samalla kasvojen antaminen isolle ilmiölle vaatii voimavaroja. Kun kyseessä on turvapaikanhakua koskeva juttu, haastateltava asettaa itsensä alttiiksi muullekin kuin toimittajan tenttaukselle. Turvapaikanhaku ja maahanmuutto ovat teemoja, jotka voivat sysätä jutussa esiintyvän kommenttiryöpytyksen kohteeksi. Ilman pelkoa asiattomuuksistakin olisi helppo ymmärtää, että jaksamista ylimääräiseen ei ole, kun elämä seisoo vuosia epävarmuuden tilassa.

Tarkkaa tietoa siitä, paljonko välitilaan jääneitä turvapaikanhakijoita asuu Pirkanmaalla, ei ole. Maahanmuuttovirasto ei tilastoi turvapaikanhakijoita kunnittain muuten kuin vastaanoton osalta. Se tiedetään, että Tampereen vastaanottokeskuksessa heitä asuu kymmeniä.

Turvapaikkahakuprosessin pitkittyminen vuosien mittaiseksi näkyy yksilön elämässä epävarmuutena. Tarinoita on silti yhtä monta kuin ihmisiäkin, kuten Tampereen vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti muistuttaa jutussa.

Vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin jälkeen Tampereen Kauppi on ollut turvapaikanhakijoille koti ja arjen keskus, jossa on opiskeltu suomen kieltä ja perustettu perheitä. Osalle se on sitä edelleen kuusi, seitsemän vuotta myöhemmin.

