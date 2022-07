Tampereen Nekalassa kisataan retropelissä, joka on monelle tuttu vuosien takaa – menestyminen vaatii kaksi ominaisuutta

Flipperin harrastajat kokoontuivat lauantaina ottamaan toisistaan mittaa Tampereen Nekalaan. Lajissa kisataan nykyisin ympäri Suomea ja maailmaa.

Aamulehti

Matti Kinnunen lyö välkkyvälle pelikentälle viimeisen pallonsa uudestaan ja uudestaan, mutta lopulta sekin vierii ulos. Syytä on olla tyytyväinen. Hän on juuri napannut ensimmäisen päänahan Hipit Rautaa Open -flipperikilpailussa, joka järjestettiin Tampereen Nekalassa lauantaina.

”Kävin viikolla Riihimäellä ja Käpylässä ihan niin kuin salilla harjoittelemassa”, helsinkiläismies paljastaa.

Lauantaina Nekalan flipperihallissa käytiin kaksi isompaa kilpailua, joista ensimmäinen, noin neljän tunnin mittainen koitos alkoi kello 11. Kisassa oli mukana myös hallia ylläpitävän Pinball Union -osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Kulmala.

”Kilpailemisessa parasta ovat tunteet, oli laji mikä tahansa. On onnistumisen riemua ja välillä harmitustakin", Kulmala kuvailee.

”Ihan parasta ikinä”

Klassikkopeli oli pari vuosikymmentä sitten vaarassa jäädä unholaan, mutta on sittemmin noussut uuteen kukoistukseen. Flipperikisoja järjestetään ympäri Suomea, ja aktiivisia pelaajia on reilut 500. Tampereen seudulla todella aktiivisia pelaajia on Kulmalan mukaan kymmenestä viiteentoista.

Matti Kinnunen aloitti flipperin pelaamisen Linnanmäen huvipuistossa pikkupoikana. Hänellä on kotona omiakin koneita, mutta ne eivät ole kovin hyvässä kunnossa.

Kilpailut ovat avoimia kaikille, eikä pelaajilta vaadita aiempaa kokemusta.

”Pari viikkoa sitten oli muutama nuori pelaamassa ensimmäistä kertaa. Itse kun junnuna pääsi lykkäämään kolikkoa koneeseen, se oli ihan parasta ikinä”, Kulmala kertoo.

Hän osti kolme ja puoli vuotta sitten ensimmäisen oman flipperikoneensa ja alkoi käydä kisoissa. Pinball Union sai alkunsa samoihin aikoihin, kun viisi nekalalaista flipperin harrastajaa sijoitti pelikoneensa saman katon alle.

Nyt osuuskunnassa on mukana kymmenkunta jäsentä. He omistavat yhteensä noin 70 laitetta, joista kolmisenkymmentä on käytettävissä Nekalan hallissa. Lauantain kisakoneiksi oli valittu parikymmentä ”varmatoimisinta” laitetta.

Vaatii silmää ja kättä

Osuuskunta järjestää kisat muutaman kerran vuodessa. Kerran viikossa perjantaisin pidetään peli-ilta kesätaukoa lukuun ottamatta.

”Tämä ei ole vakavaa, vaan hauskanpitoa. Toki kilpailuissa on mukana kilpailullinen elementti”, Kulmala sanoo.

Guns N' Roses peli vuodelta 2021 on Nekalan hallin uusin peli. Suurin osa on 1990-luvulta.

Elokuussa Pinball Union järjestää SM-sarjan osakilpailun, jonne odotetaan useita kymmeniä kilpailijoita. Suomen parhaat kiertävät myös ulkomaiden kilpailuja.

Kulmalan mukaan pelissä pärjääminen vaatii ennen kaikkea rauhallisuutta sekä hyvää silmän ja käden välistä yhteistyötä.

”Niillä pääsee aika pitkälle. Tietysti silloin, kun lähtee menemään huonosti, menee tosi huonosti.”

Lajin huipulla pitää jo tuntea koneet ja tietää, miten pisteitä saa parhaiten kerätyksi. Nykyaikaisia flippereitä on Kulmalan mukaan noin 450 erilaista, joten ihan heti ei opiskeltava lopu.

Heikki Tammisalo käyttää paljon aikaa koneiden korjaamiseen, mutta harjoittelee sen verran kuin ehtii. Syksyllä hän aikoo osallistua SM-turnaukseen.

Marko Nybyn mukaan nykyaikaisissa flippereissä on monimutkaisemmat säännöt ja enemmän haastetta kuin vanhoissa koneissa. Perusidea on sama eli palloa lyödään kahdella lavalla.