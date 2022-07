Tällä hetkellä Suomenlahden merivartioston esitutkinnassa on 29 epäiltyä. Useita juttuja on siirtynyt syyteharkintaan.

Suomenlahden merivartiosto on viime vuoden lopulta lähtien tutkinut Suomeen suuntautunutta epäiltyä ihmissalakuljetusta, jossa on hyödynnetty Valko-Venäjän tilannetta. Nyt tutkinta on laajentunut, ja siinä on muun muassa paljastunut uusi salakuljettajien käyttämä reitti.

Viime syksyllä Valko-Venäjä houkutteli ihmisiä etenkin Pohjois-Irakin Kurdistanista katteettomilla lupauksilla nopeasta pääsystä Eurooppaan. Tuhansia ihmisiä ohjattiin naapurimaiden Puolan, Liettuan ja Latvian rajoille. Puolan ja EU:n mukaan kyseessä oli Valko-Venäjän hybridioperaatio, jolla pyrittiin painostamaan Valko-Venäjälle pakotteita asettanutta EU:ta.

Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikön Jukka Tekokosken mukaan osa Suomeen suuntautuneesta ihmissalakuljetuksesta on ollut rikollisorganisaatioiden masinoimaa ja toiminnassa on tietoisesti käytetty hyväksi Valko-Venäjän toimintaa.

”On ollut tiedossa tilanne, jota voidaan hyväksikäyttää ihmissalakuljetuksessa. Ei ole sattumaa, että nämä henkilöt ovat päätyneet Valko-Venäjälle.”

Tekokoski sanoo, että toiminta on ollut jatkuvaa, eikä se ole lakannut senkään jälkeen, kun rajan ylittäneitä ihmisiä otettiin säilöön.

”Kun henkilöt ovat tulleet Valko-Venäjältä Liettuaan tai Puolaan, he ovat olleet säilöönottokeskuksissa. Kun heitä on vapautettu”, salakuljetus on käynnistynyt uudelleen.

Tekokosken mukaan salakuljettajien toiminnassa ei ole viitteitä hybridivaikuttamiseen osallistumisesta, vaan heitä on asiassa ajanut raha. Salakuljetetut ovat joutuneet maksamaan matkastaan lähtökohtaisesti 5 000–15 000 euroa, osa jopa yli 20 000 euroa.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita on syksystä lähtien joutunut Valko-Venäjän ja Puolan rajalla vakavien kaltoinkohteluiden uhriksi. Niin puolalaiset kuin valkovenäläiset rajavartijat ovat kohdistaneet heihin väkivaltaa, järjestö on raportoinut. Ihmisiä on järjestön mukaan raiskattu, ryöstetty ja kiristetty. Lukuisia ihmisiä, mukaan lukien yksivuotias lapsi, on kuollut.

Suomeen suuntautuneen ihmissalakuljetuksen esitutkinta koskee Tekokosken mukaan tällä hetkellä 29:ää epäiltyä. Lisäksi useita juttuja on siirtynyt syyteharkintaan. Epäiltyjen joukossa on Suomen, Irakin ja Syyrian kansalaisia. Epäillyt rikosnimikkeet ovat laittoman maahantulon järjestäminen ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

Loppuvuodesta salakuljetettuja ihmisiä kerrottiin olleen yli kymmenen, mutta määrä on Tekokosken mukaan kasvanut.

”Ilmoitusten mukaan jonkin verran tulee vieläkin ihmisiä läpi, vaikka tilanne Valko-Venäjän rajalla onkin ihan toisenlainen”, mitä se oli silloin syksyllä.

Suomeen suuntautuneen salakuljetuksen kohteena olleet ihmiset ovat pääasiassa irakilaisia. Joukossa on myös syyrialaisia.

Ihmisiä on salakuljetettu Suomeen useita eri reittejä, kuten Virosta lautalla auton takakontissa, Puolasta lentäen ja Saksasta laivalla. Tekokosken mukaan viimeisimpänä on paljastunut, että osa salakuljettajista on tullut Suomeen Pohjois-Ruotsin kautta.