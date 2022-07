Aamulehti

Torstaina 30. kesäkuuta Aamulehdessä sivulla B9 luki virheellisesti, että näyttelyssä esillä oleva Luke Skywalkerin valosapeli on ollut Jedin paluu -elokuvassa. Tosiasiassa näyttelyssä oleva valosapeli on valmistettu jälkikäteen. Myöskään näyttelyn aavikkokiituria ei ole käytetty valkokankaalla, vaan esine on rakennettu jälkikäteen.

Lisäksi jutun kuvatekstissä oli virhe. Valomiekkojen kyltit ovat jääneet kuvassa väärin päin, eli kuvan vasemmalla puolella on kopio valomiekasta, joka nähtiin Jedin paluu -elokuvassa. Oikeanpuolimmainen on kopio The Last Jedi -elokuvassa olleesta valomiekasta.