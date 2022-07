VR:n junien täsmällisyys romahti kesäkuussa – kesäkuun matkustajamäärissä hurja kasvu viime vuoteen verrattuna

VR:n kaukoliikennejohtaja uskoo, että myös polttoaineiden kallistuminen on lisännyt junamatkustamisen suosiota.

Junaliikenne on palautumassa koronakuopasta viime kesään verrattuna. Kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin kesäkuussa noin 70 prosenttia enemmän matkoja kuin viime vuoden kesäkuussa.

Vuoteen 2019, viimeisimpään koronattomaan kesäkuuhun verrattuna kasvua kaukoliikenteen matkustajamäärissä oli kesäkuussa kolme prosenttia.

VR:n Kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä kertoo Aamulehdelle, että kasvuluvuissa näkyy kotimaan matkailun lisääntyminen sekä korona-aikana patoutunut lomailutarve. Lisäksi hän uskoo, että polttoaineiden kallistuminen vaikuttaa junamatkustuksen kasvuun.

Tyynilä sanoo, että VR on pystynyt vastaamaan kasvaneisiin matkustajamääriin ja junalippuja on edelleen saatavilla myös heinäkuun ajalle. ”Täysiä vuoroja on, ja niihin lisäämme mahdollisuuksien mukaan vaunuja.”

Kesälomien alku näkyy junissa varsinkin pääradalla. Tampereen ja Helsingin välisessä kaukoliikenteessä matkustajamäärät kasvoivat toukokuusta kesäkuuhun 95 prosenttia. Helsingin ja Seinäjoen välillä kasvua oli 94 prosenttia.

”Suurin kasvu tulee pääradalta, matkustaminen näillä reiteillä on kasvanut.”

Täsmällisyys romahtanut

VR:n junien täsmällisyys kaukoliikenteessä romahti kesäkuussa. Kun vielä toukokuussa täsmällisyys oli 87,0 prosenttia, kesäkuussa vastaava luku oli 79,0 prosenttia. Täsmällisyys ei täyty, jos juna on myöhässä viisi minuuttia tai enemmän.

Luvun romahtamista selittää juhannuksen paluuliikenteen junakaaos, joka johtui Lempäälässä tehtyjen ratatöiden myöhästymisestä.