Hämeenlinnan panssariprikaatissa aloitti maanantaina ennätysmäärä naisia.

Aamulehti

Parolan panssariprikaatin parkkipaikalla on maanantaiaamuna ruuhkaa. Armeijan porteille uusia alokkaita ovat saattamassa perheenjäsenet, kumppanit ja ystävät. Toiset saapuvat paikalle omin kyydein ja kauempaa tulevat ovat lähteneet matkaan jo edellispäivänä. Tänä kesänä panssariprikaatissa aloittaa 1 350 uutta varussotilasta

Palveluksen aloittava 19-vuotias Ramses Rantasalo nappaa auton takakontista kassin olalleen. Tyttöystävä Roosa Kohtaniemi toteaa, että matka Lahdesta Hämeenlinnaan on ollut melko pitkä. Hyvästejä jätetään hyvissä tunnelmissa.

”Olemme sopineet, että nähdään viikonloppulomilla,” Kotaniemi toteaa. Rantasalo nostaa kätensä hyvästiksi ja suuntaa kohti prikaatin portteja.

Roosa Kohtaniemi saatteli poikaystävä Ramses Rantasalon maanantaina Hämeenlinnaan.

Huumekoira Aime haisteli uudet alokkaat lävitse. Alokkaiden saapuminen työllistää useita koiria, ja samalla huumekoiriksi kouluttautuvat pennut pääsevät harjoittelemaan taitojaan.

Kun porteista on päästy sisään varussotilaat asettuvat riviin kentälle. Huumekoira Aime nuuskii läpi jokaisen repun ja alokkaan. Ensimmäiset ovat tulleet sisään jo aamulla, mutta saapumisaikaa on aina iltapäivään kello neljään saakka. Tarkastuspisteeltä matka jatkuu kohti ilmoittautumista.

Ukrainan sota näkyy

Kahden edellisvuoden ajan korona on vaikuttanut merkittävästi myös Puolustusvoimissa ja sen jäljet näkyvät edelleen.

”Koronan vuoksi olemme ohjeistaneet asevelvollisia tulemaan joukkoyksiköittäin noin puolentoista tunnin porrastuksella”, kertoo esikuntapäällikön sijainen, majuri Petri Ruotsalainen.

Majuri Petri Ruotsalainen kertoo, että helteeseen reagoidaan muun muassa koulutuspaikkojen valinnoilla. Kuumalla säällä pyritään suosimaan varjoisia alueita.

Alokkaille tarjoiltiin odotellessa kylmää mehua. Ensimmäinen armeijapäivä alkoi helteisessä säässä.

Esimerkiksi lomakäytännöt ovat palautuneet jälleen normaaleiksi, mutta maskia käytetään palveluksen ensimmäiset 12 päivää.

”Tuvassa maskia ei tarvitse käyttää. Kun mennään yksikön muihin tiloihin, ruokailuihin tai koulutuksiin, jotka järjestetään sisätiloissa, asevelvolliset ja henkilökunta käyttävät maskia.”

Myös Ukrainan tilanne näkyy Puolustusvoimissa. Aikaisemmin Puolustusvoimissa on puhuttu niin sanotusta keltaisesta valtiosta, sen mahdollisesta varustuksesta sekä toimintatavoissa. Sen sijaan nyt koulutuksissa puhutaan suoraan Venäjän asevoimien potentiaalista ja taistelutavoista.

”Tietysti myös Ukrainasta opimme koko ajan jotain uutta, kuten miten Venäjän asevoimat toimivat siellä”, Ruotsalainen avaa.

Alokkaiden saapuminen työllistää jo palveluksessa olevia varussotilaita. Norjassa asuva Taavi-Topias Henell ilmoittautui palvelukseen.

Ilmoittautumisen jälkeen alokkaat suuntaavat varusvarastolle noutamaan palveluksessa tarvitsemiaan tavaroita.

Ruotsalainen uskoo, että tilanne tulee herättämään varmasti paljon kysymyksiä uusissa varussotilaissa. Hänen mukaansa armeijassa Puolustusvoimien tarkoitus myös nopeasti konkretisoituu.

”Siviilissä sitä ei tule niin ajateltua, mikä on Puolustusvoimien päätehtävä eli Suomen, isänmaan ja kansalaisten puolustaminen.”

Tarvittaessa tilanteen käsittelyyn on mahdollista saada myös tukea.

”Tietysti sotilaskuraattori ja sotilaspappi ovat täällä korostetusti kesällä paikalla. Myös henkilökunta on hyvin harjaantunut vastaamaan kysymyksiin, ja iso osa niistä huolista ratkeaa perusyksikköpalveluksessa esimiesten ja tupakavereiden kanssa.”

Ennätysmäärä naisia

Ilmoittautumisen jälkeen alokkaat ohjataan heille ennalta määrätyn yksikön joukkoon. Ylöjärveläinen Leevi Korkmaz odottaa, että sotilaspoliisien ryhmä lähtisi jatkamaan matkaa kohti varustevarastoa.

Korkmaz kertoo, että hänellä oli mahdollisuus suorittaa asepalvelus myös Niinisalon varuskunnassa, mutta Hämeenlinnassa palveluksen pääsi aloittamaan jo kesällä.Tämä sopi paremmin Korkmazin suunnitelmiin. Armeijan jälkeen hän aloittaa opinnot poliisiammattikorkeakoulussa.

Leevi Korkmaz viettää armeijassa ainakin yhdeksän kuukautta. Sotilaspoliisiksi kouluttautuvat lähtevät suorittamaan palvelustaan Riihimäelle.

20-vuotias Jenny Heikkilä ehti aloittamaan palveluksensa jo tammikuussa, mutta joutui tuolloin keskeyttämään sen. Nyt hän palaa suorittamaan armeijan loppuun. Tähtäimessa hänellä on johtajakoulutus.

Korkmaz kertoo, että Ukrainan tilanne on pyörinyt ajatuksissa, mutta mitenkään merkittävästi se ei ole vaikuttanut hänen mietteisiinsä armeijan suhteen.

”Ehkä vähän motivoituneempi on tähän.”

Samoilla linjoilla on orimattilalainen Jenny Heikkilä. Hän aloittaa palveluksensa panssarijääkärikomppaniassa.

”Ehkä entistä enemmän tullut sellainen fiilis, että haluaa olla puolustamassa Suomea, jos mahdollisesti sellainen tilanne tulee.”

Tänä vuonna naisia aloittaa panssariprikaatissa yhteensä 60. Luku on edellisvuosia suurempi, sillä normaalisti naisia on ollut saapumiserässä noin 40. Tänä vuonna naisten asepalvelukseen haki yhteensä 1 588 henkilöä, mikä on ennätysmäärä.

Vääpeli Aleksi Suominen vastasi alokkaiden saapumisjärjestelyistä.

”Veikkaan, että maailman tilanne on vaikuttanut”, vääpeli Aleksi Suominen arvelee.

Heikkilälle armeijaan lähteminen on ollut jo kauan selkeä suunta.

”Aina ollut sellainen kiinnostus maanpuolustusta kohtaan, ja sain isältä inspiraatiota, kun hän on työskennellyt Puolustusvoimilla.”

Pitkiä päiviä

Varustevaraston edessä kiemurtelee pitkä jono. Kaiken tavaran kantamiseen vaaditaan reppu sekä valtava säkki, joiden yhteispaino voi nousta jopa yli 30 kiloon. Omaan yksikköön asti tarvikkeita ei kuitenkaan tarvitse kantaa, vaan matka taittuu autolla.

Varustevarastolta tavaraa tarttui mukaan kymmeniä kiloja. Säkkeihin laitettiin muun muassa kenkiä ja petivaatteita.

Varustevaraston järjestely oli aloitettu jo edellisviikolla, jotta maanantaina kaikki sujuisi mahdollisimman helposti.

Tammelalainen Aleksi Niminen punkkansa edessä. Vielä tavaroita ei ole päästy asettamaan paikoilleen, mutta odotellessa hän on ehtinyt täyttämään muun muassa alokaskyselyn.

Yksikköön saavuttuaan alokkaat pääsevät katsomaan, millaisten tupakavereiden kanssa ensimmäiset viikot kuluvat.

19-vuotias Kalle Nieminen on ehtinyt jo asettumaan omaan tupaansa. Tammelasta kotoisin oleva Nieminen toteaa, että toistaiseksi kaikki on vaikuttanut hyvältä ja toiveissa onkin viihtyä armeijassa vuoden verran. Suuressa tuvassa nukkuminenkaan ei häntä hirvitä.

”Ei siihen auta kuin tottua”, hän naurahtaa.

Heti tiistaina uusilla alokkailla alkavat koulutukset. Ensimmäisenä luvassa on muun muassa sotilaan käyttäytymis- ja ampumakoulutuksia sekä terveystarkastukset. Aamulla kello soi viimeistään kuudelta.

”Tämä ensimmäinen päivä on todella pitkä. Varmasti väsyttää illalla”, Suominen avaa.

Ensimmäisen kuuden viikon jälkeen edessä onkin jo seuraava jännittävä askel, sotilasvala.

Alokkaat asettuivat maanantaina tupiinsa. Yhdessä tuvassa nukkujia saattaa olla yli kymmenen.