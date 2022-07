Poliisi antoi lisätietoja kuolleiden rescue-koirien tapauksesta – Kuljetusauto vääränlainen, 24-vuotiasta miestä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Poliisi selvittää, miten seitsemän koiraa kuoli lämpöhalvaukseen Tallinnan laivalla lauantaina.

Helsingin poliisi epäilee Suomeen lukuisia koiria huonoissa olosuhteissa kuljettanutta 24-vuotiasta miestä törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Kuljetustapa aiheutti koirille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa.

Poliisi sai lauantaina rajavartiolaitokselta tiedon, jonka mukaan Tallinnan-laivalla oli tullut satamaan eläinkuljetus. Seitsemän koiraa menehtyi lämpöhalvaukseen lauttamatkalla Tallinnasta Helsinkiin. Kolme koiraa lopetettiin Suomen puolella huonon ennusteen takia.

”Epäilty toi koirat Suomeen pienessä kuljetusyhtiön kuorma-autossa, joka ei ole tarkoitettu eläinten kuljettamiseen. Auton ilmastointi oli puutteellinen, ja tämänhetkisen tiedon mukaan olosuhteet eivät muutenkaan olleet sopivat eläinten kuljettamiseen”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth poliisin tiedotteessa.

Kolme koirista oli niin huonossa kunnossa, että ne jouduttiin lopettamaan. Kolme koiraa on edelleen hoidossa yliopistollisessa eläinsairaalassa, ja kaksi niistä on heikossa kunnossa. Neljäs lauantaina hoitoon otettu koira on luovutettu tilaajalle.

Toivon ja Skeppsdal familyn yhteiskuljetuksessa Moskovasta Suomeen oli kaikkiaan 32 koiraa.

Lämpöhalvauksen takia Viikin eläinlääketieteellisessä sairaalassa hoidetuista neljästä rescue-koirasta yksi on toipunut jo niin hyvin, että se on päässyt kotihoitoon.

Kolmesta tehohoidettavasta koirasta mahdollisesti yksi saattaa päästä kotiin melko pian, kertoo Eläinten suojakoti Toivon hallituksen puheenjohtaja Mari Laijola.

Koirien kuljetuksesta vastasi liettualainen yritys, jolla on vuosien kokemus eläinten kansainvälisestä kuljettamisesta, kertoo rescue-koirien kattojärjestö Responsible Rescue Facebook-sivullaan.

Kyseistä firmaa käytti myös Viipurin koirat ry kesäkuussa, ja tuolloin kaikki sujui hyvin.

Kuljetuksen reitti oli Moskovasta Latvian ja Viron kautta Helsinkiin. Koirille tehtiin eläinlääkinnällinen rajatarkastuksen EU:n alueelle saavuttaessa.

Matkan aikana, ennen laivamatkaa Tallinnasta Helsinkiin, koirien hyvinvoinnista ja ylläpidosta lähetettiin videomateriaalia, minkä perusteella kaikki sujui hyvin. Koiria oli syötetty, juotettu ja kävelytetty matkan aikana.

Laivamatkan aikana koirien vointia ei voitu tarkistaa, koska laivayhtiön sääntöjen mukaan autokannella käyminen matkan aikana on kiellettyä. Toistaiseksi on epäselvää, miksi lämpötila oli päässyt nousemaan liian korkeaksi kuljetuksen aikana.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan tapahtuneesta.

Juttua päivitetty kello 15.43: Lisätty tieto epäillystä törkeästä eläinsuojelurikoksesta.