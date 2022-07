Moni lapsista seksuaalisesti kiinnostunut hakee itse apua, koska ei halua toteuttaa mieltymyksiään – tukipalvelun tulevaisuus on nyt vaakalaudalla, kun rahoitus loppuu

Naisten määrä palvelun asiakkaissa on lisääntynyt, sanoo seksuaaliterapeutti Roni Grinberg.

Seksuaalisesti ja romanttisesti lapsista kiinnostuneille ihmisille tarkoitetun tukipalvelun tulevaisuus on vaakalaudalla. Hankkeella on rahoitus vuoden loppuun, eikä jatkosta ole tietoa. Anonyymi matalan kynnyksen palvelu Serie on käytännössä ainoa laatuaan, ja pelkona on, että jatkossa omasta seksuaalisuudestaan huolestuneet jäävät tyhjän päälle.

”Tämä herättää valtavaa huolta meidän työntekijöissä, että jos hanke loppuu, miten meidän asiakkaiden käy”, sanoo seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg.

Sexpo-säätiön Serie-hanke on toiminut vuodesta 2021 oikeusministeriön (OM) ja aiemmin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) rahoituksella. OM:n erityisasiantuntija Heidi Lind kertoo, että hankkeen rahoitus päättyy, koska nykyisen hallituksen rikosten ennaltaehkäisyhankkeisiin osoittama raha on kokonaisuudessaan nyt jaettu.

”Myös oikeusministeriössä pidetään tärkeänä, että löydettäisiin jatkorahoitus. Tämäkin hanke on sellainen, että se tarvitsisi ehdottomasti pysyvämpää rahoitusta.”

Lindin mukaan yhtenä vaihtoehtona on rahan hakeminen EU-rahastosta.

”On kuitenkin pitkä prosessi ennen kuin selviää, saako sieltä rahaa.”

Serie on hakenut jatkorahoitusta Stealta. Sen päätökset tulevat loppuvuodesta, mikä on Grinbergin mukaan valitettavan myöhään.

”Voi olla, että syksyllä joudumme alkamaan päättää asiakassuhteita.”

Serie-hanke alkoi vuonna 2020, ja Grinbergin mukaan asiakastapaamisia hoidetaan vuodessa useampi sata. Viime vuonna tapaamisia oli 581 ja tänä vuonna lähestytään jo nyt viittäsataa. Luvut eivät sisällä kaikkea kohtaamistyötä.

Työn tavoitteena on suojella lapsia

Serien merkityksestä kertoo, että monelle palvelun asiakkaalle kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän puhuu asiasta kenellekään, Grinberg sanoo.

”Tyypillisesti asiakkaat eivät ole keskustelleet kenenkään kanssa tästä asiasta. Siellä on valtavaa tuskaa ja ahdistusta taustalla.”

Ihmisten tilanteet ovat Grinbergin mukaan hyvin erilaisia. Osalla on ajatusvääristymiä, eli ajatellaan lapsen seksuaalisuus aikuisen seksuaalisuutta vastaavana. Näitä käsitellään ja pyritään terapiatyössä korjaamaan, Grinberg sanoo.

”Naisasiakkaita on koko ajan enemmän. He kokevat sen naiseuden ja äitiyden kautta, ja asia on heille erityisen tuskallinen ja ahdistava.”

Serieen yhteyttä ottavilla nuorilla on hätää siitä, kun seksuaalisuus ei kohdistu omanikäisiin vaan nuorempiin.

”He haluavat tietää, mitä heissä tapahtuu ja miten sen saa pois.”

Grinberg muistuttaa, että Serien työ on lastensuojelutyötä. Esimerkiksi netissä tapahtuvissa hyväksikäytöissä yhdellä tekijällä voi olla jopa sata uhria. Näin se, että yksi ihminen päättää olla toteuttamatta tekojaan, säästää lukuisia lapsia kärsimykseltä.

”Me tehdään ennaltaestävästi työtä, ettei näitä rikoksia tapahtuisi.”

Grinberg lisää, että Seriellä on ilmoitusvelvollisuus sen tietoon tulevista rikoksista tai niiden aikeista.

”Yleensä näissä tapauksissa tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ilmoitus poliisille.”