Juuri nyt: Sastamalassa kolmen auton kolari, tie suljettu liikenteeltä

Onnettomuuspaikka sijaitsee Korppalaisenmaan kohdalla Kiimajärven lähellä.

Tiellä 44 eli Pohjanmaantiellä Sastamalassa on sattunut liikenneonnettomuus. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan kyseessä on kolmen auton kolari.

Tarkka onnettomuuspaikka on Kiimajärven uimarannan ja Pohjanmaantien risteyksessä.

Aamulehden tietojen mukaan tie on poikki molempiin suuntiin ja jonoa on alkanut muodostua Kiikoisten suuntaan. Pelastustyöt ovat käynnissä. Paikalla on 8-9 pelastuslaitoksen ajoneuvoa sekä mediheli.

Tie on onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä Korppalaisenmaan kohdalta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman viiden jälkeen sunnuntaina.

Tämä uutinen päivittyy.