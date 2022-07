Mikä? Reserviläisliitto

Suomen suurimmassa reserviläisjärjestössä Reserviläisliitossa on tällä hetkellä noin 45 000 jäsentä.

Ukrainan sodan alettua liittoon on tullut noin 7 000 uutta jäsentä. Aikaisempina vuosina jäseniä on tullut keskimäärin noin 3 000 koko vuoden aikana.

Pirkanmaan reserviläispiirissä jäseniä on noin 5 100 ja Tampereen reserviläisissä noin 1 700.

Jäsenistä naisia on 7 prosenttia ja koko jäsenistön keski-ikä on 51,4 vuotta. Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen on suorittanut 90 prosenttia jäsenistöstä.

Lähde: Reserviläisliitto