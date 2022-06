Mitä surullisenkuuluisa alus tekee Nokialla? Kahdesti uponnut vanha rouva ilmestyi Viinikanniemeen ja herättää keskustelua – Omistaja ei kommentoi asiaa

M/S Tampere on kerännyt mainetta uppoamalla kahdesti puolen vuoden sisällä. Nyt 65-vuotias alus on ilmestynyt Nokian Viinikanniemen laituriin.

Tilaajille

M/S Tampere on rakennettu vuonna 1957. Tällä hetkellä se kelluu Nokian Viinikanniemen laituriin köytettynä.

Nokian Viinikanniemen laituriin on saapunut juhannuksen alla mielipiteitä puolesta ja vastaan herättänyt tulokas. M/S Tampereeksi tunnistettu matkustaja-alus on kuuluisa hieman kyseenalaisesta syystä: se on osittain uponnut kaksi kertaa vain muutaman kuukauden mittaisella aikavälillä, syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019.