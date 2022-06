Ongelmat junaliikenteessä jatkuvat – Peräti 18 junaa myöhässä ennen aamukymmentä

Sunnuntaina viivästyneiden ratatöiden aiheuttamien ongelmien vuoksi kaaokseen ajautunut junaliikenne oli palautumassa normaaliksi, mutta tiistaiaamuinen tietojärjestelmien häiriö aiheuttaa lisää ongelmia juuri nyt.

Junaliikenne on ollut ongelmissa juhannuksesta saakka. Tiistaina myöhästymisiä aiheuttaa aamuinen tietojärjestelmähäiriö.

Aamulehti

Ongelmat junaliikenteessä jatkuvat tiistaina. Fintrafficin sivujen mukaan kaukoliikenteen junista vartin yli yksitoista tiistaina aamupäivällä ainoastaan 50 prosenttia kulki aikataulussa ja lähiliikenteen junista 80 prosenttia.

Junaliikenteen piti olla palautumassa normaaliksi sunnuntain ja maanantain suurien ongelmien jälkeen.

Sunnuntaina koko Suomen junaliikenteen sai kaaokseen juhannuksen aikaisten ratatöiden venyminen Lempäälän Miemolassa. Viivästyneen siltatyön vuoksi pääradan liikenne oli katki Tampereen ja Toijalan välillä sunnuntaista lähtien maanantaiaamupäivään saakka. Sunnuntaina matkaan lähteneissä yöjunissa oli esimerkiksi maanantaina jumissa noin 4 000 matkustajaa.Vaikka häiriö oli ohi maanantaina puolen päivän aikaan, junaliikenne palautui normaaliksi viiveellä ja vielä maanantai-iltana monet junat olivat myöhässä.

”Junaliikenne on palautumassa normaaliksi, ainoastaan Oulusta Helsinkiä kohti liikennöivät yöjunat ovat tulossa myöhässä, toinen 250 minuuttia ja toinen 60 minuuttia”, sanoi Merja Tuunanen VR:n viestinnästä aiemmin tiistaiaamuna.

Uusia ongelmia kuitenkin ilmeni myöhemmin aamulla. Junat kartalla -palvelusta tarkistettuna kaukoliikenteen junista peräti kahdeksantoista oli myöhässä kymmenen aikaan aamulla. Esimerkiksi Pendolino Joensuusta Helsinkiin oli 39 minuuttia myöhässä, Pendoliino Kajaanista Helsinkiin 47 minuuttia, InterCity Rovaniemeltä Helsinkiin 51 minuuttia ja InterCity Oulusta Helsinkiin 36 minuuttia.

Kymmenen jälkeen junat kartalla -palvelu ei toiminut ollenkaan eikä myöhästyneiden junien määrää voinut päivittää. Vartin yli yhdeltätoista aamulla palvelu toimii jälleen normaalisti ja junia on kartan mukaan myöhässä 14.

Mikä aiheuttaa ongelmia tiistain junaliikenteeseen?

”Tiistaina myöhästymisiä aiheuttavat tietoliikennejärjestelmiin liittyvät ongelmat. Myöhästymiset ovat korkeimmillaan noin 45 minuutin luokkaa. Tietojärjestelmähäiriö on kuitenkin pääosin ratkennut ja junaliikenne on palautumassa normaaliksi, mutta lyhyitä viivästyksiä voi olla tiedossa tämän päivän ajan”, Tuunanen sanoo.

Lisäksi Tietoliikennejärjestelmiin liittyvän vian vuoksi juna-asemien kuulutukset, laiturien näytöt ja info-taulut eivät päivittyneet tiistaina aamulla. Tuunasen mukaan laiturinäytöt ja kuulutukset toimivat nyt.

Lukijamme raportoivat meille myös, että aamulla esimerkiksi verkkokauppa oli nurin, ja asiakkaita ohjattiin ostamaan lippunsa automaateista. Pitääkö tämä paikkaansa, Merja Tuunanen?

”Myyntikanavat olivat aamulla kahdesta kolmeen tuntia pois käytöstä. Ongelma on korjattu ja järjestelmät palautuneet. Lipun oston pitäisi onnistua nyt normaalisti. Tilanne on aiheuttanut asiakaspalveluun ruuhkaa. Vian juurisyytä selvitetään vielä. Toistaiseksi ei ole tietoa, mistä vika johtui.”

Milloin matkustajat voivat hakea korvauksia myöhästymisistä?

”VR:ltä voi hakea korvausta, jos kaukoliikenteen juna myöhästyy vähintään 60 minuuttia. Tällöin lipun hinnasta hyvitetään asiakkaalle 25 prosenttia. Jos juna on kaksi tuntia myöhässä, korvaus on lipun hinnasta puolet.”

Onko hakemuksia alkanut tulla? Kuinka paljon ja millaiset niiden käsittelyajat ovat?

”Kaikki mahdolliset resurssit on laitettu korvaushakemusten käsittelyyn. Korvaustapauksesta riippuen käsittely kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Tämän ja ensi viikon aikana on tarkoitus saada hakemukset käsiteltyä. Korvaushakemuksia juhannuksen junista on tullut eniten jo sunnuntain ja maanantain aikana, mutta niitä tulee edelleen.”

Miten ihmiset voivat parhaiten tarkistaa, ovatko heidän junansa myöhässä?

”Junat kartalla -palvelun lisäksi junien kulkemisen voi tarkistaa junalahdot.fi -osoitteesta. VR:n Junaliikenne nyt -sivuilta löytyvät tiedot myöhästymisistä.”