Yhdysvaltojen päätös yleisen aborttioikeuden kumoamisesta loukkaa asiantuntijan ja ylilääkärin mukaan perusoikeuksia. Myös Suomen aborttilainsäädäntöä pidetään vanhanaikaisena. Tampereellakin raskaudenkeskeytys on monivaiheinen prosessi, ja esimerkiksi Ituprojekti tarjoaa tukea abortin jälkeen.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina 24. kesäkuuta yleisen aborttioikeuden. Se tarkoittaa, että osavaltiot voivat itse määritellä aborttilainsäädäntönsä. Arvioiden mukaan abortit kielletään tai aborttioikeutta rajoitetaan noin puolessa Yhdysvaltojen osavaltioista.

Vaikuttamistoiminnan asiantuntija Riikka Kaukoranta Väestöliitosta sanoo, että aborttioikeuden kieltäminen ei vähennä abortteja, mutta voi tehdä niistä hengenvaarallisia. ”Abortissa tarvitaan edelleen terveydenhuollon tukea ja seurantaa ennen aborttia ja sen tekemisen jälkeen”, Kaukoranta sanoo.

Kaukorannan mukaan aborttioikeudessa on kyse itsemääräämis- ja seksuaalioikeuksien toteutumisesta. Samoilla linjoilla on myös naistentautien ja synnytysten ylilääkäri ja Helsingin yliopiston professori Oskari Heikinheimo.

”Pidän sitä järkyttävänä ja naisten lisääntymis- ja perusoikeuksia merkittävästi rajoittavana päätöksenä, jos ihminen ei saa itse päättää, mitä hänen kehossaan tapahtuu.”

Heikinheimon mukaan aborttioikeuden kumoaminen tekee etenkin vähävaraisimmille raskaudenkeskeytyksistä hankalampaa, jos abortin saaminen edellyttää matkustamista toiseen osavaltioon ja töistä poissaoloa. ”Se on kaukana tasa-arvoisesta politiikasta.”

Heikinheimon mukaan maailmanlaajuisesti arviolta puolet raskauksista eivät ole suunniteltuja, ja niistä noin puolet päättyvät raskaudenkeskeytykseen. Pohjois-Euroopassa ei-suunniteltuja raskauksia on tätä vähemmän hyvän palvelujärjestelmän ja kaikkien käytettävissä olevien ehkäisymenetelmien takia. Toisaalta ei-suunnitteluista raskauksista hieman suurempi osa päättyy keskeytykseen.

”Valitettavasti niin tehokasta ehkäisyä ei olekaan, ettei ei-suunniteltuja raskauksia koskaan tulisi.”

Mikä? Näin raskaudenkeskeytys tapahtuu Tampereella Raskaus voidaan keskeyttää kahden lääkärin päätöksellä ennen raskausviikkoa 12. Sen jälkeen luvan myöntää Valvira. Tampereella lääkärin lähetteen raskaudenkeskeytykseen voi saada terveysasemilta, nuorisoneuvolasta, opiskeluterveydenhuollosta tai YTHS:ltä. Raskaudenkeskeytys on kaksivaiheinen. Ensikäyntiä varten potilas saa kirjeitse ajan Taysin keskussairaalan, Sastamalan tai Valkeakosken naistentautien poliklinikalle 1–2 viikon kuluessa lähetteestä. Tampereella raskaudenkeskeytykset tehdään useimmiten Hatanpäässä gynekologian poliklinikalla. Toinen käynti on 1–3 päivän kuluttua ensikäynnistä. Tällöin potilas saa kipulääkettä ja keskeytyslääkkeet. Potilas voi kotiutua usein jo saman päivän aikana. Keskeytyksen toinen vaihe voidaan tehdä myös kotona, jos raskauden kesto on alle yhdeksän viikkoa. Tällöin potilas saa ensimmäisen lääkkeen naistentautien poliklinikalla ja muut kotona otettavaksi. Jälkitarkastus tehdään perusterveydenhuollossa 3-4 viikon kuluessa keskeytyksestä. Aika tulee varata itse. Jälkitarkastuksessa keskustellaan myös psyykkisen keskusteluavun tarpeesta. NNKY:n Ituprojekti tarjoaa maksutonta tukea raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Puhelinpäivystyksen numero: 050 401 5567. Lähteet: Tampere.fi, TAYS, Ituprojekti.fi

Lainsäädännölle kritiikkiä

Suomessa raskaudenkeskeytyksen saamiseksi tarvitaan edelleen pääsääntöisesti kahden lääkärin suostumus. Käytännössä järjestely ei Heikinheimon mukaan ole hankaloittanut abortin saamista tai palvelujärjestelmän toimintaa. Aborttilainsäädännön uudistamista vaativa kansalaisaloite on eduskunnan käsittelyssä.

Heikinheimo sanoo, että laki on ”jäykkä instumentti” abortin kaltaisen terveydenhuoltopalvelun säätelemiseen, vaikka sen tulkinta on ollut Suomessa melko liberaalia. ”Lääketiede muuttuu paljon nopeammin. Hoidot kehittyvät ja suositukset muuttuvat vuoden tai kahden sykleissä mutta lakia on kömpelömpi muuttaa.”

Riikka Kaukorannan mielestä Suomen lainsäädännön pitäisi olla liberaalimpi aborttien suhteen. ”Se aiheuttaa aborttia tarvitsevalle ihmisille ja terveydenhuollolle aivan turhaa ylimääräistä taakkaa. Nykyinen lainsäädäntö on kaiku menneisyydestä ja antaa viestiä siitä, kuinka itsemääräämisoikeutta Suomessa toteutetaan.”

Aborttioikeuden vastustaminen liittyy Kaukorannan mukaan laajempaan niin kutsuttuun antigender-liikehdintään. ”Kautta historian naisten tai haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten seksuaalisuutta on haluttu kontrolloida ja aborttikysymys kulminoituu siihen. Kyse on siitä, että kontrolloidaan toisten ihmisten kehoja ja saadaan sillä tavalla valtaa omalle liikkeelle.”

Kaukorannan mukaan seksuaalioikeuksien toteutumista ei voi pitää itsestäänselvyyksinä. Hän sanoo, että tavallisen tallaajan vastuulla on pohtia asioita ja olla niistä jotakin mieltä.

”Suomi voisi omassa kehitysyhteistyössään tukea seksuaalioikeuksien edistämistä ja sellaisia järjestöjä, jotka edistävät seksuaalikasvatusta, ehkäisyä ja lisääntymisterveyttä. Myös päättäjiltä pitää vaatia toimia globaalissa politiikassa oikeuksien puolesta.”

Abortti voi aiheuttaa ahdistusta

Tampereella toimiva Ituprojekti tarjoaa ilmaiseksi keskusteluapua raskaudenkeskeytyksen jälkeen tai sitä harkittaessa. Itu-työ alkoi Tampereella vuonna 2004 ja sitä ylläpitää Tampereen nuorten naisten kristillinen yhdistys eli NNKY. Yhdistyksen työ perustuu kristilliseen arvopohjaan ja ihmiskäsitykseen.

Ituprojektin vastaava Outi Papunen sanoo, että he ovat ainoa yksityinen taho Tampereen seudulla, joka tarjoaa keskusteluapua nimenomaan raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ylläpitämän Terveyskylän verkkosivuilla kerrotaan, että apua voi hakea myös terveyskeskuksesta, mielenterveystoimistosta, seurakunnasta tai kriisiavusta.

Outi Papunen kertoo, että Itu-työhön voi ottaa yhteyttä myös ennen päätöstä raskaudenkeskeytyksestä. ”Se voi olla kuitenkin iso päätös tehtäväksi, joten on hyvä, että olisi mahdollisuus keskustella siitä kaikessa rauhassa.”

Papunen pitää keskusteluavun saamista erittäin tärkeänä. Tampereen lisäksi Itu-työtä tehdään pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Kuopiossa ja Savonlinnassa monen koulutetun vapaaehtoisen voimin. Valtakunnallisesti Ituprojektiin tulee vuosittain noin 140 yhteydenottoa, joista noin puolet on Tampereen seudulta.

”Olen huomannut, että osa ottaa yhteyttä heti raskaudenkeskeytyksen jälkeen, mutta osa vasta kymmenien vuosien päästä.”

Yleisimmät syyt yhteydenottoon Papusen mukaan ovat keskeytyksen jälkeen nousseet tunteet, kuten ahdistus, itkuisuus ja katumus. Tunteiden käsittelyyn tarjotaan yksittäisiä keskusteluaikoja tai askeleet-ohjelmaa, johon voi osallistua yksin tai vertaistukiryhmässä.

Askeleet-ohjelma perustuu englantilaiseen kriisiterapeuttiseen malliin. Papunen sanoo, että ahdistuksen taustalla voi olla myös suru menetyksestä, jota sitten käsitellään ryhmän kesken.

”Moni ei välttämättä pysty puhumaan lähipiirissä keskeytyksestä ollenkaan. Silloin on hyvä, että on ulkopuolinen taho, josta asiasta saa puhua.”