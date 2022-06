Himos Juhannus -festivaalia vietetään torstaista lauantaihin 23.-25. kesäkuuta Jämsän Himoksella. Aamulehti kiersi Himoksen leirintäalueella katsomassa, miltä näyttää perinteinen festarimajoitus.

On juhannusaatto. Aurinko paistaa keskeltä kirkasta taivasta, lämpötila on 26 astetta. Nurmikenttä, jota ympäröivät nurmikkoa kasvavat laskettelurinteet, on täyttynyt henkilöautoista ja niiden kylkiin nousseista teltoista. Kokonaisuus muodostaa värimeren, jonka välistä pujottelee joku.