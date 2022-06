Katso kuvat ja video: Tältä näytti Himos Juhannuksen avauspäivä, joka sisälsi kaikkea klassikkobändin paluusta villeihin juhla-asuihin – hyppää mukaan avauspäivän juhlatunnelmaan

Sari Rajamäki on odottanut tehosekoittimen paluuta jo vuosia. ”Vuonna 2020 olisin kovasti halunnut päästä Tehistä katsomaan, mutta korona esti. Olen ollut yhtyeestä innoissani 15-vuotiaasta asti ja oli suuri harmitus, kun he lopettivat. Tämä on ihanaa, koska Tehis on niin kesäbändi, täynnä onnellisuutta!”