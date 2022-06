Spekti, eli Juho Huhtala Aamulehden haastattelussa – artisti kertoo, millainen on hyvä juhannus ja miltä tuntuu olla fanien mielestä Suomen paras artisti

Juho Huhtala, taiteilijanimeltään Spekti, on yksi Himos Juhannus -festivaalin avauspäivän esiintyjistä. Aamulehti Tapasi Huhtalan torstaina 23. kesäkuuta.

Spekti, eli Juho Huhtala on yksi suomalaisen bilemusiikin vakioartisteista. Huhtala on myös yksi Himos Juhannus -festivaalin avauspäivän esiintyjistä.

Muun muassa hiteistään Macho Fantastico, Juomalaulu ja Juna tunnetun artistin kappaleet ovat suomalaisen juhlamusiikin vakiokalustoa.

Huhtala itsekin uskoo, että musiikki uppoaa juhlaväkeen. ”Aika paljon tuntuu, että omassakin tuotannossa on sellaisia biisejä, mitkä juhannuksen viettäjien virtaan sopii”, hän kertoo Aamulehdelle.

Aamulehti tapasi Huhtalan ennen torstain keikkaa ja kysyi, mitä artistille kuuluu ja millainen on hänen juhannuksensa.

Mikä fiilis nyt, miltä tuntuu olla Himos Juhannuksessa?

”Tosi kivaltahan täällä tuntuu olla, varsinkin nyt, kun ollut pidempi tauko tämän koronahomman takia, tapahtumat ovat olleet jäissä. Mukava olla isoilla festareilla ja mukava olla nimenomaan täällä.”

Viime vuonnakin juhlittiin, mutta nyt tuntuu, että ihmiset ovat vapautuneita. Näkyykö tämä sinulle jotenkin?

”Kyllähän se näkyy keikoilla ja kaikkialla. Ja yleensäkin siinä fiiliksessä. Korona-aikana silloin tällöin keikkoja oli, mutta sitten niitä peruttiin ja säädettiin. Tässä on ollut jonkun verran nyt jo keikkoja. Tuntuu, että kaikki ovat saaneet koronan vihdoin siirretty taka-alalle. Yleisö on vapautuneempi ja se myös poistaa tietynlaista stressiä itseltäni, kun ei kokoaikaa tarvitse miettiä, että mites nämä keikat. Vapautuneisuus näkyy yleisössä ja muissakin artisteissa.”

Sinulla juhannus ja kesät menee töissä. Miltä se tuntuu, kun väki juhlii ja itse painat pitkää päivää?

”Kivaltahan se tuntuu. Juttelin joskus eläkkeellä olevan isäni kanssa, hän oli ammatiltaan lääkäri. Kun hänen vastaanotolle mentiin niin aina oli joku pielessä. Kun minun vastaanotolleni tullaan, niin asiat ovat yleensä aika hyvin. Hauskaa olla iloisten ihmisten ympäröimänä. Kun tämä on intohimoammatti, en osaa edes ajatella tätä työnä, vaikka tämä sitä onkin. Ei tästä semmoista ahdistusta saa tekemälläkään.”

Mitä muuta sinun mielestäsi kuuluu hyvään juhannukseen?

”Ennen kaikkea ehkä kuuluu se, että minusta on kivaa olla jossain muualla kuin kaupungissa. Just, että on vähän luontoa. Kyllähän tämä tietyllä tavalla osuu siihen kohtaan kesää, että luonto on herännyt kukoistukseensa. Sitä osaa vuosi vuodelta arvostaa enemmän.

Mitä tämän päivän keikalta on luvassa?

”On tulossa energinen setti. Aika paljon tuntuu, että omassakin tuotannossa on sellaisia biisejä, mitkä juhannuksen viettäjien virtaan sopii. Kiva mennä sinne kapellimestarin rooliin.”

Aamulehti tapasi kolme herraa, jotka kertoivat olleensa jo useamman vuoden ajan kaikilla keikoillasi eturivissä. He halusivat kysyä sinulta, miltä tuntuu olla Suomen paras artisti. Miten vastaat heille?

”Kyllähän se nöyräksi vetää, jos joku on tuota mieltä. Tähän maahan mahtuu paljon hienoja artisteja, mukavaa, että jos jonkun kirjoissa olen se ihan ykkönen.”